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    Thống kê trận đấu Los Angeles FC 1-1 (pen 5-3) Club Queretaro: Los Angeles FC thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn13/08/2026 11:47

    Los Angeles FC và Club Queretaro hòa 1-1 sau 120 phút, Los Angeles FC giành chiến thắng 5-3 ở loạt luân lưu. Mark Delgado là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    12'
    A. Avila
    Club Queretaro
    57'
    D. Bouanga — kiến tạo R. Raposo
    Los Angeles FC
    Thẻ phạt
    76'
    S. Homenchenko
    Club Queretaro
    82'
    D. Parra
    Club Queretaro
    82'
    T. Tillman
    Los Angeles FC
    84'
    D. Martinez
    Los Angeles FC
    Đồ thị diễn biến
    Los Angeles FCHT 45'Club Queretaro

    Thống kê trận đấu

    Los Angeles FCThống kêClub Queretaro
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    17
    Dứt điểm
    11
    5
    Trúng đích
    6
    11
    Phạt góc
    1
    8
    Phạm lỗi
    16
    4
    Việt vị
    3
    5
    Thủ môn cứu thua
    4
    Los Angeles FC kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Denis Bouanga
    Denis Bouanga
    Los Angeles FC
    1 bàn
    Ali Ávila
    Ali Ávila
    Club Queretaro
    1 bàn
    Ryan Raposo
    Ryan Raposo
    Los Angeles FC
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Mark Delgado
    Mark Delgado
    Los Angeles FC
    Điểm 8
    Ryan Porteous
    Ryan Porteous
    Los Angeles FC
    Điểm 7.6
    Son Heung-min
    Son Heung-min
    Los Angeles FC
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Los Angeles FC
    8
    Mark DelgadoMOTM
    7.9
    Denis Bouanga1 bàn
    7.6
    Ryan Porteous
    7.5
    Son Heung-min
    7.5
    Timothy Tillman
    7.3
    Ryan Raposo1 KT
    7.2
    Hugo Lloris
    7.2
    Mathieu Choinière
    7.2
    David Martínez Morales
    6.9
    Yevhen Cheberko
    6.7
    Eddie Segura
    6.7
    Ryan Hollingshead
    6.6
    Nkosi Tafari
    6.6
    Jude Terry
    6.5
    Jeremy Ebobisse
    6.2
    Jacob Shaffelburg
    Club Queretaro
    7.5
    Lucas Abascia
    7.2
    Bayron Duarte
    7.2
    Diego Reyes
    6.9
    Guillermo Allison
    6.9
    Paulo Victor
    6.7
    Carlo Adriano García
    6.7
    Erik Dueñas
    6.7
    Sergio Garcia
    6.6
    Bernardo Parra
    6.5
    Santiago Homenchenko
    6.5
    Alejandro Alcala
    6.5
    Mono Martínez
    6.3
    Daniel Parra
    6.3
    Enzo Giménez
    6.3
    Ali Ávila1 bàn
    6.2
    Waldo Madrid

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Los Angeles FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos
    Club Queretaro
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduardo Gonzalez Herrera Esteban
    1
    Hugo Lloris
    21
    Ryan Raposo
    5
    Ryan Porteous
    91
    Nkosi Tafari
    4
    Eddie Segura
    22
    Jude Terry
    66
    Mathieu Choinière
    8
    Mark Delgado
    18
    Jacob Shaffelburg
    7
    Son Heung-min
    99
    Denis Bouanga
    25
    Guillermo Allison
    24
    Bayron Duarte
    13
    Diego Reyes
    2
    Lucas Abascia
    27
    Daniel Parra
    4
    Carlo Adriano García
    5
    Santiago Homenchenko
    16
    Enzo Giménez
    20
    Alejandro Alcala
    12
    Paulo Victor
    9
    Ali Ávila
    Dự bị
    Los Angeles FC
    11 Timothy Tillman30 David Martínez Morales23 Yevhen Cheberko17 Jeremy Ebobisse24 Ryan Hollingshead12 Thomas Hasal31 Cabral Carter45 Kenny Nielsen44 Christian Diaz
    Club Queretaro
    18 Erik Dueñas8 Bernardo Parra199 Sergio Garcia29 Waldo Madrid30 Mono Martínez1 José Hernández196 Juan Barriga22 Jean Unjanque23 Juan Eduardo Robles

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: A. Avila lập công cho Club Queretaro
    Phút 57: D. Bouanga lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: R. Raposo)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    HTHHT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    1
    Thủng lưới
    Club Queretaro
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Los Angeles FC 1-1 (pen 5-3) Club Queretaro: Los Angeles FC thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
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