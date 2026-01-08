Thống kê trận đấu Lào 1-4 Philippines: Philippines ngược dòng ngoạn mục

Philippines đã ngược dòng đánh bại Lào 4-1. Cole Mrowka là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.