Thống kê trận đấu Malaga 1-1 Deportivo La Coruna: Hai đội chia điểm

Malaga và Deportivo La Coruna chia điểm với tỷ số 1-1. Carlos Dotor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.