Tin mới

    Thống kê trận đấu Leon 3-0 Real Salt Lake: D. Cambindo tỏa sáng, Leon giành vé vào bán kết

    Đại Ngàn26/08/2026 11:35

    Leon giành chiến thắng đậm 3-0 trước Real Salt Lake. Oscar García là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    21'
    D. Cambindo — kiến tạo I. Moreno
    Leon
    66'
    S. Vegas — kiến tạo F. Beltran Cruz
    Leon
    72'
    D. Cambindo — kiến tạo F. Beltran Cruz
    Leon
    Thẻ phạt
    9'
    D. Yedlin
    Real Salt Lake
    77'
    D. Cambindo
    Leon
    78'
    L. Engel
    Real Salt Lake
    Đồ thị diễn biến
    LeonHT 45'Real Salt Lake

    Thống kê trận đấu

    LeonThống kêReal Salt Lake
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    19
    Dứt điểm
    12
    8
    Trúng đích
    6
    8
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    4
    6
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Diber Cambindo
    Diber Cambindo
    Leon
    2 bàn
    Sebastián Vegas
    Sebastián Vegas
    Leon
    1 bàn
    Fernando Beltrán
    Fernando Beltrán
    Leon
    2 kiến tạo · điểm 8
    Iván Moreno
    Iván Moreno
    Leon
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Oscar García
    Oscar García
    Leon
    Điểm 8.5
    Jordi Cortizo
    Jordi Cortizo
    Leon
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Leon
    8.5
    Oscar GarcíaMOTM
    8.3
    Diber Cambindo2 bàn
    8
    Fernando Beltrán2 KT
    7.6
    Sebastián Vegas1 bàn
    7.3
    Jordi Cortizo
    7.3
    Rodrigo Echeverría
    7.2
    Jhohan Romaña
    7.2
    Juan Guevara
    6.9
    Iván Moreno1 KT
    6.9
    Daniel Arcila
    6.9
    Bryan Colula
    6.9
    Juan Dominguez
    6.7
    Ismael Díaz
    6.6
    José Rodríguez
    6.5
    José Alvarado
    6.3
    Luis Valadez
    Real Salt Lake
    7.3
    Philip Quinton
    6.9
    Sergi Solans
    6.9
    Pablo Ruíz
    6.7
    Morgan Guilavogui
    6.7
    Dominik Marczuk
    6.7
    Aiden Hezarkhani
    6.5
    Alexandros Katranis
    6.3
    Stijn Spierings
    6.3
    Noel Caliskan
    6.3
    Diego Luna
    6.3
    Kobi Henry
    6.2
    DeAndre Yedlin
    6.2
    Lukas Engel
    6.2
    Saba Lobzhanidze
    6.2
    Juan Sanabria
    6
    Rafael Cabral

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Leon
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi
    Real Salt Lake
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
    23
    Oscar García
    7
    Iván Moreno
    14
    Jhohan Romaña
    3
    Juan Guevara
    5
    Sebastián Vegas
    29
    José Rodríguez
    16
    Jordi Cortizo
    20
    Rodrigo Echeverría
    6
    Fernando Beltrán
    13
    Daniel Arcila
    27
    Diber Cambindo
    1
    Rafael Cabral
    2
    DeAndre Yedlin
    26
    Philip Quinton
    4
    Lukas Engel
    12
    Saba Lobzhanidze
    6
    Stijn Spierings
    92
    Noel Caliskan
    8
    Juan Sanabria
    10
    Diego Luna
    9
    Morgan Guilavogui
    22
    Sergi Solans
    Dự bị
    Leon
    4 Bryan Colula8 Juan Dominguez35 Luis Valadez11 Ismael Díaz19 José Alvarado12 Julio González185 Christopher Mora22 Sebastián Santos26 Salvador Reyes
    Real Salt Lake
    7 Pablo Ruíz3 Kobi Henry98 Alexandros Katranis11 Dominik Marczuk39 Aiden Hezarkhani31 Mason Stajduhar24 Max Kerkvliet29 Sam Junqua21 Juan Jose Arias

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: D. Cambindo lập công cho Leon (kiến tạo: I. Moreno)
    Phút 66: S. Vegas lập công cho Leon (kiến tạo: F. Beltran Cruz)
    Phút 72: D. Cambindo lập công cho Leon (kiến tạo: F. Beltran Cruz)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Leon · 0 thắng0 hòaReal Salt Lake · 1 thắng
    05/08/2023
    Vòng 1/16
    Leon
    1 - 3
    Real Salt Lake
    RSL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Leon
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Real Salt Lake
    5 trận gần nhất
    BBBHT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.7)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin4 bàn
    2D. ArcilaD. ArcilaLeon4 bàn
    3A. LassiterA. LassiterPortland Timbers3 bàn
    4H. CuypersH. CuypersMonterrey3 bàn
    5B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Leon 3-0 Real Salt Lake: D. Cambindo tỏa sáng, Leon giành vé vào bán kết
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO