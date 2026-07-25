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    Thống kê trận đấu Lào 0-5 Thái Lan: Thái Lan thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân25/07/2026 21:52

    Thái Lan giành chiến thắng đậm 5-0 trước Lào. Sarach Yooyen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    11'
    Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Sarach Yooyen
    Thái Lan
    27'
    Kakana Khamyok — kiến tạo Sarach Yooyen
    Thái Lan
    49'
    Yotsakon Burapha — kiến tạo Seksan Ratree
    Thái Lan
    52'
    Sarach Yooyen — kiến tạo Kakana Khamyok
    Thái Lan
    59'
    Kakana Khamyok — kiến tạo Teerasak Poeiphimai
    Thái Lan
    Thẻ phạt
    14'
    Somlith Sengvanny
    Lào
    25'
    Vongsakda Chanthaleuxay
    Lào
    26'
    Kakana Khamyok
    Thái Lan
    43'
    Phetdavanh Somsanid
    Lào
    79'
    Yotsakon Burapha
    Thái Lan
    82'
    Vilai Koulangsy
    Lào
    Đồ thị diễn biến
    LàoHT 45'Thái Lan

    Thống kê trận đấu

    LàoThống kêThái Lan
    30%
    Kiểm soát bóng
    70%
    8
    Dứt điểm
    16
    0
    Trúng đích
    8
    1
    Phạt góc
    9
    10
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    0
    Thái Lan kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Thái Lan vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kakana Khamyok
    Kakana Khamyok
    Thái Lan
    2 bàn · 1 kiến tạo
    Sarach Yooyen
    Sarach Yooyen
    Thái Lan
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Teerasak Poeiphimai
    Teerasak Poeiphimai
    Thái Lan
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Y
    Yotsakon Burapha
    Thái Lan
    1 bàn
    S
    Seksan Ratree
    Thái Lan
    1 kiến tạo
    Nattapong Sayriya
    Nattapong Sayriya
    Thái Lan
    Điểm 7.23

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Thái Lan
    9.53
    Sarach YooyenMOTM1 bàn · 2 KT
    8.79
    Kakana Khamyok2 bàn · 1 KT
    8.53
    Teerasak Poeiphimai1 bàn · 1 KT
    7.23
    Nattapong Sayriya
    6.87
    Manuel Bihr
    6.63
    Narubadin Weerawatnodom
    6.52
    O. Thiangkham
    6.33
    Waris Choolthong

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lào
    Sơ đồ 5-4-1
    Thái Lan
    Sơ đồ 4-1-4-1
    1
    Kop Lokphathip
    21
    Vongsakda Chanthaleuxay
    4
    Kaharn Phetsivilay
    5
    Phetdavanh Somsanid
    19
    Bounphaeng Xaysombath
    2
    Phoutthavong Sangvilay
    8
    Damoth Thongkhamsavath
    6
    Chanthavixay Khounthoumphone
    22
    Somlith Sengvanny
    11
    Chony Waenpaseuth
    14
    Kouaycheng Noophackde
    1
    Kampon Phatomakkakul
    15
    Narubadin Weerawatnodom
    4
    Manuel Bihr
    2
    Nattapong Sayriya
    24
    Wanchai Jarunongkran
    6
    Sarach Yooyen
    9
    Yotsakon Burapha
    5
    Seksan Ratree
    21
    Chaiyaphon Otton
    14
    Teerasak Poeiphimai
    7
    Kakana Khamyok
    Dự bị
    Lào
    3 Sonevilay Phetviengsy9 Khonesavanh Keonuchanh10 Soukphachan Leuanthala12 Souvannasangso13 Viengxay Sydavong15 Phayak Siphanom16 Xayasith Singsavang17 Bounphachan Bounkong20 Bounchay Chernvanglien
    Thái Lan
    3 Pansa Hemviboon8 Thossawat Limwanasathian10 Worachit Kanitsribumphen11 Chawanwit Saelao12 Waris Choolthong13 O. Thiangkham16 Adison Promrak17 Picha Autra18 Jehhanafee Mamah

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Sarach Yooyen)
    Phút 27: Kakana Khamyok lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Sarach Yooyen)
    Phút 43: Phetdavanh Somsanid (Lào) nhận thẻ đỏ, Lào phải chơi thiếu người
    Phút 49: Yotsakon Burapha lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Seksan Ratree)
    Phút 52: Sarach Yooyen lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Kakana Khamyok)
    Phút 59: Kakana Khamyok lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Teerasak Poeiphimai)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Lào · 0 thắng2 hòaThái Lan · 1 thắng
    17/11/2024
    Thái Lan
    1 - 1
    Lào
    Hòa
    01/12/2010
    Thái Lan
    2 - 2
    Lào
    Hòa
    08/12/2008
    Lào
    0 - 6
    Thái Lan
    TL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lào
    5 trận gần nhất
    BT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    5
    Thủng lưới
    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    THHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 5.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan1100+53T
    2Malaysia1100+13T
    3Philippines000000
    4Myanmar1001-10B
    5Lào1001-50B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan4 bàn
    2Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    3Oatnasio Da Silva GuterresOatnasio Da Silva GuterresĐông Timor2 bàn
    4Đỗ Hoàng HênĐỗ Hoàng HênViệt Nam2 bàn
    5Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan4 kiến tạo
    2Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    3Teerasak PoeiphimaiTeerasak PoeiphimaiThái Lan2 kiến tạo
    4Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 kiến tạo
    5Seksan RatreeSeksan RatreeThái Lan2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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