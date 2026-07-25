Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
11'
Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Sarach Yooyen
Thái Lan
27'
Kakana Khamyok — kiến tạo Sarach Yooyen
Thái Lan
49'
Yotsakon Burapha — kiến tạo Seksan Ratree
Thái Lan
52'
Sarach Yooyen — kiến tạo Kakana Khamyok
Thái Lan
59'
Kakana Khamyok — kiến tạo Teerasak Poeiphimai
Thái Lan
Thẻ phạt
25'
Vongsakda Chanthaleuxay
Lào
Đồ thị diễn biến
LàoHT 45'Thái Lan
Thống kê trận đấu
Thái Lan kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Thái Lan vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kakana Khamyok
Thái Lan
2 bàn · 1 kiến tạo
Sarach Yooyen
Thái Lan
1 bàn · 2 kiến tạo
Teerasak Poeiphimai
Thái Lan
1 bàn · 1 kiến tạo
Y
Yotsakon Burapha
Thái Lan
1 bàn
S
Seksan Ratree
Thái Lan
1 kiến tạo
Nattapong Sayriya
Thái Lan
Điểm 7.23
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Thái Lan
9.53
Sarach YooyenMOTM1 bàn · 2 KT
8.79
Kakana Khamyok2 bàn · 1 KT
8.53
Teerasak Poeiphimai1 bàn · 1 KT
6.63
Narubadin Weerawatnodom
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
21
Vongsakda Chanthaleuxay
6
Chanthavixay Khounthoumphone
15
Narubadin Weerawatnodom
Dự bị
Lào
3 Sonevilay Phetviengsy9 Khonesavanh Keonuchanh10 Soukphachan Leuanthala12 Souvannasangso13 Viengxay Sydavong15 Phayak Siphanom16 Xayasith Singsavang17 Bounphachan Bounkong20 Bounchay Chernvanglien
Thái Lan
3 Pansa Hemviboon8 Thossawat Limwanasathian10 Worachit Kanitsribumphen11 Chawanwit Saelao12 Waris Choolthong13 O. Thiangkham16 Adison Promrak17 Picha Autra18 Jehhanafee Mamah
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Sarach Yooyen)
Phút 27: Kakana Khamyok lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Sarach Yooyen)
Phút 43: Phetdavanh Somsanid (Lào) nhận thẻ đỏ, Lào phải chơi thiếu người
Phút 49: Yotsakon Burapha lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Seksan Ratree)
Phút 52: Sarach Yooyen lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Kakana Khamyok)
Phút 59: Kakana Khamyok lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Teerasak Poeiphimai)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Lào · 0 thắng2 hòaThái Lan · 1 thắng
17/11/2024
Thái Lan
1 - 1
Lào
Hòa
01/12/2010
Thái Lan
2 - 2
Lào
Hòa
08/12/2008
Lào
0 - 6
Thái Lan
TL
Phong độ & thống kê mùa giải
Thái Lan
5 trận gần nhất
THHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Thái Lan
|1
|1
|0
|0
|+5
|3
|T
|2
|Malaysia
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Philippines
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Myanmar
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|5
|Lào
|1
|0
|0
|1
|-5
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)