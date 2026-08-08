Thống kê trận đấu Leicester 1-0 Northampton: C. Okoli tỏa sáng, Leicester giành chiến thắng, đi tiếp

Leicester vượt qua Northampton với tỷ số 1-0. Caleb Okoli là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.