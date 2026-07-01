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    Thống kê trận đấu Lech Poznań 1-4 (pen 3-4) AGF: AGF thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn30/07/2026 02:50

    Lech Poznań và AGF hòa 1-4 sau 120 phút, AGF giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Mads Hedenstad là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.76. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    32'
    Tobias Bech — kiến tạo Kristian Arnstad
    AGF
    55'
    Kristian Arnstad(pen)
    AGF
    75'
    Frederik Tingager — kiến tạo Eric Kahl
    AGF
    95'
    Filip Jagiełło — kiến tạo Michał Gurgul
    Lech Poznań
    100'
    Tómas Óli Kristjánsson — kiến tạo Tobias Bech
    AGF
    Thẻ phạt
    40'
    Antoni Kozubal
    Lech Poznań
    45'
    James Bogere
    AGF
    86'
    Mikael Anderson
    AGF
    91'
    Frederik Emmery
    AGF
    105+1'
    Yannick Agnero
    Lech Poznań
    107'
    Mouhammade Camara
    AGF
    Đồ thị diễn biến
    Lech PoznańHT 45'AGF

    Thống kê trận đấu

    Lech PoznańThống kêAGF
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    18
    Dứt điểm
    14
    9
    Trúng đích
    6
    14
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    14
    0
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    8
    Lech Poznań vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kristian Arnstad
    Kristian Arnstad
    AGF
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Tobias Bech
    Tobias Bech
    AGF
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Frederik Tingager
    Frederik Tingager
    AGF
    1 bàn
    Filip Jagiełło
    Filip Jagiełło
    Lech Poznań
    1 bàn
    Tómas Óli Kristjánsson
    Tómas Óli Kristjánsson
    AGF
    1 bàn
    Eric Kahl
    Eric Kahl
    AGF
    1 kiến tạo · điểm 7.95

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lech Poznań
    7.3
    Joel Pereira
    7.29
    Filip Jagiełło1 bàn
    6.99
    Michał Gurgul1 KT
    6.83
    Allahyar Sayyadmanesh
    6.8
    Radosław Murawski
    6.75
    Mikael Ishak
    6.67
    Patrik Wålemark
    6.67
    Pablo Rodríguez
    6.66
    Wojciech Mońka
    6.51
    Daniel Håkans
    6.42
    Yannick Agnero
    6.32
    Luis Palma
    6.3
    Gísli Thórdarson
    6.16
    Antoni Kozubal
    6.14
    Mateusz Lis
    6.05
    Terry Yegbe
    5.98
    Robert Gumny
    AGF
    8.76
    Mads HedenstadMOTM
    8.52
    Kristian Arnstad1 bàn · 1 KT
    8.19
    Frederik Tingager1 bàn
    7.95
    Eric Kahl1 KT
    7.86
    Tobias Bech1 bàn · 1 KT
    7.29
    Tómas Óli Kristjánsson1 bàn
    6.96
    Jens Jönsson
    6.87
    Magnus Knudsen
    6.84
    Frederik Emmery
    6.71
    Jonas Jensen-Abbew
    6.7
    Janni Serra
    6.59
    Mikael Anderson
    6.48
    Mouhammade Camara
    6.45
    Rasmus Carstensen
    6.44
    Stefen Tchamche
    6.4
    James Bogere
    6.2
    C. Storch

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lech Poznań
    Sơ đồ 4-2-3-1
    AGF
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Mateusz Lis
    20
    Robert Gumny
    27
    Wojciech Mońka
    59
    Terry Yegbe
    15
    Michał Gurgul
    22
    Radosław Murawski
    43
    Antoni Kozubal
    10
    Patrik Wålemark
    21
    Pablo Rodríguez
    77
    Luis Palma
    9
    Mikael Ishak
    21
    Mads Hedenstad
    40
    Jonas Jensen-Abbew
    5
    Frederik Tingager
    19
    Eric Kahl
    23
    Mikael Anderson
    4
    Magnus Knudsen
    16
    Jens Jönsson
    39
    Frederik Emmery
    31
    Tobias Bech
    10
    Kristian Arnstad
    28
    James Bogere
    Dự bị
    Lech Poznań
    2 Joel Pereira4 João Moutinho7 Yannick Agnero11 Daniel Håkans17 Allahyar Sayyadmanesh23 Gísli Thórdarson24 Filip Jagiełło35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek
    AGF
    8 Sebastian Jørgensen13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson22 O. Haugstrup27 Stefen Tchamche29 Rasmus Carstensen41 Otto Lyhne42 Marius van der Raad43 Zander Grantzau

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: Tobias Bech lập công cho AGF (kiến tạo: Kristian Arnstad)
    Phút 55: Kristian Arnstad ghi bàn trên chấm phạt đền cho AGF
    Phút 75: Frederik Tingager lập công cho AGF (kiến tạo: Eric Kahl)
    Phút 95: Filip Jagiełło lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Michał Gurgul)
    Phút 100: Tómas Óli Kristjánsson lập công cho AGF (kiến tạo: Tobias Bech)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Lech Poznań · 1 thắng0 hòaAGF · 0 thắng
    22/07/2026
    AGF
    1 - 4
    Lech Poznań
    LP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lech Poznań
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    AGF
    5 trận gần nhất
    TBTTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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