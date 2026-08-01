Thống kê trận đấu Lincoln Red Imps FC 0-2 Larne: K. O'Hara tỏa sáng, Larne giành chiến thắng, đi tiếp

Larne vượt qua Lincoln Red Imps FC với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.