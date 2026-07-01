Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
42'
Toni García
Lincoln Red Imps
77'
Julliani Eersteling
Lincoln Red Imps
90+1'
Jesper Gustavsson
Mjällby
Thống kê trận đấu
Lincoln Red ImpsThống kêMjällby
Mjällby vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lincoln Red Imps
6.5
Julliani EerstelingMOTM
Mjällby
6.5
Romeo Arrhenius LeanderssonMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Lincoln Red Imps
Sơ đồ 3-5-2
39
Romeo Arrhenius Leandersson
Dự bị
Lincoln Red Imps
2 Ethan Jolley4 Nico Clara Pinto5 Gabri Cardozo7 Lee Casciaro10 Álex Mula13 Jaylan Hankins19 Yussef Flalhi Idrissi20 Ethan Britto22 Graeme Torrilla
Mjällby
3 Martin Agnarsson4 Axel Norén7 Viktor Gustafson8 Teo Helge10 Jeppe Kjær14 Villiam Granath15 Bork Bang-Kittilsen19 Abdoulie Manneh27 Ludvig Tidstrand
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lincoln Red Imps · 0 thắng0 hòaMjällby · 1 thắng
21/07/2026
Mjällby
3 - 0
Lincoln Red Imps
MJÄ
Phong độ & thống kê mùa giải
Lincoln Red Imps
5 trận gần nhất
HBHT
Mjällby
5 trận gần nhất
HTBHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)