Tin mới

    Thống kê trận đấu Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn29/07/2026 00:52

    Lincoln Red Imps và Mjällby chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Ludvig Svanberg là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    32'
    Tom Pettersson
    Mjällby
    39'
    Áki Samuelsen
    Mjällby
    42'
    Toni García
    Lincoln Red Imps
    49'
    Nano
    Lincoln Red Imps
    56'
    Ludvig Svanberg
    Mjällby
    69'
    Jeppe Kjær
    Mjällby
    72'
    Mandi
    Lincoln Red Imps
    77'
    Julliani Eersteling
    Lincoln Red Imps
    90+1'
    Jesper Gustavsson 
    Mjällby

    Thống kê trận đấu

    Lincoln Red ImpsThống kêMjällby
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    12
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    9
    5
    Phạt góc
    8
    28
    Phạm lỗi
    22
    2
    Việt vị
    0
    9
    Thủ môn cứu thua
    4
    Mjällby vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lincoln Red Imps
    6.5
    Nauzet GarcíaMOTM
    6.5
    Christian RutjensMOTM
    6.5
    Bernardo LopesMOTM
    6.5
    MandiMOTM
    6.5
    Kike GómezMOTM
    6.5
    Toni GarcíaMOTM
    6.5
    NanoMOTM
    6.5
    JoeMOTM
    6.5
    Facundo ÁlvarezMOTM
    6.5
    Manu ToledanoMOTM
    6.5
    Julliani EerstelingMOTM
    Mjällby
    6.5
    Ludvig SvanbergMOTM
    6.5
    Abdullah IqbalMOTM
    6.5
    Ali YoussefMOTM
    6.5
    Robin WallinderMOTM
    6.5
    Elliot StroudMOTM
    6.5
    Jacob BergströmMOTM
    6.5
    Jesper GustavssonMOTM
    6.5
    Áki SamuelsenMOTM
    6.5
    Tom PetterssonMOTM
    6.5
    Max NielsenMOTM
    6.5
    Romeo Arrhenius LeanderssonMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lincoln Red Imps
    Sơ đồ 3-5-2
    Mjällby
    Sơ đồ 3-4-3
    1
    Nauzet García
    66
    Julliani Eersteling
    6
    Bernardo Lopes
    3
    Christian Rutjens
    18
    Toni García
    23
    Joe
    8
    Mandi
    32
    Facundo Álvarez
    21
    Nano
    44
    Manu Toledano
    9
    Kike Gómez
    13
    Robin Wallinder
    5
    Abdullah Iqbal
    2
    Ludvig Svanberg
    24
    Tom Pettersson
    25
    Max Nielsen
    22
    Jesper Gustavsson
    39
    Romeo Arrhenius Leandersson
    17
    Elliot Stroud
    23
    Áki Samuelsen
    18
    Jacob Bergström
    9
    Ali Youssef
    Dự bị
    Lincoln Red Imps
    2 Ethan Jolley4 Nico Clara Pinto5 Gabri Cardozo7 Lee Casciaro10 Álex Mula13 Jaylan Hankins19 Yussef Flalhi Idrissi20 Ethan Britto22 Graeme Torrilla
    Mjällby
    3 Martin Agnarsson4 Axel Norén7 Viktor Gustafson8 Teo Helge10 Jeppe Kjær14 Villiam Granath15 Bork Bang-Kittilsen19 Abdoulie Manneh27 Ludvig Tidstrand

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Lincoln Red Imps · 0 thắng0 hòaMjällby · 1 thắng
    21/07/2026
    Mjällby
    3 - 0
    Lincoln Red Imps
    MJÄ

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lincoln Red Imps
    5 trận gần nhất
    HBHT
    Mjällby
    5 trận gần nhất
    HTBHH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Lincoln Red Imps 0-0 Mjällby: Trận hòa không bàn thắng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO