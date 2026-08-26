Thống kê trận đấu Lask Linz 5-1 Celtic: Lask Linz ngược dòng ngoạn mục, giành lợi thế trước lượt còn lại

Lask Linz đã ngược dòng đánh bại Celtic 5-1. Sascha Horvath là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.