Thống kê trận đấu Malaga 1-1 Deportivo La Coruna: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
21'
P. Aubameyang — kiến tạo Cruz Luismi
Deportivo La Coruna
Thẻ phạt
25'
M. Soriano (Tripping)
Deportivo La Coruna
57'
G. Quagliata (Foul)
Deportivo La Coruna
61'
D. Larrubia (Unsportsmanlike conduct)
Malaga
79'
X. Navarro (Foul)
Deportivo La Coruna
89'
B. Nsongo (Unsportsmanlike conduct)
Deportivo La Coruna
Đồ thị diễn biến
MalagaHT 45'Deportivo La Coruna
Thống kê trận đấu
MalagaThống kêDeportivo La Coruna
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Chupete
Malaga
1 bàn
Pierre-Emerick Aubameyang
Deportivo La Coruna
1 bàn
Luismi Cruz
Deportivo La Coruna
1 kiến tạo · điểm 6.9
Carlos Dotor
Malaga
Điểm 7.5
Leo Román
Deportivo La Coruna
Điểm 7.5
David Larrubia
Malaga
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Deportivo La Coruna
7.3
Pierre-Emerick Aubameyang1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Malaga
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Juan Funes
Deportivo La Coruna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Hidalgo
7
Pierre-Emerick Aubameyang
Dự bị
Malaga
13 Carlos Lopez5 Álex Pastor12 Jose Salinas10 David Larrubia28 Joseph Otunenche14 Rafa Rodriguez6 Ramón Enríquez18 Pablo Martínez32 Juan Fernandéz
Deportivo La Coruna
25 Álvaro Ferllo1 Germán Parreño3 Arnau Comas22 Bright Ede14 Riki Rodríguez11 David Mella34 Teun Gijselhart8 Diego Villares24 Angeliño
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: P. Aubameyang lập công cho Deportivo La Coruna (kiến tạo: Cruz Luismi)
Phút 34: Chupe ghi bàn trên chấm phạt đền cho Malaga
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Malaga · 2 thắng3 hòaDeportivo La Coruna · 0 thắng
04/04/2026
Deportivo La Coruna
1 - 1
Malaga
Hòa
13/10/2025
Malaga
3 - 0
Deportivo La Coruna
MAL
12/01/2025
Malaga
1 - 1
Deportivo La Coruna
Hòa
06/10/2024
Deportivo La Coruna
0 - 0
Malaga
Hòa
09/07/2020
Malaga
1 - 0
Deportivo La Coruna
MAL
Phong độ & thống kê mùa giải
Malaga
5 trận gần nhất
HBHBT
Deportivo La Coruna
5 trận gần nhất
HHBTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Sevilla
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|2
|Alaves
|2
|1
|1
|0
|+3
|4
|HT
|3
|Atletico Madrid
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|HT
|…
|9
|Villarreal
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|HH
|10
|Deportivo La Coruna
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|11
|Valencia
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
|19
|Athletic Club
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|20
|Malaga
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)