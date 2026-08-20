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    Thống kê trận đấu Los Angeles Galaxy 1-0 San Jose Earthquakes: J. Paintsil tỏa sáng, Los Angeles Galaxy giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 11:33

    Los Angeles Galaxy vượt qua San Jose Earthquakes với tỷ số 1-0. Jakob Glesnes là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    79'
    J. Paintsil — kiến tạo H. Miller
    Los Angeles Galaxy
    Thẻ phạt
    24'
    H. Miller
    Los Angeles Galaxy
    29'
    N. Fernandez
    San Jose Earthquakes
    37'
    L. Sanabria
    Los Angeles Galaxy
    45'
    L. Sanabria
    Los Angeles Galaxy
    45'
    L. Sanabria
    Los Angeles Galaxy
    57'
    D. Romney
    San Jose Earthquakes
    84'
    J. Jasinski
    San Jose Earthquakes
    90+2'
    J. Haak
    Los Angeles Galaxy
    Đồ thị diễn biến
    Los Angeles GalaxyHT 45'San Jose Earthquakes

    Thống kê trận đấu

    Los Angeles GalaxyThống kêSan Jose Earthquakes
    37%
    Kiểm soát bóng
    63%
    10
    Dứt điểm
    21
    7
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    5
    11
    Phạm lỗi
    17
    2
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    6
    San Jose Earthquakes kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng, nhưng San Jose Earthquakes lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Joseph Paintsil
    Joseph Paintsil
    Los Angeles Galaxy
    1 bàn
    Harbor Miller
    Harbor Miller
    Los Angeles Galaxy
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Jakob Glesnes
    Jakob Glesnes
    Los Angeles Galaxy
    Điểm 8.2
    Angus Gunn
    Angus Gunn
    San Jose Earthquakes
    Điểm 8.2
    Paul Marie
    Paul Marie
    San Jose Earthquakes
    Điểm 7.3
    JT Marcinkowski
    JT Marcinkowski
    Los Angeles Galaxy
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Los Angeles Galaxy
    8.2
    Jakob GlesnesMOTM
    7.9
    Joseph Paintsil1 bàn
    7.6
    Harbor Miller1 KT
    7.2
    JT Marcinkowski
    7.2
    Justin Haak
    7.2
    Hirving Lozano
    6.9
    Maya Yoshida
    6.9
    Julián Aude
    6.9
    Kyogo Furuhashi
    6.7
    Marco Reus
    6.6
    Robert Taylor
    6.6
    Troy Elgersma
    5.9
    Lucas Sanabria
    San Jose Earthquakes
    8.2
    Angus GunnMOTM
    7.3
    Paul Marie
    7.2
    Max Floriani
    6.9
    Dave Romney
    6.9
    Ian Harkes
    6.7
    Nick Fernandez
    6.7
    Beau Leroux
    6.6
    Ousseni Bouda
    6.5
    Jack Skahan
    6.5
    Timo Werner
    6.2
    Jack Jasinski
    6.2
    Niko Tsakiris
    6.2
    Luka Jovanovic
    6.2
    Preston Judd
    6.2
    Vitor Costa
    5.9
    Jamar Ricketts

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Los Angeles Galaxy
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Greg Vanney
    San Jose Earthquakes
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruce Arena
    12
    JT Marcinkowski
    26
    Harbor Miller
    5
    Jakob Glesnes
    4
    Maya Yoshida
    3
    Julián Aude
    8
    Lucas Sanabria
    15
    Justin Haak
    28
    Joseph Paintsil
    18
    Marco Reus
    11
    Hirving Lozano
    7
    Kyogo Furuhashi
    1
    Angus Gunn
    17
    Jack Jasinski
    25
    Max Floriani
    4
    Dave Romney
    2
    Jamar Ricketts
    6
    Ian Harkes
    20
    Nick Fernandez
    16
    Jack Skahan
    10
    Niko Tsakiris
    3
    Paul Marie
    9
    Luka Jovanovic
    Dự bị
    Los Angeles Galaxy
    1 Novak Mićović20 Chris Rindov14 John Nelson27 Erik Thommy76 Troy Elgersma16 Isaiah Parente24 Ruben Ramos21 Robert Taylor
    San Jose Earthquakes
    31 Francesco Montali5 Daniel Munie28 Benjamin Kikanović40 Jonathan Gonzalez87 Vitor Costa34 Beau Leroux11 Timo Werner7 Ousseni Bouda19 Preston Judd

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: L. Sanabria (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ đỏ, Los Angeles Galaxy phải chơi thiếu người
    Phút 79: J. Paintsil lập công cho Los Angeles Galaxy (kiến tạo: H. Miller)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Los Angeles Galaxy · 2 thắng2 hòaSan Jose Earthquakes · 1 thắng
    26/07/2026
    San Jose Earthquakes
    1 - 1
    Los Angeles Galaxy
    Hòa
    29/06/2025
    San Jose Earthquakes
    1 - 1
    Los Angeles Galaxy
    Hòa
    29/05/2025
    Los Angeles Galaxy
    0 - 1
    San Jose Earthquakes
    SJE
    01/08/2024
    San Jose Earthquakes
    1 - 2
    Los Angeles Galaxy
    LAG
    30/06/2024
    San Jose Earthquakes
    0 - 3
    Los Angeles Galaxy
    LAG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Los Angeles Galaxy
    20
    Trận
    5-7-8
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.2)
    30
    Thủng lưới
    San Jose Earthquakes
    5 trận gần nhất
    BBBHB

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC211047+1434BBHTT
    4San Jose Earthquakes191036+1133BBHBT
    5FC Dallas20965+933TTHBH
    12San Diego19667+424THTBB
    13Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB
    14Austin205510-1420TBBBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Los Angeles Galaxy 1-0 San Jose Earthquakes: J. Paintsil tỏa sáng, Los Angeles Galaxy giành trọn 3 điểm
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