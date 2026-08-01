Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
85'
P. O'Neill — kiến tạo K. O'Hara
Larne
90+3'
K. O'Hara — kiến tạo P. O'Neill
Larne
Thẻ phạt
20'
M. Toledano
Lincoln Red Imps FC
29'
Y. Flalhi Idrissi
Lincoln Red Imps FC
72'
G. Torrilla
Lincoln Red Imps FC
Đồ thị diễn biến
Lincoln Red Imps FCHT 45'Larne
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Lincoln Red Imps FC
Sơ đồ · HLV Juan Bezares
Larne
Sơ đồ · HLV Gary Haveron
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: Y. Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ đỏ, Lincoln Red Imps FC phải chơi thiếu người
Phút 85: P. O'Neill lập công cho Larne (kiến tạo: K. O'Hara)
Phút 93: K. O'Hara lập công cho Larne (kiến tạo: P. O'Neill)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Lincoln Red Imps FC · 1 thắng0 hòaLarne · 1 thắng
30/08/2024
Larne
3 - 1
Lincoln Red Imps FC
LAR
23/08/2024
Lincoln Red Imps FC
2 - 1
Larne
LRI
Phong độ & thống kê mùa giải
Lincoln Red Imps FC
5 trận gần nhất
BBHHB
Larne
5 trận gần nhất
THBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)