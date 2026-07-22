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    Thống kê trận đấu Larne 0-4 FK Crvena Zvezda: FK Crvena Zvezda thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân22/07/2026 03:53

    FK Crvena Zvezda giành chiến thắng đậm 4-0 trước Larne. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    26'
    Bruno Duarte(pen)
    FK Crvena Zvezda
    55'
    V. Kostov — kiến tạo O. Bukari
    FK Crvena Zvezda
    67'
    Bruno Duarte — kiến tạo M. Abu Fani
    FK Crvena Zvezda
    85'
    M. Cham — kiến tạo A. Katai
    FK Crvena Zvezda
    Thẻ phạt
    20'
    Seol Young-Woo (Unsportsmanlike conduct)
    FK Crvena Zvezda
    28'
    S. Graham (Diving)
    Larne
    34'
    M. Lusty (Roughing)
    Larne
    Đồ thị diễn biến
    LarneHT 45'FK Crvena Zvezda

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Larne
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gary Haveron
    FK Crvena Zvezda
    Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Dejan Stankovic
    1
    Rohan Ferguson
    23
    Tomas Cosgrove
    26
    Dan Bent
    3
    Matt Ridley
    4
    Aaron Donnelly
    15
    Ronan Doherty
    6
    Chris Gallagher
    11
    Sean Graham
    22
    Jordan McEneff
    30
    Matthew Lusty
    25
    Dylan Sloan
    1
    Matheus
    66
    Young-woo Seol
    25
    Strahinja Eraković
    13
    Miloš Veljković
    23
    Nair Tiknizyan
    75
    Loizos Loizou
    21
    Timi Max Elšnik
    15
    Mohammad Abu Fani
    22
    Vasilije Kostov
    4
    Mirko Ivanić
    17
    Bruno Duarte
    Dự bị
    Larne
    19 Kevin O'Hara47 James Simpson31 Daniel Collett36 Dylan Graham2 Logan Wallace7 Conor McKendry14 Benji Magee9 Paul O'Neill45 Montel Gibson
    FK Crvena Zvezda
    14 Osman Bukari50 Savo Radanović77 Ivan Guteša24 Nikola Stanković27 Matej Strika30 Franklin Tebo45 Stefan Gudelj8 Kristiyan Balov10 Aleksandar Katai

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: Bruno Duarte ghi bàn trên chấm phạt đền cho FK Crvena Zvezda
    Phút 55: V. Kostov lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: O. Bukari)
    Phút 67: Bruno Duarte lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: M. Abu Fani)
    Phút 85: M. Cham lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: A. Katai)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Larne
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    1
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Larne 0-4 FK Crvena Zvezda: FK Crvena Zvezda thắng đậm thuyết phục
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