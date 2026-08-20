Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
79'
J. Paintsil — kiến tạo H. Miller
Los Angeles Galaxy
Thẻ phạt
24'
H. Miller
Los Angeles Galaxy
29'
N. Fernandez
San Jose Earthquakes
37'
L. Sanabria
Los Angeles Galaxy
45'
L. Sanabria
Los Angeles Galaxy
45'
L. Sanabria
Los Angeles Galaxy
57'
D. Romney
San Jose Earthquakes
84'
J. Jasinski
San Jose Earthquakes
90+2'
J. Haak
Los Angeles Galaxy
Đồ thị diễn biến
Los Angeles GalaxyHT 45'San Jose Earthquakes
Thống kê trận đấu
Los Angeles GalaxyThống kêSan Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng, nhưng San Jose Earthquakes lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Joseph Paintsil
Los Angeles Galaxy
1 bàn
Harbor Miller
Los Angeles Galaxy
1 kiến tạo · điểm 7.6
Jakob Glesnes
Los Angeles Galaxy
Điểm 8.2
Angus Gunn
San Jose Earthquakes
Điểm 8.2
Paul Marie
San Jose Earthquakes
Điểm 7.3
JT Marcinkowski
Los Angeles Galaxy
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Greg Vanney
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruce Arena
Dự bị
Los Angeles Galaxy
1 Novak Mićović20 Chris Rindov14 John Nelson27 Erik Thommy76 Troy Elgersma16 Isaiah Parente24 Ruben Ramos21 Robert Taylor
San Jose Earthquakes
31 Francesco Montali5 Daniel Munie28 Benjamin Kikanović40 Jonathan Gonzalez87 Vitor Costa34 Beau Leroux11 Timo Werner7 Ousseni Bouda19 Preston Judd
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: L. Sanabria (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ đỏ, Los Angeles Galaxy phải chơi thiếu người
Phút 79: J. Paintsil lập công cho Los Angeles Galaxy (kiến tạo: H. Miller)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Los Angeles Galaxy · 2 thắng2 hòaSan Jose Earthquakes · 1 thắng
26/07/2026
San Jose Earthquakes
1 - 1
Los Angeles Galaxy
Hòa
29/06/2025
San Jose Earthquakes
1 - 1
Los Angeles Galaxy
Hòa
29/05/2025
Los Angeles Galaxy
0 - 1
San Jose Earthquakes
SJE
01/08/2024
San Jose Earthquakes
1 - 2
Los Angeles Galaxy
LAG
30/06/2024
San Jose Earthquakes
0 - 3
Los Angeles Galaxy
LAG
Phong độ & thống kê mùa giải
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
BBBHB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|18
|11
|4
|3
|+23
|37
|THHBT
|2
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|3
|Los Angeles FC
|21
|10
|4
|7
|+14
|34
|BBHTT
|4
|San Jose Earthquakes
|19
|10
|3
|6
|+11
|33
|BBHBT
|5
|FC Dallas
|20
|9
|6
|5
|+9
|33
|TTHBH
|…
|12
|San Diego
|19
|6
|6
|7
|+4
|24
|THTBB
|13
|Los Angeles Galaxy
|20
|5
|7
|8
|-6
|22
|BHHBB
|14
|Austin
|20
|5
|5
|10
|-14
|20
|TBBBT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)