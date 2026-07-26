Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
13'
Kieran Morrison — kiến tạo Harvey Elliott
Liverpool
28'
Enzo Le Fée — kiến tạo Chris Rigg
Sunderland
49'
Timur Tuterov — kiến tạo Jaydon Jones
Sunderland
56'
Dominik Szoboszlai
Liverpool
72'
Federico Chiesa — kiến tạo Calvin Ramsay
Liverpool
85'
Lewis Koumas — kiến tạo Dominik Szoboszlai
Liverpool
Đồ thị diễn biến
LiverpoolHT 45'Sunderland
Thống kê trận đấu
LiverpoolThống kêSunderland
Liverpool kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Dominik Szoboszlai
Liverpool
1 bàn · 1 kiến tạo
Federico Chiesa
Liverpool
1 bàn
Timur Tuterov
Sunderland
1 bàn
Lewis Koumas
Liverpool
1 bàn
Kieran Morrison
Liverpool
1 bàn
Enzo Le Fée
Sunderland
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Liverpool
8.06
Dominik SzoboszlaiMOTM1 bàn · 1 KT
5.94
Konstantinos Tsimikas
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Liverpool
6 Milos Kerkez8 Dominik Szoboszlai14 Federico Chiesa28 Freddie Woodman40 Joshua Abe42 Trey Nyoni44 Luke Chambers47 Calvin Ramsay48 Calum Scanlon
Sunderland
1 Anthony Patterson21 Simon Moore23 Jenson Seelt33 Leo Hjelde40 Jack Whittaker46 Fin Geragusian47 Trey Samuel-Ogunsuyi48 Jenson Jones52 Jaydon Jones
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: Kieran Morrison lập công cho Liverpool (kiến tạo: Harvey Elliott)
Phút 28: Enzo Le Fée lập công cho Sunderland (kiến tạo: Chris Rigg)
Phút 49: Timur Tuterov lập công cho Sunderland (kiến tạo: Jaydon Jones)
Phút 56: Dominik Szoboszlai lập công cho Liverpool
Phút 72: Federico Chiesa lập công cho Liverpool (kiến tạo: Calvin Ramsay)
Phút 85: Lewis Koumas lập công cho Liverpool (kiến tạo: Dominik Szoboszlai)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Liverpool · 1 thắng1 hòaSunderland · 0 thắng
12/02/2026
Sunderland
0 - 1
Liverpool
LIV
04/12/2025
Liverpool
1 - 1
Sunderland
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Liverpool
5 trận gần nhất
THBHB
Sunderland
5 trận gần nhất
BTTTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)