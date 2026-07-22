Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
26'
Bruno Duarte(pen)
FK Crvena Zvezda
55'
V. Kostov — kiến tạo O. Bukari
FK Crvena Zvezda
67'
Bruno Duarte — kiến tạo M. Abu Fani
FK Crvena Zvezda
85'
M. Cham — kiến tạo A. Katai
FK Crvena Zvezda
Thẻ phạt
20'
Seol Young-Woo (Unsportsmanlike conduct)
FK Crvena Zvezda
Đồ thị diễn biến
LarneHT 45'FK Crvena Zvezda
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Larne
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gary Haveron
FK Crvena Zvezda
Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Dejan Stankovic
Dự bị
Larne
19 Kevin O'Hara47 James Simpson31 Daniel Collett36 Dylan Graham2 Logan Wallace7 Conor McKendry14 Benji Magee9 Paul O'Neill45 Montel Gibson
FK Crvena Zvezda
14 Osman Bukari50 Savo Radanović77 Ivan Guteša24 Nikola Stanković27 Matej Strika30 Franklin Tebo45 Stefan Gudelj8 Kristiyan Balov10 Aleksandar Katai
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: Bruno Duarte ghi bàn trên chấm phạt đền cho FK Crvena Zvezda
Phút 55: V. Kostov lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: O. Bukari)
Phút 67: Bruno Duarte lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: M. Abu Fani)
Phút 85: M. Cham lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: A. Katai)
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)