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    Thống kê trận đấu Lào 1-4 Philippines: Philippines ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn01/08/2026 18:57

    Philippines đã ngược dòng đánh bại Lào 4-1. Cole Mrowka là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    7'
    Damoth Thongkhamsavath — kiến tạo Phayak Siphanom
    Lào
    47'
    John Lucero — kiến tạo Scott Phillip Galang Woods
    Philippines
    52'
    Viengxay Sydavong(phản lưới)
    Philippines
    60'
    Jarvey Gayoso(pen)
    Philippines
    88'
    Daisuke Sato — kiến tạo K. Nishioka
    Philippines
    Thẻ phạt
    14'
    Phetdavanh Somsanid
    Lào
    45+2'
    Jarvey Gayoso
    Philippines
    45+4'
    Chony Wenpaserth
    Lào
    86'
    Soukpachan Leuanthala
    Lào
    90+2'
    Phonsack Seesavath
    Lào
    Đồ thị diễn biến
    LàoHT 45'Philippines

    Thống kê trận đấu

    LàoThống kêPhilippines
    25%
    Kiểm soát bóng
    75%
    9
    Dứt điểm
    25
    2
    Trúng đích
    8
    2
    Phạt góc
    10
    16
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    0
    Philippines kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Philippines vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Scott Phillip Galang Woods
    Scott Phillip Galang Woods
    Philippines
    1 kiến tạo · điểm 6.79
    K
    Kenji Nishioka
    Philippines
    1 kiến tạo
    P
    Phayak Siphanom
    Lào
    1 kiến tạo
    Cole Mrowka
    Cole Mrowka
    Philippines
    Điểm 7.53
    Sandro Reyes
    Sandro Reyes
    Philippines
    Điểm 7.38
    Daisuke Sato
    Daisuke Sato
    Philippines
    Điểm 7.38

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lào
    6.99
    Damoth Thongkhamsavath
    6.55
    Chony Wenpaserth
    5.96
    Photthavong Sangvilay
    5.85
    Soukpachan Leuanthala
    5.72
    Kop Lokphathip
    5.3
    Phonsack Seesavath
    5.21
    Phetdavanh Somsanid
    Philippines
    7.53
    Cole MrowkaMOTM
    7.38
    Sandro Reyes
    7.38
    Daisuke Sato
    7.03
    Javier Mariona
    6.97
    Jarvey Gayoso
    6.92
    John Lucero
    6.84
    Gavin Alonzo Muens
    6.79
    Scott Phillip Galang Woods1 KT
    6.78
    Adrian Ugelvik
    6.54
    Christian Rontini
    6.21
    Quincy Kammeraad

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lào
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Philippines
    Sơ đồ 4-1-4-1
    1
    Kop Lokphathip
    2
    Photthavong Sangvilay
    4
    Kaharn Phetsivilay
    5
    Phetdavanh Somsanid
    8
    Damoth Thongkhamsavath
    9
    Khonesavanh Keonuchanh
    11
    Chony Wenpaserth
    14
    Kouaycheng Noophackde
    15
    Phayak Siphanom
    20
    Bounchay Chernvanglien
    25
    Arvilai Siphavanh
    1
    Quincy Kammeraad
    2
    Adrian Ugelvik
    6
    Sandro Reyes
    8
    Gavin Alonzo Muens
    9
    Jarvey Gayoso
    10
    John Lucero
    11
    Kenji Nishioka
    17
    Cole Mrowka
    21
    Daisuke Sato
    22
    Javier Mariona
    23
    Christian Rontini
    Dự bị
    Lào
    3 Sonevilay Phetviengsy6 Chanthavixay Khounthoumphone7 Sayfon Keohanam10 Soukpachan Leuanthala12 Keo-Oudone Souvannasangso13 Viengxay Sydavong16 Xayasith Singsavang17 Bounphachan Bounkong19 Bounpharng Xaysombath
    Philippines
    4 Noah River Leddel5 Scott Phillip Galang Woods12 Jaime Rosquillo13 Martini Rey14 Oskari Kekkonen15 Enrico Mangaoang16 Patrick Deyto18 Andres Aldeguer19 Pocholo Bugas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: Damoth Thongkhamsavath lập công cho Lào (kiến tạo: Phayak Siphanom)
    Phút 14: Phetdavanh Somsanid (Lào) nhận thẻ đỏ, Lào phải chơi thiếu người
    Phút 47: John Lucero lập công cho Philippines (kiến tạo: Scott Phillip Galang Woods)
    Phút 52: Viengxay Sydavong phản lưới nhà, Philippines được hưởng bàn thắng
    Phút 60: Jarvey Gayoso ghi bàn trên chấm phạt đền cho Philippines
    Phút 88: Daisuke Sato lập công cho Philippines (kiến tạo: K. Nishioka)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Lào · 2 thắng2 hòaPhilippines · 1 thắng
    15/12/2024
    Lào
    1 - 1
    Philippines
    Hòa
    22/11/2014
    Philippines
    4 - 1
    Lào
    PHI
    24/10/2010
    Philippines
    2 - 2
    Lào
    Hòa
    21/10/2008
    Philippines
    1 - 2
    Lào
    LÀO
    12/11/2006
    Philippines
    1 - 2
    Lào
    LÀO

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lào
    5 trận gần nhất
    BBBT
    3
    Trận
    0-0-3
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.3)
    13
    Thủng lưới
    Philippines
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    5
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Malaysia2200+56TT
    2Thái Lan1100+53T
    3Myanmar2101+23BT
    4Philippines210103BT
    5Lào3003-120BBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    2Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    3Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    4Than PaingThan PaingMyanmar2 bàn
    5Mathew Baker Mathew BakerIndonesia2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    2Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    3Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    4Pavithran GunalanPavithran GunalanMalaysia2 kiến tạo
    5Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Lào 1-4 Philippines: Philippines ngược dòng ngoạn mục
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