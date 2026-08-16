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    Thống kê trận đấu Los Angeles FC 0-1 San Diego: A. Dreyer tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 11:37

    San Diego vượt qua Los Angeles FC với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    89'
    A. Dreyer(pen)
    San Diego
    Thẻ phạt
    29'
    A. Alvarado Jr
    San Diego
    61'
    E. Segura
    Los Angeles FC
    75'
    O. Valakari
    San Diego
    80'
    M. Delgado
    Los Angeles FC
    84'
    M. Choiniere
    Los Angeles FC
    90'
    A. Dreyer
    San Diego
    90+6'
    A. Dreyer
    San Diego
    90+6'
    A. Dreyer
    San Diego
    90+7'
    Son Heung-Min
    Los Angeles FC
    Đồ thị diễn biến
    Los Angeles FCHT 45'San Diego

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 89: A. Dreyer ghi bàn trên chấm phạt đền cho San Diego
    Phút 96: A. Dreyer (San Diego) nhận thẻ đỏ, San Diego phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Los Angeles FC · 0 thắng1 hòaSan Diego · 2 thắng
    03/05/2026
    San Diego
    2 - 2
    Los Angeles FC
    Hòa
    01/09/2025
    Los Angeles FC
    1 - 2
    San Diego
    SD
    30/03/2025
    San Diego
    3 - 2
    Los Angeles FC
    SD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    BHTHH
    19
    Trận
    10-4-5
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 1.8)
    19
    Thủng lưới
    San Diego
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    18
    Trận
    5-6-7
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.8)
    29
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Houston Dynamo191126+435TTTTH
    2Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    3Los Angeles FC191045+1634HTTTT
    4San Jose Earthquakes181035+1333BHBTB
    12Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB
    13San Diego18567+321HTBBH
    14Austin18459-1417BBTBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Los Angeles FC 0-1 San Diego: A. Dreyer tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm
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