Thống kê trận đấu Los Angeles FC 4-0 Sporting KC: Los Angeles FC thắng đậm thuyết phục

Los Angeles FC giành chiến thắng đậm 4-0 trước Sporting KC. Denis Bouanga là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.21. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.