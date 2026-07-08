Thống kê trận đấu Maccabi Tel Aviv 0-3 CSKA Sofia: CSKA Sofia thắng đậm thuyết phục

CSKA Sofia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Maccabi Tel Aviv. Pastor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.