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    Thống kê trận đấu Lech Poznan 1-4 (pen 3-4) Aarhus: Aarhus thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn30/07/2026 02:50

    Lech Poznan và Aarhus hòa 1-4 sau 120 phút, Aarhus giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Frederik Tingager là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    32'
    T. Bech — kiến tạo K. Arnstad
    Aarhus
    55'
    K. Arnstad(pen)
    Aarhus
    75'
    F. Tingager — kiến tạo E. Kahl
    Aarhus
    95'
    F. Jagiello
    Lech Poznan
    100'
    T. Kristjansson — kiến tạo T. Bech
    Aarhus
    Thẻ phạt
    40'
    A. Kozubal (Roughing)
    Lech Poznan
    45'
    J. Bogere (Roughing)
    Aarhus
    86'
    M. Anderson (Unsportsmanlike conduct)
    Aarhus
    91'
    F. Emmery (Roughing)
    Aarhus
    105+1'
    Y. Agnero (Roughing)
    Lech Poznan
    107'
    M. Camara (Roughing)
    Aarhus
    Đồ thị diễn biến
    Lech PoznanHT 45'Aarhus

    Thống kê trận đấu

    Lech PoznanThống kêAarhus
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    18
    Dứt điểm
    14
    9
    Trúng đích
    6
    14
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    14
    0
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    8
    Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tobias Bech
    Tobias Bech
    Aarhus
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Kristian Arnstad
    Kristian Arnstad
    Aarhus
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Frederik Tingager
    Frederik Tingager
    Aarhus
    1 bàn
    Filip Jagiełło
    Filip Jagiełło
    Lech Poznan
    1 bàn
    Tómas Óli Kristjánsson
    Tómas Óli Kristjánsson
    Aarhus
    1 bàn
    Eric Kahl
    Eric Kahl
    Aarhus
    1 kiến tạo · điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lech Poznan
    7.9
    Patrik Wålemark
    7.9
    Filip Jagiełło1 bàn
    7.3
    Allahyar Sayyadmanesh
    7.3
    Joel Pereira
    6.7
    Daniel Håkans
    6.6
    Radosław Murawski
    6.6
    Yannick Agnero
    6.5
    Pablo Rodríguez
    6.5
    Mikael Ishak
    6.3
    Antoni Kozubal
    6.3
    Luis Palma
    6.3
    Gisli Thordarson
    6.2
    Wojciech Mońka
    6.2
    Michal Gurgul
    5.9
    Robert Gumny
    5.9
    Terry Yegbe
    5.6
    Mateusz Lis
    Aarhus
    8.9
    Frederik TingagerMOTM1 bàn
    8.5
    Mads Hedenstad
    7.9
    Eric Kahl1 KT
    7.9
    Tobias Bech1 bàn · 1 KT
    7.7
    Tómas Óli Kristjánsson1 bàn
    7.2
    Kristian Arnstad1 bàn · 1 KT
    6.9
    Magnus Knudsen
    6.9
    Jens Jønsson
    6.9
    Frederik Emmery
    6.9
    Rasmus Carstensen
    6.7
    Jonas Jensen-Abbew
    6.6
    Mouhammade Camara
    6.6
    Janni Serra
    6.3
    Mikael Anderson
    6.3
    Stefen Tchamche
    6
    James Bogere
    6
    Christian Storch

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lech Poznan
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
    Aarhus
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Jakob Poulsen
    1
    Mateusz Lis
    20
    Robert Gumny
    27
    Wojciech Mońka
    59
    Terry Yegbe
    15
    Michal Gurgul
    22
    Radosław Murawski
    43
    Antoni Kozubal
    10
    Patrik Wålemark
    21
    Pablo Rodríguez
    77
    Luis Palma
    9
    Mikael Ishak
    21
    Mads Hedenstad
    40
    Jonas Jensen-Abbew
    5
    Frederik Tingager
    19
    Eric Kahl
    23
    Mikael Anderson
    4
    Magnus Knudsen
    16
    Jens Jønsson
    39
    Frederik Emmery
    31
    Tobias Bech
    10
    Kristian Arnstad
    28
    James Bogere
    Dự bị
    Lech Poznan
    17 Allahyar Sayyadmanesh2 Joel Pereira24 Filip Jagiełło11 Daniel Håkans7 Yannick Agnero23 Gisli Thordarson35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek4 João Moutinho
    Aarhus
    45 Christian Storch29 Rasmus Carstensen27 Stefen Tchamche44 Mouhammade Camara13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson42 Marius van der Raad41 Otto Lyhne43 Zander Grantzau

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: T. Bech lập công cho Aarhus (kiến tạo: K. Arnstad)
    Phút 55: K. Arnstad ghi bàn trên chấm phạt đền cho Aarhus
    Phút 75: F. Tingager lập công cho Aarhus (kiến tạo: E. Kahl)
    Phút 95: F. Jagiello lập công cho Lech Poznan
    Phút 100: T. Kristjansson lập công cho Aarhus (kiến tạo: T. Bech)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Lech Poznan · 1 thắng0 hòaAarhus · 0 thắng
    22/07/2026
    Aarhus
    1 - 4
    Lech Poznan
    LP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lech Poznan
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới
    Aarhus
    5 trận gần nhất
    THBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3B. LabeauB. LabeauFC Thun2 bàn
    4P. WålemarkP. WålemarkLech Poznan2 bàn
    5D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    3F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    4F. FehrF. FehrFC Thun2 kiến tạo
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Lech Poznan 1-4 (pen 3-4) Aarhus: Aarhus thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
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