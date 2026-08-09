Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
16'
Alexander Isak — kiến tạo Ryan Gravenberch
Liverpool
29'
Florian Wirtz — kiến tạo Alexander Isak
Liverpool
44'
Aleksandr Golovin(pen)
Monaco
88'
Paris Brunner — kiến tạo Anis Soubeir
Monaco
Đồ thị diễn biến
LiverpoolHT 45'Monaco
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Alexander Isak
Liverpool
1 bàn · 1 kiến tạo
Aleksandr Golovin
Monaco
1 bàn
Florian Wirtz
Liverpool
1 bàn
Paris Brunner
Monaco
1 bàn
Mika Biereth
Monaco
1 bàn
Ryan Gravenberch
Liverpool
1 kiến tạo · điểm 7.21
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Liverpool
7.69
Alexander Isak1 bàn · 1 KT
6.29
Konstantinos Tsimikas
Monaco
7.71
Aleksandr GolovinMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Liverpool
3 Wataru Endo6 Milos Kerkez14 Federico Chiesa19 Harvey Elliott23 Víctor Muñoz25 Giorgi Mamardashvili42 Trey Nyoni44 Luke Chambers47 Calvin Ramsay
Monaco
4 J. Teze5 Thilo Kehrer13 Christian Mawissa16 Philipp Köhn17 Stanis Idumbo28 Mamadou Coulibaly29 Paris Brunner41 Aymen Assab42 Oumar Konaté
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: Alexander Isak lập công cho Liverpool (kiến tạo: Ryan Gravenberch)
Phút 29: Florian Wirtz lập công cho Liverpool (kiến tạo: Alexander Isak)
Phút 44: Aleksandr Golovin ghi bàn trên chấm phạt đền cho Monaco
Phút 56: Mika Biereth lập công cho Monaco
Phút 88: Paris Brunner lập công cho Monaco (kiến tạo: Anis Soubeir)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Liverpool · 1 thắng0 hòaMonaco · 1 thắng
23/11/2004
Monaco
1 - 0
Liverpool
MON
15/09/2004
Liverpool
2 - 0
Monaco
LIV
Phong độ & thống kê mùa giải
Liverpool
5 trận gần nhất
BBTTH
Monaco
5 trận gần nhất
TBBTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)