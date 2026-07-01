Thống kê trận đấu Lech Poznań 1-4 (pen 3-4) AGF: AGF thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Lech Poznań và AGF hòa 1-4 sau 120 phút, AGF giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Mads Hedenstad là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.76. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.