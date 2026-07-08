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    Thống kê trận đấu Lech Poznań 1-0 KÍ: Yannick Agnero tỏa sáng, Lech Poznań giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 01:57

    Lech Poznań vượt qua KÍ với tỷ số 1-0. Mateusz Lis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    81'
    Yannick Agnero — kiến tạo Mikael Ishak 
    Lech Poznań
    Thẻ phạt
    34'
    Mansour Sinyan
    41'
    Radosław Murawski
    Lech Poznań
    50'
    Gilli Sörensen
    58'
    Filip Brattbakk
    65'
    Páll Klettskard
    Đồ thị diễn biến
    Lech PoznańHT 45'

    Thống kê trận đấu

    Lech PoznańThống kê
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    22
    Dứt điểm
    5
    6
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Lech Poznań kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Lech Poznań vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lech Poznań
    6.5
    Mateusz LisMOTM
    6.5
    Joel PereiraMOTM
    6.5
    Mikael IshakMOTM
    6.5
    Patrik WålemarkMOTM
    6.5
    Michał GurgulMOTM
    6.5
    Allahyar SayyadmaneshMOTM
    6.5
    Pablo RodríguezMOTM
    6.5
    Radosław MurawskiMOTM
    6.5
    Wojciech MońkaMOTM
    6.5
    Antoni KozubalMOTM
    6.5
    Terry YegbeMOTM
    6.5
    Filip BrattbakkMOTM
    6.5
    Oussama AliMOTM
    6.46
    Páll Klettskard
    6.37
    Mansour Sinyan
    6.37
    Deni Pavlovic
    6.37
    Árni Frederiksberg
    6.26
    Gastón Tellechea
    6.26
    Jóannes Danielsen
    6.26
    Gilli Sörensen
    6.26
    Jean Carlos
    6.12
    Mark Jensen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lech Poznań
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Sơ đồ 3-4-3
    1
    Mateusz Lis
    2
    Joel Pereira
    59
    Terry Yegbe
    27
    Wojciech Mońka
    15
    Michał Gurgul
    43
    Antoni Kozubal
    22
    Radosław Murawski
    10
    Patrik Wålemark
    21
    Pablo Rodríguez
    17
    Allahyar Sayyadmanesh
    9
    Mikael Ishak
    96
    Mark Jensen
    5
    Deni Pavlovic
    26
    Gilli Sörensen
    2
    Gastón Tellechea
    23
    Jóannes Danielsen
    4
    Mansour Sinyan
    28
    Oussama Ali
    36
    Jean Carlos
    7
    Árni Frederiksberg
    9
    Páll Klettskard
    17
    Filip Brattbakk
    Dự bị
    Lech Poznań
    7 Yannick Agnero11 Daniel Håkans20 Robert Gumny35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek50 Karol Delikat72 Mateusz Skrzypczak77 Luis Palma
    6 Daniel Johansen11 Jonn Johannesen12 Nicolai Christensen14 René Joensen16 Rani Josephsen20 Erlend Hustad24 Martin Gonzalez27 Dávid Reynheim33 John Joensen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 81: Yannick Agnero lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Mikael Ishak )

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lech Poznań
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    5 trận gần nhất
    BBHTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Lech Poznań 1-0 KÍ: Yannick Agnero tỏa sáng, Lech Poznań giành trọn 3 điểm
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