Thống kê trận đấu Lào 0-5 Thái Lan: Thái Lan thắng đậm thuyết phục

Thái Lan giành chiến thắng đậm 5-0 trước Lào. Sarach Yooyen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.