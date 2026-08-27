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    Thống kê trận đấu Lyon 1-2 Fenerbahçe: A. Brown tỏa sáng, Fenerbahçe giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 03:53

    Fenerbahçe vượt qua Lyon với tỷ số 2-1. Malick Fofana là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    24'
    V. Muriqi
    Fenerbahçe
    28'
    A. Brown — kiến tạo M. Greenwood
    Fenerbahçe
    61'
    M. Fofana — kiến tạo A. Maitland-Niles
    Lyon
    Thẻ phạt
    32'
    M. Skriniar (Holding)
    Fenerbahçe
    51'
    L. Openda (Unsportsmanlike conduct)
    Lyon
    90+4'
    M. Guendouzi (Holding)
    Fenerbahçe
    90+5'
    D. Nene (Tripping)
    Fenerbahçe
    Đồ thị diễn biến
    LyonHT 45'Fenerbahçe

    Thống kê trận đấu

    LyonThống kêFenerbahçe
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    17
    Dứt điểm
    15
    6
    Trúng đích
    7
    5
    Phạt góc
    7
    12
    Phạm lỗi
    15
    3
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Malick Fofana
    Malick Fofana
    Lyon
    1 bàn
    Archie Brown
    Archie Brown
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Vedat Muriqi
    Vedat Muriqi
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Mason Greenwood
    Mason Greenwood
    Fenerbahçe
    1 kiến tạo · điểm 7
    Ainsley Maitland-Niles
    Ainsley Maitland-Niles
    Lyon
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Moussa Niakhaté
    Moussa Niakhaté
    Lyon
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Lyon
    8.3
    Malick FofanaMOTM1 bàn
    7.3
    Moussa Niakhaté
    7.3
    Corentin Tolisso
    7
    Ruben Kluivert
    7
    Ernest Nuamah
    6.9
    Dominik Greif
    6.9
    Tyler Morton
    6.7
    Ainsley Maitland-Niles1 KT
    6.7
    Kaïl Boudache
    6.6
    Zachary Athekame
    6.6
    Pavel Šulc
    6.5
    Tanner Tessmann
    6.3
    Abner Vinícius
    6.2
    Loïs Openda
    Fenerbahçe
    7.9
    Archie Brown1 bàn
    7.5
    Vedat Muriqi1 bàn
    7.3
    Ederson
    7.2
    N'Golo Kanté
    7
    Mason Greenwood1 KT
    6.9
    Oğuz Aydın
    6.7
    Nathan Aké
    6.7
    Mattéo Guendouzi
    6.6
    Milan Škriniar
    6.5
    Nélson Semedo
    6.5
    Talisca
    6.5
    Dorgeles Nene
    6.3
    İsmail Yüksek
    6.3
    İrfan Can Kahveci
    6.3
    Romelu Lukaku

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Lyon
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
    1
    Dominik Greif
    98
    Ainsley Maitland-Niles
    21
    Ruben Kluivert
    19
    Moussa Niakhaté
    16
    Abner Vinícius
    6
    Tanner Tessmann
    23
    Tyler Morton
    8
    Corentin Tolisso
    7
    Ernest Nuamah
    17
    Loïs Openda
    11
    Malick Fofana
    31
    Ederson
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    3
    Archie Brown
    91
    N'Golo Kanté
    6
    Mattéo Guendouzi
    11
    Mason Greenwood
    94
    Talisca
    70
    Oğuz Aydın
    19
    Vedat Muriqi
    Dự bị
    Lyon
    13 Zachary Athekame26 Kaïl Boudache40 Rémy Descamps3 Nicolás Tagliafico20 Felix Bacher22 Clinton Mata2 Mads Bidstrup39 Mathys de Carvalho76 Mohamed Ouédraogo
    Fenerbahçe
    5 İsmail Yüksek13 Tarık Çetin75 Kuzey Sapaz14 Yiğit Efe Demir18 Mert Müldür22 Levent Mercan17 İrfan Can Kahveci28 Bartuğ Elmaz9 Romelu Lukaku

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 24: V. Muriqi lập công cho Fenerbahçe
    Phút 28: A. Brown lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: M. Greenwood)
    Phút 61: M. Fofana lập công cho Lyon (kiến tạo: A. Maitland-Niles)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Lyon · 0 thắng2 hòaFenerbahçe · 0 thắng
    19/08/2026
    Fenerbahçe
    1 - 1
    Lyon
    Hòa
    24/01/2025
    Fenerbahçe
    0 - 0
    Lyon
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lyon
    5 trận gần nhất
    BTHTB
    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    TTHBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2J. MickelsJ. MickelsSabah FA3 bàn
    3V. SimićV. SimićSabah FA3 bàn
    4ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    5D. BeljoD. BeljoDinamo Zagreb2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1J. HaugeJ. HaugeBodo/Glimt3 kiến tạo
    2A. IsaevA. IsaevSabah FA3 kiến tạo
    3T. PuchaczT. PuchaczSabah FA3 kiến tạo
    4D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    5K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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