Thống kê trận đấu Lech Poznań 1-0 KÍ: Yannick Agnero tỏa sáng, Lech Poznań giành trọn 3 điểm

Lech Poznań vượt qua KÍ với tỷ số 1-0. Mateusz Lis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.