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    Thống kê trận đấu Lech Poznan 7-0 FC Thun: R. Gumny tỏa sáng, Lech Poznan giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 01:54

    Lech Poznan giành chiến thắng đậm 7-0 trước FC Thun. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    10'
    P. Walemark
    Lech Poznan
    20'
    A. Sayyadmanesh — kiến tạo P. Rodriguez
    Lech Poznan
    25'
    P. Walemark — kiến tạo M. Gurgul
    Lech Poznan
    31'
    M. Skrzypczak — kiến tạo A. Kozubal
    Lech Poznan
    45'
    R. Murawski — kiến tạo P. Rodriguez
    Lech Poznan
    47'
    D. Hakans — kiến tạo A. Sayyadmanesh
    Lech Poznan
    79'
    R. Gumny — kiến tạo M. Gurgul
    Lech Poznan
    Thẻ phạt
    50'
    N. Reichmuth (Tripping)
    FC Thun
    70'
    T. Strannegard (Roughing)
    FC Thun
    87'
    R. Murawski (Roughing)
    Lech Poznan
    Đồ thị diễn biến
    Lech PoznanHT 45'FC Thun

    Thống kê trận đấu

    Lech PoznanThống kêFC Thun
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    9
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    2
    6
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    1
    Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: P. Walemark lập công cho Lech Poznan
    Phút 20: A. Sayyadmanesh lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: P. Rodriguez)
    Phút 25: P. Walemark lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: M. Gurgul)
    Phút 31: M. Skrzypczak lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Kozubal)
    Phút 45: R. Murawski lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: P. Rodriguez)
    Phút 47: D. Hakans lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Sayyadmanesh)
    Phút 79: R. Gumny lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: M. Gurgul)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lech Poznan
    5 trận gần nhất
    TTTT
    FC Thun
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Lech Poznan 7-0 FC Thun: R. Gumny tỏa sáng, Lech Poznan giành chiến thắng, đi tiếp
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