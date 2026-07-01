Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
16'
E. Boateng — kiến tạo O. Altman
Hapoel Tel Aviv
47'
B. Tekpetey — kiến tạo P. Stanic
Ludogorets
54'
A. Salido Tajero — kiến tạo I. Chochev
Ludogorets
58'
E. Boateng
Hapoel Tel Aviv
Thẻ phạt
22'
P. Stanic (Roughing)
Ludogorets
22'
Chico (Unsportsmanlike conduct)
Hapoel Tel Aviv
24'
Son (Unsportsmanlike conduct)
Ludogorets
42'
X. Silva (Tripping)
Hapoel Tel Aviv
45+2'
D. Leidner (Tripping)
Hapoel Tel Aviv
45+8'
S. Turiel (Delay of game)
Hapoel Tel Aviv
76'
A. Nedyalkov (Tripping)
Ludogorets
90+5'
Rwan Cruz (Roughing)
Ludogorets
Đồ thị diễn biến
LudogoretsHT 45'Hapoel Tel Aviv
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ludogorets
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thomas Reis
Hapoel Tel Aviv
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
Dự bị
Ludogorets
20 Aguibou Camara1 Sergio Padt2 Joel Andersson24 Olivier Verdon42 Simeon Shishkov55 Idan Nachmias40 Aleksandar Marinov82 Ivan Yordanov99 Stanislav Ivanov
Hapoel Tel Aviv
21 Shahar Piven15 Roee Alkokin1 Dor Benyamini33 Yanal Bazdog18 Tal Archel20 Or Israelov92 Ofer Gelbard14 El Yam Kancepolsky8 Yonatan Ferber
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: E. Boateng lập công cho Hapoel Tel Aviv (kiến tạo: O. Altman)
Phút 39: K. Duah (Ludogorets) sút hỏng phạt đền
Phút 47: B. Tekpetey lập công cho Ludogorets (kiến tạo: P. Stanic)
Phút 54: A. Salido Tajero lập công cho Ludogorets (kiến tạo: I. Chochev)
Phút 58: E. Boateng lập công cho Hapoel Tel Aviv
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ludogorets · 0 thắng0 hòaHapoel Tel Aviv · 1 thắng
24/07/2026
Hapoel Tel Aviv
2 - 0
Ludogorets
HTA
Phong độ & thống kê mùa giải
Ludogorets
5 trận gần nhất
HTBTT
Hapoel Tel Aviv
5 trận gần nhất
HTHHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)