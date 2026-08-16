Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
84'
M. Choiniere
Los Angeles FC
90+7'
Son Heung-Min
Los Angeles FC
Đồ thị diễn biến
Los Angeles FCHT 45'San Diego
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 89: A. Dreyer ghi bàn trên chấm phạt đền cho San Diego
Phút 96: A. Dreyer (San Diego) nhận thẻ đỏ, San Diego phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Los Angeles FC · 0 thắng1 hòaSan Diego · 2 thắng
03/05/2026
San Diego
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
01/09/2025
Los Angeles FC
1 - 2
San Diego
SD
30/03/2025
San Diego
3 - 2
Los Angeles FC
SD
Phong độ & thống kê mùa giải
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
BHTHH
San Diego
5 trận gần nhất
TTTBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|2
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|3
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|HTTTT
|4
|San Jose Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|+13
|33
|BHBTB
|…
|12
|Los Angeles Galaxy
|20
|5
|7
|8
|-6
|22
|BHHBB
|13
|San Diego
|18
|5
|6
|7
|+3
|21
|HTBBH
|14
|Austin
|18
|4
|5
|9
|-14
|17
|BBTBB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)