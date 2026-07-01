Thống kê trận đấu Lech Poznan 1-4 (pen 3-4) Aarhus: Aarhus thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Lech Poznan và Aarhus hòa 1-4 sau 120 phút, Aarhus giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Frederik Tingager là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.