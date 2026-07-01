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    Thống kê trận đấu Maccabi Tel Aviv 1-0 Sheriff: Maccabi Tel Aviv giành chiến thắng chung cuộc

    Đại Ngàn31/07/2026 00:53

    Maccabi Tel Aviv vượt qua Sheriff với tỷ số 1-0. Roy Revivo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    29'
    Samba Koné(phản lưới)
    Maccabi Tel Aviv
    Thẻ phạt
    72'
    Vsevolod Nihaev
    Sheriff
    90+3'
    Baye Assane Ciss
    Sheriff
    Đồ thị diễn biến
    Maccabi Tel AvivHT 45'Sheriff

    Thống kê trận đấu

    Maccabi Tel AvivThống kêSheriff
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    12
    Dứt điểm
    6
    3
    Trúng đích
    0
    12
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    12
    4
    Việt vị
    2
    Maccabi Tel Aviv vượt trội về số cú sút trúng đích (3).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Maccabi Tel Aviv
    6.5
    Roy RevivoMOTM
    6.5
    Mohamed CamaraMOTM
    6.5
    Sagiv JehezkelMOTM
    6.5
    Raz ShlomoMOTM
    6.5
    Noam Ben HarushMOTM
    6.5
    Ofek MelikaMOTM
    6.5
    Issouf SissokhoMOTM
    6.5
    Hélio VarelaMOTM
    6.5
    Sayed Abu FarkhiMOTM
    6.5
    Ido ShaharMOTM
    6.5
    Dor PeretzMOTM
    Sheriff
    6.37
    Danila Forov
    6.37
    Dhoraso Klas
    6.37
    Loukou Jaures-Ulrich
    6.37
    Arli Përgjoni
    6.37
    Samba Koné
    6.26
    Mamoutou Ouédraogo
    6.26
    Raí
    6.26
    Baye Assane Ciss
    6.26
    Miguel Mota
    6.26
    Bourama Fomba
    6.12
    Emil Timbur

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Maccabi Tel Aviv
    Sơ đồ 4-3-3
    Sheriff
    Sơ đồ 4-3-3
    22
    Ofek Melika
    21
    Noam Ben Harush
    5
    Mohamed Camara
    13
    Raz Shlomo
    3
    Roy Revivo
    42
    Dor Peretz
    28
    Issouf Sissokho
    36
    Ido Shahar
    11
    Sagiv Jehezkel
    34
    Sayed Abu Farkhi
    29
    Hélio Varela
    1
    Emil Timbur
    2
    Mamoutou Ouédraogo
    15
    Baye Assane Ciss
    35
    Bourama Fomba
    6
    Raí
    22
    Miguel Mota
    26
    Dhoraso Klas
    76
    Arli Përgjoni
    42
    Loukou Jaures-Ulrich
    99
    Samba Koné
    24
    Danila Forov
    Dự bị
    Maccabi Tel Aviv
    10 Kervin Andrade18 Dan Glazer23 Ori Azo24 Noam Schwartz25 Shahar Rosen30 Itamar Noy41 Itay Ben Hemo50 Idan Trau51 Shalev Saadya
    Sheriff
    4 Natus Jamel Swen11 Sapata17 Vsevolod Nihaev21 Ivan Dyulgerov27 Veaceslav Cozma28 Nicolae Cebotari29 Soumaila Magassouba33 Mihail Corotcov37 Jair Modelo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: Samba Koné phản lưới nhà, Maccabi Tel Aviv được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Maccabi Tel Aviv · 1 thắng0 hòaSheriff · 0 thắng
    24/07/2026
    Sheriff
    0 - 5
    Maccabi Tel Aviv
    MTA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Maccabi Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    TTBT
    Sheriff
    5 trận gần nhất
    BBTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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