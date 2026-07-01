Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
29'
Samba Koné(phản lưới)
Maccabi Tel Aviv
Đồ thị diễn biến
Maccabi Tel AvivHT 45'Sheriff
Thống kê trận đấu
Maccabi Tel AvivThống kêSheriff
Maccabi Tel Aviv vượt trội về số cú sút trúng đích (3).
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Maccabi Tel Aviv
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Maccabi Tel Aviv
10 Kervin Andrade18 Dan Glazer23 Ori Azo24 Noam Schwartz25 Shahar Rosen30 Itamar Noy41 Itay Ben Hemo50 Idan Trau51 Shalev Saadya
Sheriff
4 Natus Jamel Swen11 Sapata17 Vsevolod Nihaev21 Ivan Dyulgerov27 Veaceslav Cozma28 Nicolae Cebotari29 Soumaila Magassouba33 Mihail Corotcov37 Jair Modelo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: Samba Koné phản lưới nhà, Maccabi Tel Aviv được hưởng bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Maccabi Tel Aviv · 1 thắng0 hòaSheriff · 0 thắng
24/07/2026
Sheriff
0 - 5
Maccabi Tel Aviv
MTA
Phong độ & thống kê mùa giải
Maccabi Tel Aviv
5 trận gần nhất
TTBT
Sheriff
5 trận gần nhất
BBTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)