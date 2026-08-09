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    Thống kê trận đấu Liverpool 2-3 Monaco: Monaco ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn09/08/2026 22:22

    Monaco đã ngược dòng đánh bại Liverpool 3-2. Aleksandr Golovin là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.71. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    16'
    Alexander Isak — kiến tạo Ryan Gravenberch
    Liverpool
    29'
    Florian Wirtz — kiến tạo Alexander Isak
    Liverpool
    44'
    Aleksandr Golovin(pen)
    Monaco
    56'
    Mika Biereth
    Monaco
    88'
    Paris Brunner — kiến tạo Anis Soubeir
    Monaco
    Thẻ phạt
    90'
    Oumar Konaté
    Monaco
    Đồ thị diễn biến
    LiverpoolHT 45'Monaco

    Thống kê trận đấu

    LiverpoolThống kêMonaco
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    15
    Dứt điểm
    14
    6
    Trúng đích
    8
    0
    Phạt góc
    4
    9
    Phạm lỗi
    8
    6
    Việt vị
    2
    5
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Alexander Isak
    Alexander Isak
    Liverpool
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Aleksandr Golovin
    Aleksandr Golovin
    Monaco
    1 bàn
    Florian Wirtz
    Florian Wirtz
    Liverpool
    1 bàn
    Paris Brunner
    Paris Brunner
    Monaco
    1 bàn
    Mika Biereth
    Mika Biereth
    Monaco
    1 bàn
    Ryan Gravenberch
    Ryan Gravenberch
    Liverpool
    1 kiến tạo · điểm 7.21

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Liverpool
    7.69
    Alexander Isak1 bàn · 1 KT
    7.49
    Florian Wirtz1 bàn
    7.21
    Ryan Gravenberch1 KT
    6.99
    Cody Gakpo
    6.79
    Lewis Koumas
    6.69
    Trey Nyoni
    6.67
    Alisson
    6.65
    Giorgi Mamardashvili
    6.56
    Federico Chiesa
    6.55
    Ifeanyi Ndukwe
    6.52
    Dominik Szoboszlai
    6.45
    Víctor Muñoz
    6.39
    Harvey Elliott
    6.36
    Luke Chambers
    6.3
    Milos Kerkez
    6.3
    Rio Ngumoha
    6.29
    Konstantinos Tsimikas
    6.27
    Virgil van Dijk
    6.27
    Jeremie Frimpong
    6.22
    Calvin Ramsay
    6.21
    Wataru Endo
    6.19
    James McConnell
    Monaco
    7.71
    Aleksandr GolovinMOTM1 bàn
    7.32
    Paris Brunner1 bàn
    6.9
    Mamadou Coulibaly
    6.85
    Mika Biereth1 bàn
    6.83
    Matthis Abline
    6.81
    Pape Cabral
    6.78
    Lamine Camara
    6.72
    Stanis Idumbo
    6.66
    J. Teze
    6.61
    Eric Dier
    6.59
    Nazinho
    6.56
    Lukas Hradecky
    6.41
    Thilo Kehrer
    6.35
    Sadibou Sané
    6.2
    Christian Mawissa
    6.07
    Vanderson
    6.07
    Mathys Detourbet

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Liverpool
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Monaco
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Alisson
    30
    Jeremie Frimpong
    83
    Ifeanyi Ndukwe
    4
    Virgil van Dijk
    21
    Konstantinos Tsimikas
    8
    Dominik Szoboszlai
    38
    Ryan Gravenberch
    67
    Lewis Koumas
    7
    Florian Wirtz
    18
    Cody Gakpo
    9
    Alexander Isak
    1
    Lukas Hradecky
    2
    Vanderson
    72
    Sadibou Sané
    3
    Eric Dier
    20
    Nazinho
    7
    Mathys Detourbet
    15
    Lamine Camara
    19
    Pape Cabral
    10
    Aleksandr Golovin
    39
    Matthis Abline
    14
    Mika Biereth
    Dự bị
    Liverpool
    3 Wataru Endo6 Milos Kerkez14 Federico Chiesa19 Harvey Elliott23 Víctor Muñoz25 Giorgi Mamardashvili42 Trey Nyoni44 Luke Chambers47 Calvin Ramsay
    Monaco
    4 J. Teze5 Thilo Kehrer13 Christian Mawissa16 Philipp Köhn17 Stanis Idumbo28 Mamadou Coulibaly29 Paris Brunner41 Aymen Assab42 Oumar Konaté

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: Alexander Isak lập công cho Liverpool (kiến tạo: Ryan Gravenberch)
    Phút 29: Florian Wirtz lập công cho Liverpool (kiến tạo: Alexander Isak)
    Phút 44: Aleksandr Golovin ghi bàn trên chấm phạt đền cho Monaco
    Phút 56: Mika Biereth lập công cho Monaco
    Phút 88: Paris Brunner lập công cho Monaco (kiến tạo: Anis Soubeir)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Liverpool · 1 thắng0 hòaMonaco · 1 thắng
    23/11/2004
    Monaco
    1 - 0
    Liverpool
    MON
    15/09/2004
    Liverpool
    2 - 0
    Monaco
    LIV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Liverpool
    5 trận gần nhất
    BBTTH
    Monaco
    5 trận gần nhất
    TBBTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Liverpool 2-3 Monaco: Monaco ngược dòng ngoạn mục
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