Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
21'
C. McGregor — kiến tạo Yang Hyun-Jun
Celtic
48'
R. Ljubicic — kiến tạo M. Usor
Lask Linz
58'
S. Adeniran — kiến tạo S. Horvath
Lask Linz
109'
S. Adeniran — kiến tạo K. Danek
Lask Linz
Thẻ phạt
74'
M. Usor (Tripping)
Lask Linz
90+3'
J. Tornich (Foul)
Lask Linz
103'
L. McCowan (Tripping)
Celtic
Đồ thị diễn biến
Lask LinzHT 45'Celtic
Thống kê trận đấu
Lask Linz vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Samuel Adeniran
Lask Linz
2 bàn
Moses Usor
Lask Linz
1 bàn · 1 kiến tạo
Callum McGregor
Celtic
1 bàn
Robert Ljubičić
Lask Linz
1 bàn
Florian Flecker
Lask Linz
1 bàn
Sascha Horvath
Lask Linz
1 kiến tạo · điểm 8.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lask Linz
8.6
Sascha HorvathMOTM1 KT
8.6
Moses UsorMOTM1 bàn · 1 KT
Celtic
6.7
Cameron Carter-Vickers
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Lask Linz
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Dietmar Kuhbauer
Celtic
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Martin O'Neill
Dự bị
Lask Linz
33 Tobias Schützenauer50 Fabian Schillinger3 Miguel Freckleton21 Manoël Verhaeghe25 Yvan Dibango5 Art Smakaj9 Krystof Daněk18 Alessandro Schöpf29 Florian Flecker
Celtic
17 Sebastian Tounekti41 Reo Hatate5 Liam Scales14 Luke McCowan31 Ross Doohan47 Dane Murray56 Tony Ralston23 Haissem Hassan49 James Forrest
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: C. McGregor lập công cho Celtic (kiến tạo: Yang Hyun-Jun)
Phút 32: M. Usor lập công cho Lask Linz
Phút 48: R. Ljubicic lập công cho Lask Linz (kiến tạo: M. Usor)
Phút 58: S. Adeniran lập công cho Lask Linz (kiến tạo: S. Horvath)
Phút 90: F. Flecker lập công cho Lask Linz
Phút 109: S. Adeniran lập công cho Lask Linz (kiến tạo: K. Danek)
Phút 115: S. Adeniran (Lask Linz) sút hỏng phạt đền
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lask Linz · 0 thắng0 hòaCeltic · 1 thắng
20/08/2026
Celtic
3 - 0
Lask Linz
CEL
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)