Thống kê trận đấu Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby: Trận hòa không bàn thắng

Lincoln Red Imps và Mjällby chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Ludvig Svanberg là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.