Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
28'
A. Brown — kiến tạo M. Greenwood
Fenerbahçe
61'
M. Fofana — kiến tạo A. Maitland-Niles
Lyon
Thẻ phạt
32'
M. Skriniar (Holding)
Fenerbahçe
51'
L. Openda (Unsportsmanlike conduct)
Lyon
90+4'
M. Guendouzi (Holding)
Fenerbahçe
90+5'
D. Nene (Tripping)
Fenerbahçe
Đồ thị diễn biến
LyonHT 45'Fenerbahçe
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Malick Fofana
Lyon
1 bàn
Archie Brown
Fenerbahçe
1 bàn
Vedat Muriqi
Fenerbahçe
1 bàn
Mason Greenwood
Fenerbahçe
1 kiến tạo · điểm 7
Ainsley Maitland-Niles
Lyon
1 kiến tạo · điểm 6.7
Moussa Niakhaté
Lyon
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lyon
8.3
Malick FofanaMOTM1 bàn
6.7
Ainsley Maitland-Niles1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Lyon
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
Dự bị
Lyon
13 Zachary Athekame26 Kaïl Boudache40 Rémy Descamps3 Nicolás Tagliafico20 Felix Bacher22 Clinton Mata2 Mads Bidstrup39 Mathys de Carvalho76 Mohamed Ouédraogo
Fenerbahçe
5 İsmail Yüksek13 Tarık Çetin75 Kuzey Sapaz14 Yiğit Efe Demir18 Mert Müldür22 Levent Mercan17 İrfan Can Kahveci28 Bartuğ Elmaz9 Romelu Lukaku
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 24: V. Muriqi lập công cho Fenerbahçe
Phút 28: A. Brown lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: M. Greenwood)
Phút 61: M. Fofana lập công cho Lyon (kiến tạo: A. Maitland-Niles)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Lyon · 0 thắng2 hòaFenerbahçe · 0 thắng
19/08/2026
Fenerbahçe
1 - 1
Lyon
Hòa
24/01/2025
Fenerbahçe
0 - 0
Lyon
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
TTHBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)