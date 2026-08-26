Thống kê trận đấu Leon 3-0 Real Salt Lake: D. Cambindo tỏa sáng, Leon giành vé vào bán kết

Leon giành chiến thắng đậm 3-0 trước Real Salt Lake. Oscar García là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.