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    Thống kê trận đấu Linfield 2-2 Kalju Nomme: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Tuệ Nhân17/07/2026 03:40

    Linfield và Kalju Nomme chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    11'
    E. McGee — kiến tạo A. Frizzell
    Linfield
    27'
    O. Musolitin
    Kalju Nomme
    49'
    K. Offord — kiến tạo M. Fitzpatrick
    Linfield
    90+2'
    M. Orlov — kiến tạo R. Vukusic
    Kalju Nomme
    Thẻ phạt
    12'
    M. Fitzpatrick
    Linfield
    26'
    E. McGee
    Linfield
    62'
    O. Musolitin
    Kalju Nomme
    65'
    R. Nolan
    Linfield
    Đồ thị diễn biến
    LinfieldHT 45'Kalju Nomme

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Linfield
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV David Healy
    Kalju Nomme
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev
    1
    Chris Johns
    27
    Ethan McGee
    4
    Ryan Nolan
    5
    Chris Shields
    15
    Ben Hall
    33
    Darragh Leahy
    16
    Dylan Wells
    10
    Adam Frizzell
    8
    Kyle McClean
    7
    Kirk Millar
    29
    Matthew Fitzpatrick
    1
    Henri Perk
    78
    Danyl Mashchenko
    50
    Maksim Podholjuzin
    46
    Roko Vukušić
    22
    Aleksandr Nikolajev
    26
    Rommi Siht
    8
    Oleksandr Musolitin
    20
    Modou Tambedou
    59
    Bogdan Vastsuk
    17
    Enrique Esono
    21
    Tiago Baptista
    Dự bị
    Linfield
    34 Dane McCullough9 Kieran Offord18 Aidan Glavin24 Sean Brown37 Ryan McKay74 Donatas Jermakovas70 Jon Graham26 Isaac Baird30 Kobei Moore
    Kalju Nomme
    11 Mihhail Orlov88 Daniil Sotsugov10 Nikita Ivanov96 Joonas Kindel5 Uku Korre4 Alex Boronilštšikov7 Daniil Tarassenkov9 Godwin Chinemeren30 Ibrahim Jabir

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: E. McGee lập công cho Linfield (kiến tạo: A. Frizzell)
    Phút 26: E. McGee (Linfield) nhận thẻ đỏ, Linfield phải chơi thiếu người
    Phút 27: O. Musolitin (Kalju Nomme) sút hỏng phạt đền
    Phút 27: O. Musolitin lập công cho Kalju Nomme
    Phút 49: K. Offord lập công cho Linfield (kiến tạo: M. Fitzpatrick)
    Phút 92: M. Orlov lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: R. Vukusic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Linfield · 0 thắng0 hòaKalju Nomme · 1 thắng
    09/07/2026
    Kalju Nomme
    1 - 0
    Linfield
    KN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Linfield
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Linfield 2-2 Kalju Nomme: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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