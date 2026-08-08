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    Thống kê trận đấu Leicester 1-0 Northampton: C. Okoli tỏa sáng, Leicester giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:02

    Leicester vượt qua Northampton với tỷ số 1-0. Caleb Okoli là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    15'
    C. Okoli — kiến tạo L. Thomas
    Leicester
    Thẻ phạt
    37'
    B. De Cordova-Reid
    Leicester
    42'
    S. Braybrooke
    Leicester
    83'
    W. Burns
    Leicester
    90+3'
    H. Saunders
    Northampton
    90+8'
    T. Watson
    Leicester
    Đồ thị diễn biến
    LeicesterHT 45'Northampton

    Thống kê trận đấu

    LeicesterThống kêNorthampton
    78%
    Kiểm soát bóng
    22%
    8
    Dứt điểm
    4
    3
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    5
    10
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Leicester kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Caleb Okoli
    Caleb Okoli
    Leicester
    1 bàn
    Luke Thomas
    Luke Thomas
    Leicester
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Harry Souttar
    Harry Souttar
    Leicester
    Điểm 7.5
    Jayden Joseph
    Jayden Joseph
    Leicester
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Leicester
    8.3
    Caleb OkoliMOTM1 bàn
    7.5
    Harry Souttar
    7.3
    Luke Thomas1 KT
    7.2
    Jayden Joseph
    6.9
    Jakub Stolarczyk
    6.9
    Oliver Skipp
    6.9
    Olabade Aluko
    6.7
    Liam Cullen
    6.6
    William Alves
    6.6
    Tom Watson
    6.6
    Louis Page
    6.5
    Wes Burns
    6.3
    Sammy Braybrooke
    6.3
    Stephy Mavididi
    6
    Bobby De Cordova-Reid
    Northampton
    6.9
    Janoi Donacien
    6.9
    Jack Perkins
    6.7
    Zach Jeacock
    6.7
    James Maxwell
    6.7
    Connor Lemonheigh-Evans
    6.6
    Kamarai Swyer
    6.6
    Elliot List
    6.6
    Matty Warhurst
    6.6
    Max Dyche
    6.6
    Lee Evans
    6.5
    Harvey Saunders
    6.5
    Joe Wormleighton
    6.5
    Sam Hoskins
    6.3
    Elliott Moore
    6.3
    Tyrese Fornah
    6.2
    Jon Guthrie

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Leicester
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Russell Martin
    Northampton
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Colin Calderwood
    1
    Jakub Stolarczyk
    2
    Jayden Joseph
    5
    Caleb Okoli
    15
    Harry Souttar
    33
    Luke Thomas
    22
    Oliver Skipp
    37
    William Alves
    36
    Sammy Braybrooke
    11
    Liam Cullen
    10
    Stephy Mavididi
    14
    Bobby De Cordova-Reid
    1
    Zach Jeacock
    44
    Janoi Donacien
    6
    Elliott Moore
    5
    Jon Guthrie
    3
    James Maxwell
    11
    Kamarai Swyer
    14
    Tyrese Fornah
    21
    Jack Perkins
    10
    Elliot List
    24
    Connor Lemonheigh-Evans
    32
    Harvey Saunders
    Dự bị
    Leicester
    7 Wes Burns23 Tom Watson61 Stevie Bausor26 Woyo Coulibaly32 Olabade Aluko17 Hamza Choudhury25 Louis Page50 Tommy Neale60 Riley Carr
    Northampton
    16 Joe Wormleighton9 Matty Warhurst35 Max Dyche7 Sam Hoskins34 Ross Fitzsimons42 Bobby Ashton8 Lee Evans43 Mataeo Moon-Arnaez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 15: C. Okoli lập công cho Leicester (kiến tạo: L. Thomas)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Leicester · 2 thắng0 hòaNorthampton · 0 thắng
    11/07/2026
    Leicester
    3 - 0
    Northampton
    LEI
    15/07/2023
    Northampton
    0 - 1
    Leicester
    LEI

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Leicester
    5 trận gần nhất
    TBHTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Northampton
    5 trận gần nhất
    BTHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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