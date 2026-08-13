Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
57'
D. Bouanga — kiến tạo R. Raposo
Los Angeles FC
Thẻ phạt
76'
S. Homenchenko
Club Queretaro
84'
D. Martinez
Los Angeles FC
Đồ thị diễn biến
Los Angeles FCHT 45'Club Queretaro
Thống kê trận đấu
Los Angeles FCThống kêClub Queretaro
Los Angeles FC kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Denis Bouanga
Los Angeles FC
1 bàn
Ali Ávila
Club Queretaro
1 bàn
Ryan Raposo
Los Angeles FC
1 kiến tạo · điểm 7.3
Mark Delgado
Los Angeles FC
Điểm 8
Ryan Porteous
Los Angeles FC
Điểm 7.6
Son Heung-min
Los Angeles FC
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Los Angeles FC
7.2
David Martínez Morales
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos
Club Queretaro
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduardo Gonzalez Herrera Esteban
Dự bị
Los Angeles FC
11 Timothy Tillman30 David Martínez Morales23 Yevhen Cheberko17 Jeremy Ebobisse24 Ryan Hollingshead12 Thomas Hasal31 Cabral Carter45 Kenny Nielsen44 Christian Diaz
Club Queretaro
18 Erik Dueñas8 Bernardo Parra199 Sergio Garcia29 Waldo Madrid30 Mono Martínez1 José Hernández196 Juan Barriga22 Jean Unjanque23 Juan Eduardo Robles
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: A. Avila lập công cho Club Queretaro
Phút 57: D. Bouanga lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: R. Raposo)
Phong độ & thống kê mùa giải
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
HTHHT
Club Queretaro
5 trận gần nhất
HBBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)