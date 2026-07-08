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    Thống kê trận đấu Maccabi Tel Aviv 0-3 CSKA Sofia: CSKA Sofia thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 00:53

    CSKA Sofia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Maccabi Tel Aviv. Pastor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    9'
    Maks Ebong — kiến tạo Leandro Godoy
    CSKA Sofia
    29'
    Leandro Godoy — kiến tạo Ioannis Pittas
    CSKA Sofia
    90'
    Joël Zwarts — kiến tạo Pastor
    CSKA Sofia
    Thẻ phạt
    18'
    Bruno Jordão
    CSKA Sofia
    31'
    Sayed Abu Farkhi
    Maccabi Tel Aviv
    43'
    Mohamed Camara
    Maccabi Tel Aviv
    54'
    Ioannis Pittas
    CSKA Sofia
    85'
    Raz Shlomo
    Maccabi Tel Aviv
    85'
    Joël Zwarts
    CSKA Sofia
    90+4'
    Stefano Sensi
    CSKA Sofia
    Đồ thị diễn biến
    Maccabi Tel AvivHT 45'CSKA Sofia

    Thống kê trận đấu

    Maccabi Tel AvivThống kêCSKA Sofia
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    7
    Dứt điểm
    14
    2
    Trúng đích
    6
    3
    Phạt góc
    2
    21
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    2
    CSKA Sofia vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Maccabi Tel Aviv
    6.43
    Sayed Abu Farkhi
    6.27
    Hélio Varela
    6.27
    Ido Shahar
    6.18
    Issouf Sissokho
    6.18
    Itamar Noy
    6.18
    Dor Peretz
    6.05
    Shahar Rosen
    6.05
    Itay Ben Hemo
    5.88
    Mohamed Camara
    5.88
    Raz Shlomo
    5.7
    Ofek Melika
    CSKA Sofia
    6.5
    PastorMOTM
    6.5
    Jean-Philippe GbaminMOTM
    6.5
    Bruno JordãoMOTM
    6.5
    Maks EbongMOTM
    6.5
    Stefano SensiMOTM
    6.5
    Leandro GodoyMOTM
    6.5
    Teodor IvanovMOTM
    6.5
    Ángelo MartinoMOTM
    6.5
    Fedor LapoukhovMOTM
    6.5
    Ioannis PittasMOTM
    6.5
    Facundo RodríguezMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Maccabi Tel Aviv
    Sơ đồ 4-2-3-1
    CSKA Sofia
    Sơ đồ 4-3-3
    22
    Ofek Melika
    41
    Itay Ben Hemo
    5
    Mohamed Camara
    13
    Raz Shlomo
    25
    Shahar Rosen
    30
    Itamar Noy
    36
    Ido Shahar
    28
    Issouf Sissokho
    42
    Dor Peretz
    29
    Hélio Varela
    34
    Sayed Abu Farkhi
    21
    Fedor Lapoukhov
    2
    Pastor
    14
    Teodor Ivanov
    32
    Facundo Rodríguez
    17
    Ángelo Martino
    7
    Maks Ebong
    6
    Bruno Jordão
    8
    Stefano Sensi
    5
    Jean-Philippe Gbamin
    9
    Leandro Godoy
    28
    Ioannis Pittas
    Dự bị
    Maccabi Tel Aviv
    6 Tyrese Asante9 Ester Sokler10 Kervin Andrade18 Dan Glazer19 Elad Madmon21 Noam Ben Harush23 Ori Azo24 Noam Schwartz59 Lotem Assras
    CSKA Sofia
    10 Joël Zwarts11 Mohamed Brahimi19 Andrey Yordanov25 Dimitar Evtimov30 Petko Panayotov34 Vasil Kaymakanov38 Léo Pereira77 Alejandro Piedrahita80 Georgi Chorbadzhiyski

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: Maks Ebong lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: Leandro Godoy)
    Phút 29: Leandro Godoy lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: Ioannis Pittas)
    Phút 90: Joël Zwarts lập công cho CSKA Sofia (kiến tạo: Pastor)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Maccabi Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    BTT
    CSKA Sofia
    5 trận gần nhất
    THHTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Maccabi Tel Aviv 0-3 CSKA Sofia: CSKA Sofia thắng đậm thuyết phục
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