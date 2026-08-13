Thống kê trận đấu Los Angeles FC 1-1 (pen 5-3) Club Queretaro: Los Angeles FC thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Los Angeles FC và Club Queretaro hòa 1-1 sau 120 phút, Los Angeles FC giành chiến thắng 5-3 ở loạt luân lưu. Mark Delgado là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.