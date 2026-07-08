Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
9'
Maks Ebong — kiến tạo Leandro Godoy
CSKA Sofia
29'
Leandro Godoy — kiến tạo Ioannis Pittas
CSKA Sofia
90'
Joël Zwarts — kiến tạo Pastor
CSKA Sofia
Thẻ phạt
31'
Sayed Abu Farkhi
Maccabi Tel Aviv
43'
Mohamed Camara
Maccabi Tel Aviv
85'
Raz Shlomo
Maccabi Tel Aviv
Đồ thị diễn biến
Maccabi Tel AvivHT 45'CSKA Sofia
Thống kê trận đấu
Maccabi Tel AvivThống kêCSKA Sofia
CSKA Sofia vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
CSKA Sofia
6.5
Jean-Philippe GbaminMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Maccabi Tel Aviv
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Maccabi Tel Aviv
6 Tyrese Asante9 Ester Sokler10 Kervin Andrade18 Dan Glazer19 Elad Madmon21 Noam Ben Harush23 Ori Azo24 Noam Schwartz59 Lotem Assras
CSKA Sofia
10 Joël Zwarts11 Mohamed Brahimi19 Andrey Yordanov25 Dimitar Evtimov30 Petko Panayotov34 Vasil Kaymakanov38 Léo Pereira77 Alejandro Piedrahita80 Georgi Chorbadzhiyski
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: Maks Ebong lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: Leandro Godoy)
Phút 29: Leandro Godoy lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: Ioannis Pittas)
Phút 90: Joël Zwarts lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: Pastor)
Phong độ & thống kê mùa giải
Maccabi Tel Aviv
5 trận gần nhất
BTT
CSKA Sofia
5 trận gần nhất
THHTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)