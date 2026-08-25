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    Thống kê trận đấu Malaga 1-1 Deportivo La Coruna: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn25/08/2026 04:24

    Malaga và Deportivo La Coruna chia điểm với tỷ số 1-1. Carlos Dotor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    21'
    P. Aubameyang — kiến tạo Cruz Luismi
    Deportivo La Coruna
    34'
    Chupe(pen)
    Malaga
    Thẻ phạt
    25'
    M. Soriano (Tripping)
    Deportivo La Coruna
    57'
    G. Quagliata (Foul)
    Deportivo La Coruna
    61'
    D. Larrubia (Unsportsmanlike conduct)
    Malaga
    79'
    X. Navarro (Foul)
    Deportivo La Coruna
    89'
    B. Nsongo (Unsportsmanlike conduct)
    Deportivo La Coruna
    Đồ thị diễn biến
    MalagaHT 45'Deportivo La Coruna

    Thống kê trận đấu

    MalagaThống kêDeportivo La Coruna
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    12
    Dứt điểm
    6
    2
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Chupete
    Chupete
    Malaga
    1 bàn
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Deportivo La Coruna
    1 bàn
    Luismi Cruz
    Luismi Cruz
    Deportivo La Coruna
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Carlos Dotor
    Carlos Dotor
    Malaga
    Điểm 7.5
    Leo Román
    Leo Román
    Deportivo La Coruna
    Điểm 7.5
    David Larrubia
    David Larrubia
    Malaga
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Malaga
    7.5
    Carlos DotorMOTM
    7.3
    Chupete1 bàn
    7.3
    David Larrubia
    7
    Rafa Garrido
    7
    Dani Lorenzo
    6.9
    Alfonso Herrero
    6.9
    Carlos Puga
    6.9
    Einar Galilea
    6.9
    Izan Merino
    6.9
    Haitam Abaida
    6.5
    Juan Cruz
    6.3
    Ángel Recio
    6.3
    Joaquín Muñoz
    6.3
    Rafa Rodriguez
    Deportivo La Coruna
    7.5
    Leo RománMOTM
    7.3
    Pierre-Emerick Aubameyang1 bàn
    7
    Lorenzo Amatucci
    6.9
    Luismi Cruz1 KT
    6.9
    Diego Villares
    6.7
    Ximo Navarro
    6.7
    Lucas Noubi
    6.5
    Adrià Altimira
    6.5
    Yeremay Hernández
    6.3
    Miguel Loureiro
    6.3
    Giacomo Quagliata
    6.3
    Mario Soriano
    6.3
    David Mella
    6.3
    Bright Ede
    6.2
    Jonathan Asp Jensen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Malaga
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Juan Funes
    Deportivo La Coruna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Hidalgo
    1
    Alfonso Herrero
    3
    Carlos Puga
    15
    Ángel Recio
    4
    Einar Galilea
    31
    Rafa Garrido
    22
    Dani Lorenzo
    23
    Izan Merino
    19
    Juan Cruz
    8
    Carlos Dotor
    11
    Joaquín Muñoz
    9
    Chupete
    13
    Leo Román
    23
    Ximo Navarro
    4
    Lucas Noubi
    15
    Miguel Loureiro
    12
    Giacomo Quagliata
    16
    Lorenzo Amatucci
    21
    Mario Soriano
    2
    Adrià Altimira
    19
    Luismi Cruz
    18
    Jonathan Asp Jensen
    7
    Pierre-Emerick Aubameyang
    Dự bị
    Malaga
    13 Carlos Lopez5 Álex Pastor12 Jose Salinas10 David Larrubia28 Joseph Otunenche14 Rafa Rodriguez6 Ramón Enríquez18 Pablo Martínez32 Juan Fernandéz
    Deportivo La Coruna
    25 Álvaro Ferllo1 Germán Parreño3 Arnau Comas22 Bright Ede14 Riki Rodríguez11 David Mella34 Teun Gijselhart8 Diego Villares24 Angeliño

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: P. Aubameyang lập công cho Deportivo La Coruna (kiến tạo: Cruz Luismi)
    Phút 34: Chupe ghi bàn trên chấm phạt đền cho Malaga

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Malaga · 2 thắng3 hòaDeportivo La Coruna · 0 thắng
    04/04/2026
    Deportivo La Coruna
    1 - 1
    Malaga
    Hòa
    13/10/2025
    Malaga
    3 - 0
    Deportivo La Coruna
    MAL
    12/01/2025
    Malaga
    1 - 1
    Deportivo La Coruna
    Hòa
    06/10/2024
    Deportivo La Coruna
    0 - 0
    Malaga
    Hòa
    09/07/2020
    Malaga
    1 - 0
    Deportivo La Coruna
    MAL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Malaga
    5 trận gần nhất
    HBHBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    Deportivo La Coruna
    5 trận gần nhất
    HHBTH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sevilla2200+36TT
    2Alaves2110+34HT
    3Atletico Madrid2110+24HT
    9Villarreal202002HH
    10Deportivo La Coruna101001H
    11Valencia101001H
    19Athletic Club1001-20B
    20Malaga1001-20B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. DíazM. DíazAlaves2 bàn
    2Roberto FernándezRoberto FernándezEspanyol2 bàn
    3FermínFermínBarcelona2 bàn
    4RaphinhaRaphinhaBarcelona2 bàn
    5Álex BaenaÁlex BaenaAtletico Madrid1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. DíazM. DíazAlaves2 kiến tạo
    2Javier HernandezJavier HernandezEspanyol2 kiến tạo
    3A. GordonA. GordonBarcelona2 kiến tạo
    4RaphinhaRaphinhaBarcelona1 kiến tạo
    5Álex BaenaÁlex BaenaAtletico Madrid1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Malaga 1-1 Deportivo La Coruna: Hai đội chia điểm
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