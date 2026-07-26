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    Thống kê trận đấu Liverpool 4-2 Sunderland: Liverpool ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân26/07/2026 06:58

    Liverpool đã ngược dòng đánh bại Sunderland 4-2. Dominik Szoboszlai là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.06. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    13'
    Kieran Morrison — kiến tạo Harvey Elliott
    Liverpool
    28'
    Enzo Le Fée — kiến tạo Chris Rigg
    Sunderland
    49'
    Timur Tuterov — kiến tạo Jaydon Jones
    Sunderland
    56'
    Dominik Szoboszlai
    Liverpool
    72'
    Federico Chiesa — kiến tạo Calvin Ramsay
    Liverpool
    85'
    Lewis Koumas — kiến tạo Dominik Szoboszlai
    Liverpool
    Thẻ phạt
    20'
    Dan Ballard
    Sunderland
    Đồ thị diễn biến
    LiverpoolHT 45'Sunderland

    Thống kê trận đấu

    LiverpoolThống kêSunderland
    63%
    Kiểm soát bóng
    37%
    14
    Dứt điểm
    11
    6
    Trúng đích
    5
    4
    Phạt góc
    1
    18
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Liverpool kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Dominik Szoboszlai
    Dominik Szoboszlai
    Liverpool
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Federico Chiesa
    Federico Chiesa
    Liverpool
    1 bàn
    Timur Tuterov
    Timur Tuterov
    Sunderland
    1 bàn
    Lewis Koumas
    Lewis Koumas
    Liverpool
    1 bàn
    Kieran Morrison
    Kieran Morrison
    Liverpool
    1 bàn
    Enzo Le Fée
    Enzo Le Fée
    Sunderland
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Liverpool
    8.06
    Dominik SzoboszlaiMOTM1 bàn · 1 KT
    8.01
    Federico Chiesa1 bàn
    7.46
    Lewis Koumas1 bàn
    7.39
    Trey Nyoni
    7.28
    Kieran Morrison1 bàn
    6.98
    Ifeanyi Ndukwe
    6.84
    Calvin Ramsay1 KT
    6.81
    James McConnell
    6.64
    Curtis Jones
    6.6
    Freddie Woodman
    6.58
    Harvey Elliott1 KT
    6.5
    Luke Chambers
    6.41
    Talla Ndiaye
    6.4
    Joshua Abe
    6.36
    Calum Scanlon
    6.31
    Will Wright
    6.3
    Milos Kerkez
    6.07
    Giorgi Mamardashvili
    6.07
    Rio Ngumoha
    5.97
    Joe Gomez
    5.94
    Konstantinos Tsimikas
    5.92
    Jeremie Frimpong
    Sunderland
    7.54
    Timur Tuterov1 bàn
    7.33
    Jaydon Jones1 KT
    7
    Enzo Le Fée1 bàn
    6.81
    Jenson Jones
    6.76
    Jenson Seelt
    6.69
    Tom Proctor
    6.63
    Chris Rigg1 KT
    6.61
    Leo Hjelde
    6.6
    Simon Moore
    6.55
    Archie Lightfoot
    6.46
    Jack Whittaker
    6.4
    Trey Samuel-Ogunsuyi
    6.38
    Wilson Isidor
    6.33
    Trai Hume
    6.31
    Fin Geragusian
    6.22
    Romaine Mundle
    6.13
    Alan Browne
    5.93
    Nordi Mukiele
    5.89
    Melker Ellborg
    5.83
    Luke O'Nien
    5.78
    Dan Ballard
    5.73
    Reinildo Mandava

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Liverpool
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Sunderland
    Sơ đồ 4-1-4-1
    25
    Giorgi Mamardashvili
    30
    Jeremie Frimpong
    2
    Joe Gomez
    75
    Talla Ndiaye
    21
    Konstantinos Tsimikas
    17
    Curtis Jones
    53
    James McConnell
    68
    Kieran Morrison
    19
    Harvey Elliott
    73
    Rio Ngumoha
    79
    Will Wright
    31
    Melker Ellborg
    20
    Nordi Mukiele
    5
    Dan Ballard
    13
    Luke O'Nien
    17
    Reinildo Mandava
    8
    Alan Browne
    32
    Trai Hume
    28
    Enzo Le Fée
    11
    Chris Rigg
    14
    Romaine Mundle
    18
    Wilson Isidor
    Dự bị
    Liverpool
    6 Milos Kerkez8 Dominik Szoboszlai14 Federico Chiesa28 Freddie Woodman40 Joshua Abe42 Trey Nyoni44 Luke Chambers47 Calvin Ramsay48 Calum Scanlon
    Sunderland
    1 Anthony Patterson21 Simon Moore23 Jenson Seelt33 Leo Hjelde40 Jack Whittaker46 Fin Geragusian47 Trey Samuel-Ogunsuyi48 Jenson Jones52 Jaydon Jones

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: Kieran Morrison lập công cho Liverpool (kiến tạo: Harvey Elliott)
    Phút 28: Enzo Le Fée lập công cho Sunderland (kiến tạo: Chris Rigg)
    Phút 49: Timur Tuterov lập công cho Sunderland (kiến tạo: Jaydon Jones)
    Phút 56: Dominik Szoboszlai lập công cho Liverpool
    Phút 72: Federico Chiesa lập công cho Liverpool (kiến tạo: Calvin Ramsay)
    Phút 85: Lewis Koumas lập công cho Liverpool (kiến tạo: Dominik Szoboszlai)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Liverpool · 1 thắng1 hòaSunderland · 0 thắng
    12/02/2026
    Sunderland
    0 - 1
    Liverpool
    LIV
    04/12/2025
    Liverpool
    1 - 1
    Sunderland
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Liverpool
    5 trận gần nhất
    THBHB
    Sunderland
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Liverpool 4-2 Sunderland: Liverpool ngược dòng ngoạn mục
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