Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
32'
T. Bech — kiến tạo K. Arnstad
Aarhus
75'
F. Tingager — kiến tạo E. Kahl
Aarhus
100'
T. Kristjansson — kiến tạo T. Bech
Aarhus
Thẻ phạt
40'
A. Kozubal (Roughing)
Lech Poznan
45'
J. Bogere (Roughing)
Aarhus
86'
M. Anderson (Unsportsmanlike conduct)
Aarhus
91'
F. Emmery (Roughing)
Aarhus
105+1'
Y. Agnero (Roughing)
Lech Poznan
107'
M. Camara (Roughing)
Aarhus
Đồ thị diễn biến
Lech PoznanHT 45'Aarhus
Thống kê trận đấu
Lech PoznanThống kêAarhus
Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tobias Bech
Aarhus
1 bàn · 1 kiến tạo
Kristian Arnstad
Aarhus
1 bàn · 1 kiến tạo
Frederik Tingager
Aarhus
1 bàn
Filip Jagiełło
Lech Poznan
1 bàn
Tómas Óli Kristjánsson
Aarhus
1 bàn
Eric Kahl
Aarhus
1 kiến tạo · điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Aarhus
8.9
Frederik TingagerMOTM1 bàn
7.9
Tobias Bech1 bàn · 1 KT
7.7
Tómas Óli Kristjánsson1 bàn
7.2
Kristian Arnstad1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
Aarhus
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Jakob Poulsen
Dự bị
Lech Poznan
17 Allahyar Sayyadmanesh2 Joel Pereira24 Filip Jagiełło11 Daniel Håkans7 Yannick Agnero23 Gisli Thordarson35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek4 João Moutinho
Aarhus
45 Christian Storch29 Rasmus Carstensen27 Stefen Tchamche44 Mouhammade Camara13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson42 Marius van der Raad41 Otto Lyhne43 Zander Grantzau
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: T. Bech lập công cho Aarhus (kiến tạo: K. Arnstad)
Phút 55: K. Arnstad ghi bàn trên chấm phạt đền cho Aarhus
Phút 75: F. Tingager lập công cho Aarhus (kiến tạo: E. Kahl)
Phút 95: F. Jagiello lập công cho Lech Poznan
Phút 100: T. Kristjansson lập công cho Aarhus (kiến tạo: T. Bech)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lech Poznan · 1 thắng0 hòaAarhus · 0 thắng
22/07/2026
Aarhus
1 - 4
Lech Poznan
LP
Phong độ & thống kê mùa giải
Lech Poznan
5 trận gần nhất
BHTTT
Aarhus
5 trận gần nhất
THBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)