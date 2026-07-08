Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
81'
Yannick Agnero — kiến tạo Mikael Ishak
Lech Poznań
Thẻ phạt
41'
Radosław Murawski
Lech Poznań
Đồ thị diễn biến
Lech PoznańHT 45'KÍ
Thống kê trận đấu
Lech Poznań kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Lech Poznań vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lech Poznań
6.5
Allahyar SayyadmaneshMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Lech Poznań
7 Yannick Agnero11 Daniel Håkans20 Robert Gumny35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek50 Karol Delikat72 Mateusz Skrzypczak77 Luis Palma
KÍ
6 Daniel Johansen11 Jonn Johannesen12 Nicolai Christensen14 René Joensen16 Rani Josephsen20 Erlend Hustad24 Martin Gonzalez27 Dávid Reynheim33 John Joensen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 81: Yannick Agnero lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Mikael Ishak )
Phong độ & thống kê mùa giải
Lech Poznań
5 trận gần nhất
TBTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)