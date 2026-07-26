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    Thống kê trận đấu Los Angeles FC 4-0 Sporting KC: Los Angeles FC thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân26/07/2026 11:38

    Los Angeles FC giành chiến thắng đậm 4-0 trước Sporting KC. Denis Bouanga là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.21. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    5'
    Heung-min Son
    Los Angeles FC
    37'
    Denis Bouanga — kiến tạo Mathieu Choinière
    Los Angeles FC
    45+4'
    David Martínez — kiến tạo Denis Bouanga
    Los Angeles FC
    85'
    Denis Bouanga — kiến tạo Tyler Boyd
    Los Angeles FC
    Thẻ phạt
    2'
    Manu García
    Sporting KC
    75'
    Calvin Harris
    Sporting KC
    Đồ thị diễn biến
    Los Angeles FCHT 45'Sporting KC

    Thống kê trận đấu

    Los Angeles FCThống kêSporting KC
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    8
    Dứt điểm
    7
    5
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    1
    8
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    1
    Los Angeles FC vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Denis Bouanga
    Denis Bouanga
    Los Angeles FC
    2 bàn · 1 kiến tạo
    David Martínez
    David Martínez
    Los Angeles FC
    1 bàn
    Heung-min Son
    Heung-min Son
    Los Angeles FC
    1 bàn
    Mathieu Choinière
    Mathieu Choinière
    Los Angeles FC
    1 kiến tạo · điểm 7.59
    Tyler Boyd
    Tyler Boyd
    Los Angeles FC
    1 kiến tạo · điểm 6.85
    Ryan Porteous
    Ryan Porteous
    Los Angeles FC
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Los Angeles FC
    9.21
    Denis BouangaMOTM2 bàn · 1 KT
    7.7
    Ryan Porteous
    7.59
    Mathieu Choinière1 KT
    7.53
    David Martínez1 bàn
    7.37
    Heung-min Son1 bàn
    7.09
    Aaron Long
    6.85
    Tyler Boyd1 KT
    6.78
    Ryan Hollingshead
    6.76
    Mark Delgado
    6.75
    Timothy Tillman
    6.75
    Yevgen Cheberko
    6.74
    Hugo Lloris
    6.69
    Eddie Segura
    6.59
    Ryan Raposo
    6.52
    Jude Terry
    6.46
    Jeremy Ebobisse
    Sporting KC
    7.62
    Lasse Berg Johnsen
    7.01
    Zorhan Bassong
    6.73
    Jake Davis
    6.69
    Shapi Suleymanov
    6.52
    Moisés Mosquera
    6.49
    Emir Karic
    6.46
    Kwaku Agyabeng
    6.42
    Dejan Joveljić
    6.3
    Or Blorian
    6.21
    Manu García
    6.15
    Stephen Afrifa
    6.12
    Calvin Harris
    5.96
    Wyatt Meyer
    5.8
    Stefan Cleveland

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Los Angeles FC
    Sơ đồ 4-3-3
    Sporting KC
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Hugo Lloris
    24
    Ryan Hollingshead
    5
    Ryan Porteous
    33
    Aaron Long
    23
    Yevgen Cheberko
    11
    Timothy Tillman
    66
    Mathieu Choinière
    8
    Mark Delgado
    30
    David Martínez
    7
    Heung-min Son
    99
    Denis Bouanga
    30
    Stefan Cleveland
    8
    Jake Davis
    5
    Or Blorian
    28
    Wyatt Meyer
    18
    Emir Karic
    22
    Zorhan Bassong
    4
    Lasse Berg Johnsen
    17
    Stephen Afrifa
    6
    Manu García
    11
    Calvin Harris
    9
    Dejan Joveljić
    Dự bị
    Los Angeles FC
    4 Eddie Segura12 Thomas Hasal17 Jeremy Ebobisse18 Jacob Shaffelburg19 Tyler Boyd21 Ryan Raposo22 Jude Terry45 Kenny Nielsen91 Nkosi Tafari
    Sporting KC
    1 John Pulskamp2 Ian James3 Moisés Mosquera15 Jansen Miller16 Jacob Bartlett20 Kwaku Agyabeng23 Ethan Bartlow93 Shapi Suleymanov99 Jayden Reid

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: Heung-min Son lập công cho Los Angeles FC
    Phút 37: Denis Bouanga lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Mathieu Choinière)
    Phút 49: David Martínez lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Denis Bouanga)
    Phút 85: Denis Bouanga lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Tyler Boyd)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Los Angeles FC · 3 thắng1 hòaSporting KC · 0 thắng
    09/06/2025
    Los Angeles FC
    3 - 1
    Sporting KC
    LAF
    23/03/2025
    Sporting KC
    0 - 2
    Los Angeles FC
    LAF
    06/10/2024
    Sporting KC
    0 - 3
    Los Angeles FC
    LAF
    10/03/2024
    Los Angeles FC
    0 - 0
    Sporting KC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    18
    Trận
    10-3-5
    T-H-B
    34
    Ghi (TB 1.9)
    18
    Thủng lưới
    Sporting KC
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    17
    Trận
    4-2-11
    T-H-B
    18
    Ghi (TB 1.1)
    44
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
    2Los Angeles FC181035+1633BTTTT
    3SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    14Austin17458-1317BBBTB
    15Sporting KC174211-2614TBBTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Denis BouangaDenis BouangaLos Angeles FC12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Los Angeles FC 4-0 Sporting KC: Los Angeles FC thắng đậm thuyết phục
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