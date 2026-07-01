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    Thống kê trận đấu Ludogorets 2-2 Hapoel Tel Aviv: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn31/07/2026 03:05

    Ludogorets và Hapoel Tel Aviv chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    16'
    E. Boateng — kiến tạo O. Altman
    Hapoel Tel Aviv
    47'
    B. Tekpetey — kiến tạo P. Stanic
    Ludogorets
    54'
    A. Salido Tajero — kiến tạo I. Chochev
    Ludogorets
    58'
    E. Boateng
    Hapoel Tel Aviv
    Thẻ phạt
    22'
    P. Stanic (Roughing)
    Ludogorets
    22'
    Chico (Unsportsmanlike conduct)
    Hapoel Tel Aviv
    24'
    Son (Unsportsmanlike conduct)
    Ludogorets
    25'
    I. Nachmias
    Ludogorets
    42'
    X. Silva (Tripping)
    Hapoel Tel Aviv
    45+2'
    D. Leidner (Tripping)
    Hapoel Tel Aviv
    45+8'
    S. Turiel (Delay of game)
    Hapoel Tel Aviv
    76'
    A. Nedyalkov (Tripping)
    Ludogorets
    90+5'
    Rwan Cruz (Roughing)
    Ludogorets
    Đồ thị diễn biến
    LudogoretsHT 45'Hapoel Tel Aviv

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ludogorets
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thomas Reis
    Hapoel Tel Aviv
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
    39
    Hendrik Bonmann
    17
    Son
    3
    Anton Nedyalkov
    15
    Edvin Kurtulus
    27
    Vinicius Nogueira
    26
    Filip Kaloč
    14
    Petar Stanić
    18
    Ivajlo Chochev
    37
    Bernard Tekpetey
    9
    Kwadwo Duah
    7
    Alberto Salido
    22
    Assaf Tzur
    97
    Marcus Coco
    5
    Fernand Mayembo
    4
    Chico
    16
    Doron Leidner
    98
    Falcão
    6
    Andrian Kraev
    11
    Stav Torial
    51
    Omri Altman
    10
    Xande Silva
    9
    Emmanuel Boateng
    Dự bị
    Ludogorets
    20 Aguibou Camara1 Sergio Padt2 Joel Andersson24 Olivier Verdon42 Simeon Shishkov55 Idan Nachmias40 Aleksandar Marinov82 Ivan Yordanov99 Stanislav Ivanov
    Hapoel Tel Aviv
    21 Shahar Piven15 Roee Alkokin1 Dor Benyamini33 Yanal Bazdog18 Tal Archel20 Or Israelov92 Ofer Gelbard14 El Yam Kancepolsky8 Yonatan Ferber

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: E. Boateng lập công cho Hapoel Tel Aviv (kiến tạo: O. Altman)
    Phút 39: K. Duah (Ludogorets) sút hỏng phạt đền
    Phút 47: B. Tekpetey lập công cho Ludogorets (kiến tạo: P. Stanic)
    Phút 54: A. Salido Tajero lập công cho Ludogorets (kiến tạo: I. Chochev)
    Phút 58: E. Boateng lập công cho Hapoel Tel Aviv

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Ludogorets · 0 thắng0 hòaHapoel Tel Aviv · 1 thắng
    24/07/2026
    Hapoel Tel Aviv
    2 - 0
    Ludogorets
    HTA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ludogorets
    5 trận gần nhất
    HTBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    Hapoel Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    HTHHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ludogorets 2-2 Hapoel Tel Aviv: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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