Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
15'
C. Okoli — kiến tạo L. Thomas
Leicester
Thẻ phạt
37'
B. De Cordova-Reid
Leicester
Đồ thị diễn biến
LeicesterHT 45'Northampton
Thống kê trận đấu
LeicesterThống kêNorthampton
Leicester kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Caleb Okoli
Leicester
1 bàn
Luke Thomas
Leicester
1 kiến tạo · điểm 7.3
Harry Souttar
Leicester
Điểm 7.5
Jayden Joseph
Leicester
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Northampton
6.7
Connor Lemonheigh-Evans
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Leicester
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Russell Martin
Northampton
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Colin Calderwood
24
Connor Lemonheigh-Evans
Dự bị
Leicester
7 Wes Burns23 Tom Watson61 Stevie Bausor26 Woyo Coulibaly32 Olabade Aluko17 Hamza Choudhury25 Louis Page50 Tommy Neale60 Riley Carr
Northampton
16 Joe Wormleighton9 Matty Warhurst35 Max Dyche7 Sam Hoskins34 Ross Fitzsimons42 Bobby Ashton8 Lee Evans43 Mataeo Moon-Arnaez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 15: C. Okoli lập công cho Leicester (kiến tạo: L. Thomas)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Leicester · 2 thắng0 hòaNorthampton · 0 thắng
11/07/2026
Leicester
3 - 0
Northampton
LEI
15/07/2023
Northampton
0 - 1
Leicester
LEI
Phong độ & thống kê mùa giải
Leicester
5 trận gần nhất
TBHTT
Northampton
5 trận gần nhất
BTHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)