Thống kê trận đấu Lyon 1-2 Fenerbahçe: A. Brown tỏa sáng, Fenerbahçe giành vé đi tiếp

Fenerbahçe vượt qua Lyon với tỷ số 2-1. Malick Fofana là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.