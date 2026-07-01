Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
32'
Tobias Bech — kiến tạo Kristian Arnstad
AGF
75'
Frederik Tingager — kiến tạo Eric Kahl
AGF
95'
Filip Jagiełło — kiến tạo Michał Gurgul
Lech Poznań
100'
Tómas Óli Kristjánsson — kiến tạo Tobias Bech
AGF
Thẻ phạt
40'
Antoni Kozubal
Lech Poznań
105+1'
Yannick Agnero
Lech Poznań
Đồ thị diễn biến
Lech PoznańHT 45'AGF
Thống kê trận đấu
Lech Poznań vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kristian Arnstad
AGF
1 bàn · 1 kiến tạo
Tobias Bech
AGF
1 bàn · 1 kiến tạo
Frederik Tingager
AGF
1 bàn
Filip Jagiełło
Lech Poznań
1 bàn
Tómas Óli Kristjánsson
AGF
1 bàn
Eric Kahl
AGF
1 kiến tạo · điểm 7.95
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lech Poznań
6.83
Allahyar Sayyadmanesh
AGF
8.52
Kristian Arnstad1 bàn · 1 KT
8.19
Frederik Tingager1 bàn
7.86
Tobias Bech1 bàn · 1 KT
7.29
Tómas Óli Kristjánsson1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Lech Poznań
2 Joel Pereira4 João Moutinho7 Yannick Agnero11 Daniel Håkans17 Allahyar Sayyadmanesh23 Gísli Thórdarson24 Filip Jagiełło35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek
AGF
8 Sebastian Jørgensen13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson22 O. Haugstrup27 Stefen Tchamche29 Rasmus Carstensen41 Otto Lyhne42 Marius van der Raad43 Zander Grantzau
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: Tobias Bech lập công cho AGF (kiến tạo: Kristian Arnstad)
Phút 55: Kristian Arnstad ghi bàn trên chấm phạt đền cho AGF
Phút 75: Frederik Tingager lập công cho AGF (kiến tạo: Eric Kahl)
Phút 95: Filip Jagiełło lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Michał Gurgul)
Phút 100: Tómas Óli Kristjánsson lập công cho AGF (kiến tạo: Tobias Bech)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lech Poznań · 1 thắng0 hòaAGF · 0 thắng
22/07/2026
AGF
1 - 4
Lech Poznań
LP
Phong độ & thống kê mùa giải
Lech Poznań
5 trận gần nhất
BTTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)