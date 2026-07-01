Thống kê trận đấu Maccabi Tel Aviv 1-0 Sheriff: Maccabi Tel Aviv giành chiến thắng chung cuộc

Maccabi Tel Aviv vượt qua Sheriff với tỷ số 1-0. Roy Revivo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.