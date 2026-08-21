Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
20'
A. Sayyadmanesh — kiến tạo P. Rodriguez
Lech Poznan
25'
P. Walemark — kiến tạo M. Gurgul
Lech Poznan
31'
M. Skrzypczak — kiến tạo A. Kozubal
Lech Poznan
45'
R. Murawski — kiến tạo P. Rodriguez
Lech Poznan
47'
D. Hakans — kiến tạo A. Sayyadmanesh
Lech Poznan
79'
R. Gumny — kiến tạo M. Gurgul
Lech Poznan
Thẻ phạt
50'
N. Reichmuth (Tripping)
FC Thun
70'
T. Strannegard (Roughing)
FC Thun
87'
R. Murawski (Roughing)
Lech Poznan
Đồ thị diễn biến
Lech PoznanHT 45'FC Thun
Thống kê trận đấu
Lech PoznanThống kêFC Thun
Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: P. Walemark lập công cho Lech Poznan
Phút 20: A. Sayyadmanesh lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: P. Rodriguez)
Phút 25: P. Walemark lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: M. Gurgul)
Phút 31: M. Skrzypczak lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Kozubal)
Phút 45: R. Murawski lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: P. Rodriguez)
Phút 47: D. Hakans lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Sayyadmanesh)
Phút 79: R. Gumny lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: M. Gurgul)
Phong độ & thống kê mùa giải
Lech Poznan
5 trận gần nhất
TTTT
FC Thun
5 trận gần nhất
BTBBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)