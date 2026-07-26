Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
5'
Heung-min Son
Los Angeles FC
37'
Denis Bouanga — kiến tạo Mathieu Choinière
Los Angeles FC
45+4'
David Martínez — kiến tạo Denis Bouanga
Los Angeles FC
85'
Denis Bouanga — kiến tạo Tyler Boyd
Los Angeles FC
Đồ thị diễn biến
Los Angeles FCHT 45'Sporting KC
Thống kê trận đấu
Los Angeles FCThống kêSporting KC
Los Angeles FC vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Denis Bouanga
Los Angeles FC
2 bàn · 1 kiến tạo
David Martínez
Los Angeles FC
1 bàn
Heung-min Son
Los Angeles FC
1 bàn
Mathieu Choinière
Los Angeles FC
1 kiến tạo · điểm 7.59
Tyler Boyd
Los Angeles FC
1 kiến tạo · điểm 6.85
Ryan Porteous
Los Angeles FC
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Los Angeles FC
9.21
Denis BouangaMOTM2 bàn · 1 KT
7.59
Mathieu Choinière1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Los Angeles FC
4 Eddie Segura12 Thomas Hasal17 Jeremy Ebobisse18 Jacob Shaffelburg19 Tyler Boyd21 Ryan Raposo22 Jude Terry45 Kenny Nielsen91 Nkosi Tafari
Sporting KC
1 John Pulskamp2 Ian James3 Moisés Mosquera15 Jansen Miller16 Jacob Bartlett20 Kwaku Agyabeng23 Ethan Bartlow93 Shapi Suleymanov99 Jayden Reid
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: Heung-min Son lập công cho Los Angeles FC
Phút 37: Denis Bouanga lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Mathieu Choinière)
Phút 49: David Martínez lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Denis Bouanga)
Phút 85: Denis Bouanga lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Tyler Boyd)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Los Angeles FC · 3 thắng1 hòaSporting KC · 0 thắng
09/06/2025
Los Angeles FC
3 - 1
Sporting KC
LAF
23/03/2025
Sporting KC
0 - 2
Los Angeles FC
LAF
06/10/2024
Sporting KC
0 - 3
Los Angeles FC
LAF
10/03/2024
Los Angeles FC
0 - 0
Sporting KC
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
TTTTB
Sporting KC
5 trận gần nhất
BTBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|16
|10
|3
|3
|+21
|33
|TBTBH
|2
|Los Angeles FC
|18
|10
|3
|5
|+16
|33
|BTTTT
|3
|SJ Earthquakes
|16
|10
|2
|4
|+15
|32
|HBBTB
|…
|14
|Austin
|17
|4
|5
|8
|-13
|17
|BBBTB
|15
|Sporting KC
|17
|4
|2
|11
|-26
|14
|TBBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)