Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
7'
Damoth Thongkhamsavath — kiến tạo Phayak Siphanom
Lào
47'
John Lucero — kiến tạo Scott Phillip Galang Woods
Philippines
52'
Viengxay Sydavong(phản lưới)
Philippines
60'
Jarvey Gayoso(pen)
Philippines
88'
Daisuke Sato — kiến tạo K. Nishioka
Philippines
Đồ thị diễn biến
LàoHT 45'Philippines
Thống kê trận đấu
Philippines kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Philippines vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Scott Phillip Galang Woods
Philippines
1 kiến tạo · điểm 6.79
K
Kenji Nishioka
Philippines
1 kiến tạo
P
Phayak Siphanom
Lào
1 kiến tạo
Cole Mrowka
Philippines
Điểm 7.53
Sandro Reyes
Philippines
Điểm 7.38
Daisuke Sato
Philippines
Điểm 7.38
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lào
6.99
Damoth Thongkhamsavath
5.96
Photthavong Sangvilay
5.85
Soukpachan Leuanthala
Philippines
6.79
Scott Phillip Galang Woods1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Lào
3 Sonevilay Phetviengsy6 Chanthavixay Khounthoumphone7 Sayfon Keohanam10 Soukpachan Leuanthala12 Keo-Oudone Souvannasangso13 Viengxay Sydavong16 Xayasith Singsavang17 Bounphachan Bounkong19 Bounpharng Xaysombath
Philippines
4 Noah River Leddel5 Scott Phillip Galang Woods12 Jaime Rosquillo13 Martini Rey14 Oskari Kekkonen15 Enrico Mangaoang16 Patrick Deyto18 Andres Aldeguer19 Pocholo Bugas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: Damoth Thongkhamsavath lập công cho Lào (kiến tạo: Phayak Siphanom)
Phút 14: Phetdavanh Somsanid (Lào) nhận thẻ đỏ, Lào phải chơi thiếu người
Phút 47: John Lucero lập công cho Philippines (kiến tạo: Scott Phillip Galang Woods)
Phút 52: Viengxay Sydavong phản lưới nhà, Philippines được hưởng bàn thắng
Phút 60: Jarvey Gayoso ghi bàn trên chấm phạt đền cho Philippines
Phút 88: Daisuke Sato lập công cho Philippines (kiến tạo: K. Nishioka)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lào · 2 thắng2 hòaPhilippines · 1 thắng
15/12/2024
Lào
1 - 1
Philippines
Hòa
22/11/2014
Philippines
4 - 1
Lào
PHI
24/10/2010
Philippines
2 - 2
Lào
Hòa
21/10/2008
Philippines
1 - 2
Lào
LÀO
12/11/2006
Philippines
1 - 2
Lào
LÀO
Phong độ & thống kê mùa giải
Philippines
5 trận gần nhất
TBTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Malaysia
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|Thái Lan
|1
|1
|0
|0
|+5
|3
|T
|3
|Myanmar
|2
|1
|0
|1
|+2
|3
|BT
|4
|Philippines
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|BT
|5
|Lào
|3
|0
|0
|3
|-12
|0
|BBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)