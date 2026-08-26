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    Thống kê trận đấu Lask Linz 5-1 Celtic: Lask Linz ngược dòng ngoạn mục, giành lợi thế trước lượt còn lại

    Đại Ngàn26/08/2026 04:35

    Lask Linz đã ngược dòng đánh bại Celtic 5-1. Sascha Horvath là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    21'
    C. McGregor — kiến tạo Yang Hyun-Jun
    Celtic
    32'
    M. Usor
    Lask Linz
    48'
    R. Ljubicic — kiến tạo M. Usor
    Lask Linz
    58'
    S. Adeniran — kiến tạo S. Horvath
    Lask Linz
    90'
    F. Flecker
    Lask Linz
    109'
    S. Adeniran — kiến tạo K. Danek
    Lask Linz
    Thẻ phạt
    57'
    D. Kuhbauer
    Lask Linz
    74'
    M. Usor (Tripping)
    Lask Linz
    76'
    M. O'Neill
    Celtic
    90+3'
    J. Tornich (Foul)
    Lask Linz
    103'
    L. McCowan (Tripping)
    Celtic
    Đồ thị diễn biến
    Lask LinzHT 45'Celtic

    Thống kê trận đấu

    Lask LinzThống kêCeltic
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    39
    Dứt điểm
    8
    8
    Trúng đích
    3
    10
    Phạt góc
    5
    20
    Phạm lỗi
    14
    3
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    Lask Linz vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Samuel Adeniran
    Samuel Adeniran
    Lask Linz
    2 bàn
    Moses Usor
    Moses Usor
    Lask Linz
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Callum McGregor
    Callum McGregor
    Celtic
    1 bàn
    Robert Ljubičić
    Robert Ljubičić
    Lask Linz
    1 bàn
    Florian Flecker
    Florian Flecker
    Lask Linz
    1 bàn
    Sascha Horvath
    Sascha Horvath
    Lask Linz
    1 kiến tạo · điểm 8.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lask Linz
    8.6
    Sascha HorvathMOTM1 KT
    8.6
    Moses UsorMOTM1 bàn · 1 KT
    8.2
    Melayro Bogarde
    7.5
    Robert Ljubičić1 bàn
    7.3
    Samuel Adeniran2 bàn
    7.2
    Alemão
    7.2
    Andrés Andrade
    7.2
    Florian Flecker1 bàn
    7.2
    Krystof Daněk1 KT
    7
    Xavier Mbuyamba
    7
    Miguel Freckleton
    6.9
    Kasper Jørgensen
    6.9
    Christoph Lang
    6.6
    Alessandro Schöpf
    6.5
    George Bello
    6.3
    Lukas Jungwirth
    6.2
    Yvan Dibango
    Celtic
    8.5
    Callum McGregor1 bàn
    7.7
    Auston Trusty
    7.2
    Viljami Sinisalo
    7
    Dane Murray
    6.9
    Mika Baur
    6.7
    Cameron Carter-Vickers
    6.7
    Kasper Høgh
    6.6
    Yang Hyun-Jun1 KT
    6.5
    Colby Donovan
    6.5
    Camilo Durán
    6.5
    Sebastian Tounekti
    6.3
    Tony Ralston
    6.2
    Kieran Tierney
    6.2
    Liam Scales
    6
    Reo Hatate
    5.6
    Luke McCowan
    5.2
    Benjamin Nygren

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lask Linz
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Dietmar Kuhbauer
    Celtic
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Martin O'Neill
    1
    Lukas Jungwirth
    4
    Xavier Mbuyamba
    43
    Alemão
    16
    Andrés Andrade
    20
    Kasper Jørgensen
    10
    Robert Ljubičić
    6
    Melayro Bogarde
    30
    Sascha Horvath
    2
    George Bello
    8
    Moses Usor
    7
    Samuel Adeniran
    1
    Viljami Sinisalo
    51
    Colby Donovan
    20
    Cameron Carter-Vickers
    6
    Auston Trusty
    63
    Kieran Tierney
    42
    Callum McGregor
    22
    Mika Baur
    11
    Camilo Durán
    8
    Benjamin Nygren
    13
    Yang Hyun-Jun
    9
    Kasper Høgh
    Dự bị
    Lask Linz
    33 Tobias Schützenauer50 Fabian Schillinger3 Miguel Freckleton21 Manoël Verhaeghe25 Yvan Dibango5 Art Smakaj9 Krystof Daněk18 Alessandro Schöpf29 Florian Flecker
    Celtic
    17 Sebastian Tounekti41 Reo Hatate5 Liam Scales14 Luke McCowan31 Ross Doohan47 Dane Murray56 Tony Ralston23 Haissem Hassan49 James Forrest

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: C. McGregor lập công cho Celtic (kiến tạo: Yang Hyun-Jun)
    Phút 32: M. Usor lập công cho Lask Linz
    Phút 48: R. Ljubicic lập công cho Lask Linz (kiến tạo: M. Usor)
    Phút 58: S. Adeniran lập công cho Lask Linz (kiến tạo: S. Horvath)
    Phút 90: F. Flecker lập công cho Lask Linz
    Phút 109: S. Adeniran lập công cho Lask Linz (kiến tạo: K. Danek)
    Phút 115: S. Adeniran (Lask Linz) sút hỏng phạt đền

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Lask Linz · 0 thắng0 hòaCeltic · 1 thắng
    20/08/2026
    Celtic
    3 - 0
    Lask Linz
    CEL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lask Linz
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới
    Celtic
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2J. HaugeJ. HaugeBodo/Glimt2 kiến tạo
    3T. PuchaczT. PuchaczSabah FA2 kiến tạo
    4K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
    5F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Lask Linz 5-1 Celtic: Lask Linz ngược dòng ngoạn mục, giành lợi thế trước lượt còn lại
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