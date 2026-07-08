Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
71'
Christian Rutjens — kiến tạo Facundo Álvarez
Lincoln Red Imps
90+3'
Panagiotis Andreou
Omonia Nicosia
Thẻ phạt
40'
Mateo Maric
Omonia Nicosia
66'
Ayman El Ghobashy
Lincoln Red Imps
67'
Manu Toledano
Lincoln Red Imps
89'
Leon Mason
Lincoln Red Imps
90+4'
Jure Balkovec
Omonia Nicosia
90+4'
Jaylan Hankins
Lincoln Red Imps
Đồ thị diễn biến
Lincoln Red ImpsHT 45'Omonia Nicosia
Thống kê trận đấu
Lincoln Red ImpsThống kêOmonia Nicosia
Omonia Nicosia vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Panagiotis Andreou
Omonia Nicosia
1 bàn
Christian Rutjens
Lincoln Red Imps
1 bàn
Facundo Álvarez
Lincoln Red Imps
1 kiến tạo · điểm 6.46
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lincoln Red Imps
6.5
Yussef Flalhi IdrissiMOTM
6.26
Christian Rutjens1 bàn
Omonia Nicosia
6.37
Panagiotis Andreou1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Lincoln Red Imps
Sơ đồ 4-1-4-1
Omonia Nicosia
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Lincoln Red Imps
1 Nauzet García2 Ethan Jolley9 Kike Gómez10 Álex Mula16 Leon Mason20 Ethan Britto21 Nano22 Graeme Torrilla27 Mark Hamm
Omonia Nicosia
10 Anastasios Chatzigiovanis22 Muamer Tankovic23 Francis Uzoho31 Ioannis Kousoulos78 Pantelis Michael85 Angelos Neofytou88 Chrysis Evangelou90 Christos Konstantinidis91 Konstantinos Panagi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 71: Christian Rutjens lập công cho Lincoln Red Imps (kiến tạo: Facundo Álvarez)
Phút 93: Panagiotis Andreou lập công cho Omonia Nicosia
Phong độ & thống kê mùa giải
Lincoln Red Imps
5 trận gần nhất
HHBHT
Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
HBTBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)