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    Thống kê trận đấu Lincoln Red Imps FC 0-2 Larne: K. O'Hara tỏa sáng, Larne giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 00:56

    Larne vượt qua Lincoln Red Imps FC với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    85'
    P. O'Neill — kiến tạo K. O'Hara
    Larne
    90+3'
    K. O'Hara — kiến tạo P. O'Neill
    Larne
    Thẻ phạt
    20'
    M. Toledano
    Lincoln Red Imps FC
    27'
    S. Graham
    Larne
    29'
    Y. Flalhi Idrissi
    Lincoln Red Imps FC
    43'
    M. Lusty
    Larne
    57'
    M. Gibson
    Larne
    72'
    G. Torrilla
    Lincoln Red Imps FC
    73'
    J. McEneff
    Larne
    Đồ thị diễn biến
    Lincoln Red Imps FCHT 45'Larne

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lincoln Red Imps FC
    Sơ đồ · HLV Juan Bezares
    Larne
    Sơ đồ · HLV Gary Haveron

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: Y. Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ đỏ, Lincoln Red Imps FC phải chơi thiếu người
    Phút 85: P. O'Neill lập công cho Larne (kiến tạo: K. O'Hara)
    Phút 93: K. O'Hara lập công cho Larne (kiến tạo: P. O'Neill)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Lincoln Red Imps FC · 1 thắng0 hòaLarne · 1 thắng
    30/08/2024
    Larne
    3 - 1
    Lincoln Red Imps FC
    LAR
    23/08/2024
    Lincoln Red Imps FC
    2 - 1
    Larne
    LRI

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lincoln Red Imps FC
    5 trận gần nhất
    BBHHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Larne
    5 trận gần nhất
    THBHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Lincoln Red Imps FC 0-2 Larne: K. O'Hara tỏa sáng, Larne giành chiến thắng, đi tiếp
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