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    Thống kê trận đấu Lincoln Red Imps 1-1 Omonia Nicosia: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 01:57

    Lincoln Red Imps và Omonia Nicosia chia điểm với tỷ số 1-1. Mihlali Mayambela là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    71'
    Christian Rutjens — kiến tạo Facundo Álvarez
    Lincoln Red Imps
    90+3'
    Panagiotis Andreou
    Omonia Nicosia
    Thẻ phạt
    40'
    Mateo Maric
    Omonia Nicosia
    66'
    Ayman El Ghobashy
    Lincoln Red Imps
    67'
    Manu Toledano
    Lincoln Red Imps
    82'
    Joe
    Lincoln Red Imps
    89'
    Leon Mason
    Lincoln Red Imps
    90+4'
    Jure Balkovec
    Omonia Nicosia
    90+4'
    Jaylan Hankins
    Lincoln Red Imps
    Đồ thị diễn biến
    Lincoln Red ImpsHT 45'Omonia Nicosia

    Thống kê trận đấu

    Lincoln Red ImpsThống kêOmonia Nicosia
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    5
    Dứt điểm
    16
    2
    Trúng đích
    5
    7
    Phạt góc
    2
    23
    Phạm lỗi
    14
    0
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    1
    Omonia Nicosia vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Panagiotis Andreou
    Panagiotis Andreou
    Omonia Nicosia
    1 bàn
    Christian Rutjens
    Christian Rutjens
    Lincoln Red Imps
    1 bàn
    Facundo Álvarez
    Facundo Álvarez
    Lincoln Red Imps
    1 kiến tạo · điểm 6.46

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lincoln Red Imps
    6.5
    Nico Clara PintoMOTM
    6.5
    Yussef Flalhi IdrissiMOTM
    6.5
    Ayman El GhobashyMOTM
    6.46
    Facundo Álvarez1 KT
    6.46
    Manu Toledano
    6.37
    Joe
    6.26
    Christian Rutjens1 bàn
    6.26
    Bernardo Lopes
    6.26
    Julliani Eersteling
    6.12
    Jaylan Hankins
    Omonia Nicosia
    6.5
    Mihlali MayambelaMOTM
    6.5
    Loïs DionyMOTM
    6.37
    Jaden Montnor
    6.37
    Ewandro Costa
    6.37
    Mateo Maric
    6.37
    Panagiotis Andreou1 bàn
    6.37
    Andreas Christou
    6.26
    Stefan Simic
    6.26
    Jure Balkovec
    6.26
    Nikolas Panagiotou
    6.12
    Fabiano

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lincoln Red Imps
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Omonia Nicosia
    Sơ đồ 4-3-3
    13
    Jaylan Hankins
    5
    Gabri Cardozo
    6
    Bernardo Lopes
    3
    Christian Rutjens
    66
    Julliani Eersteling
    23
    Joe
    44
    Manu Toledano
    19
    Yussef Flalhi Idrissi
    32
    Facundo Álvarez
    4
    Nico Clara Pinto
    99
    Ayman El Ghobashy
    40
    Fabiano
    82
    Andreas Christou
    27
    Stefan Simic
    30
    Nikolas Panagiotou
    29
    Jure Balkovec
    74
    Panagiotis Andreou
    11
    Ewandro Costa
    14
    Mateo Maric
    21
    Mihlali Mayambela
    99
    Loïs Diony
    7
    Jaden Montnor
    Dự bị
    Lincoln Red Imps
    1 Nauzet García2 Ethan Jolley9 Kike Gómez10 Álex Mula16 Leon Mason20 Ethan Britto21 Nano22 Graeme Torrilla27 Mark Hamm
    Omonia Nicosia
    10 Anastasios Chatzigiovanis22 Muamer Tankovic23 Francis Uzoho31 Ioannis Kousoulos78 Pantelis Michael85 Angelos Neofytou88 Chrysis Evangelou90 Christos Konstantinidis91 Konstantinos Panagi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 71: Christian Rutjens lập công cho Lincoln Red Imps (kiến tạo: Facundo Álvarez)
    Phút 93: Panagiotis Andreou lập công cho Omonia Nicosia

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lincoln Red Imps
    5 trận gần nhất
    HHBHT
    Omonia Nicosia
    5 trận gần nhất
    HBTBB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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