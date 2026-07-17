Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
11'
E. McGee — kiến tạo A. Frizzell
Linfield
49'
K. Offord — kiến tạo M. Fitzpatrick
Linfield
90+2'
M. Orlov — kiến tạo R. Vukusic
Kalju Nomme
Đồ thị diễn biến
LinfieldHT 45'Kalju Nomme
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Linfield
Sơ đồ 5-3-2 · HLV David Healy
Kalju Nomme
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev
Dự bị
Linfield
34 Dane McCullough9 Kieran Offord18 Aidan Glavin24 Sean Brown37 Ryan McKay74 Donatas Jermakovas70 Jon Graham26 Isaac Baird30 Kobei Moore
Kalju Nomme
11 Mihhail Orlov88 Daniil Sotsugov10 Nikita Ivanov96 Joonas Kindel5 Uku Korre4 Alex Boronilštšikov7 Daniil Tarassenkov9 Godwin Chinemeren30 Ibrahim Jabir
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: E. McGee lập công cho Linfield (kiến tạo: A. Frizzell)
Phút 26: E. McGee (Linfield) nhận thẻ đỏ, Linfield phải chơi thiếu người
Phút 27: O. Musolitin (Kalju Nomme) sút hỏng phạt đền
Phút 27: O. Musolitin lập công cho Kalju Nomme
Phút 49: K. Offord lập công cho Linfield (kiến tạo: M. Fitzpatrick)
Phút 92: M. Orlov lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: R. Vukusic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Linfield · 0 thắng0 hòaKalju Nomme · 1 thắng
09/07/2026
Kalju Nomme
1 - 0
Linfield
KN
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)