Thống kê trận đấu Los Angeles FC 0-1 San Diego: A. Dreyer tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

San Diego vượt qua Los Angeles FC với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.