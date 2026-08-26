Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
21'
D. Cambindo — kiến tạo I. Moreno
Leon
66'
S. Vegas — kiến tạo F. Beltran Cruz
Leon
72'
D. Cambindo — kiến tạo F. Beltran Cruz
Leon
Đồ thị diễn biến
LeonHT 45'Real Salt Lake
Thống kê trận đấu
LeonThống kêReal Salt Lake
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Diber Cambindo
Leon
2 bàn
Sebastián Vegas
Leon
1 bàn
Fernando Beltrán
Leon
2 kiến tạo · điểm 8
Iván Moreno
Leon
1 kiến tạo · điểm 6.9
Oscar García
Leon
Điểm 8.5
Jordi Cortizo
Leon
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Leon
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
Dự bị
Leon
4 Bryan Colula8 Juan Dominguez35 Luis Valadez11 Ismael Díaz19 José Alvarado12 Julio González185 Christopher Mora22 Sebastián Santos26 Salvador Reyes
Real Salt Lake
7 Pablo Ruíz3 Kobi Henry98 Alexandros Katranis11 Dominik Marczuk39 Aiden Hezarkhani31 Mason Stajduhar24 Max Kerkvliet29 Sam Junqua21 Juan Jose Arias
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: D. Cambindo lập công cho Leon (kiến tạo: I. Moreno)
Phút 66: S. Vegas lập công cho Leon (kiến tạo: F. Beltran Cruz)
Phút 72: D. Cambindo lập công cho Leon (kiến tạo: F. Beltran Cruz)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Leon · 0 thắng0 hòaReal Salt Lake · 1 thắng
05/08/2023
Vòng 1/16
Leon
1 - 3
Real Salt Lake
RSL
Phong độ & thống kê mùa giải
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
BBBHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)