Tin mới

    Thống kê trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng, Việt Nam đặt 1 chân vào chung kết

    Đại Ngàn16/08/2026 21:58

    Việt Nam vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0. Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    45+5'
    Nguyễn Xuân Son — kiến tạo Trương Tiến Anh
    Việt Nam
    86'
    Faris Danish(phản lưới)
    Việt Nam
    Thẻ phạt
    18'
    Aysar Hadi
    Malaysia
    32'
    Nguyễn Đình Bắc
    Việt Nam
    Đồ thị diễn biến
    MalaysiaHT 45'Việt Nam

    Thống kê trận đấu

    MalaysiaThống kêViệt Nam
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    10
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    2
    4
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Việt Nam vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nguyễn Xuân Son
    Nguyễn Xuân Son
    Việt Nam
    1 bàn
    Trương Tiến Anh
    Trương Tiến Anh
    Việt Nam
    1 kiến tạo · điểm 7.49
    Bùi Hoàng Việt Anh
    Bùi Hoàng Việt Anh
    Việt Nam
    Điểm 7.7
    Patrik Lê Giang
    Patrik Lê Giang
    Việt Nam
    Điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Malaysia
    7.04
    Sergio Aguero
    6.88
    Azri Ab Ghani
    6.77
    Pavithran Gunalan
    6.7
    Rodney Celvin Akwensivie
    6.69
    Ubaidullah Shamsul
    6.69
    Aysar Hadi
    6.65
    Ziad El Basheer bin Norhisham
    6.57
    Haqimi Rosli
    6.57
    Muhd Syafiq Ahmad
    6.52
    Alif Ahmad
    6.47
    Ibrahim Manusi
    6.41
    Daryl Sham
    6.35
    Mohamadou Sumareh
    6.33
    Faris Danish
    6.09
    Paulo Josué
    Việt Nam
    7.7
    Bùi Hoàng Việt AnhMOTM
    7.49
    Trương Tiến Anh1 KT
    7.47
    Nguyễn Xuân Son1 bàn
    7.31
    Patrik Lê Giang
    6.93
    Phạm Xuân Mạnh
    6.91
    Nguyễn Đình Bắc
    6.87
    Nguyễn Văn Vĩ
    6.83
    Cândido Silveira Geovane Magno
    6.79
    Nguyễn Thành Chung
    6.72
    Nguyễn Hoàng Đức
    6.71
    Lê Phạm Thành Long
    6.69
    Nguyễn Quang Hải
    6.39
    Nguyễn Hai Long
    6.36
    Đỗ Hoàng Hên

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Malaysia
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Việt Nam
    Sơ đồ 3-4-3
    1
    Azri Ab Ghani
    4
    Alif Ahmad
    5
    Rodney Celvin Akwensivie
    3
    Ubaidullah Shamsul
    25
    Faris Danish
    8
    Sergio Aguero
    20
    Muhd Syafiq Ahmad
    13
    Mohamadou Sumareh
    22
    Daryl Sham
    21
    Pavithran Gunalan
    17
    Paulo Josué
    1
    Patrik Lê Giang
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    16
    Nguyễn Thành Chung
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    15
    Trương Tiến Anh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    3
    Nguyễn Văn Vĩ
    13
    Cândido Silveira Geovane Magno
    12
    Nguyễn Xuân Son
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    Dự bị
    Malaysia
    2 Jimmy Raymond6 Aysar Hadi9 Hadi Fayyadh Abd Razak10 Endrick12 Aliff Haiqal14 Engku Nur Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Rosli
    Việt Nam
    4 Đinh Quang Kiệt5 Đoàn Văn Hậu6 Nguyễn Nhật Minh10 Đỗ Hoàng Hên11 Khổng Minh Gia Bảo17 Phạm Gia Hưng18 Nguyễn Hai Long19 Nguyễn Quang Hải22 Nguyễn Trần Việt Cường

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 50: Nguyễn Xuân Son lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Trương Tiến Anh)
    Phút 86: Faris Danish phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Malaysia · 0 thắng0 hòaViệt Nam · 5 thắng
    31/03/2026
    Việt Nam
    3 - 1
    Malaysia
    VN
    27/12/2022
    Việt Nam
    3 - 0
    Malaysia
    VN
    12/12/2021
    Việt Nam
    3 - 0
    Malaysia
    VN
    11/06/2021
    Malaysia
    1 - 2
    Việt Nam
    VN
    10/10/2019
    Việt Nam
    1 - 0
    Malaysia
    VN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Malaysia
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    5
    Trận
    3-0-2
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.4)
    5
    Thủng lưới
    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    5
    Trận
    4-1-0
    T-H-B
    15
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng vòng bảng

    Vòng bảng — Malaysia
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan4400+1012TTTT
    2Malaysia5302+29TTBTB
    3Myanmar4202+56BTTB
    4Philippines4103-23BTBB
    5Lào4004-170BBBB
    Vòng bảng — Việt Nam
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam5410+1413THTTT
    2Singapore4220+38TTHH
    3Indonesia4211+47TTBH
    4Campuchia4103-43BBTB
    5TBC000000
    6Đông Timor4004-150BBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam5 bàn
    2Teerasak PoeiphimaiTeerasak PoeiphimaiThái Lan4 bàn
    3Win Naing TunWin Naing TunMyanmar4 bàn
    4Ilhan FandiIlhan FandiSingapore3 bàn
    5Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Maung Maung LwinMaung Maung LwinMyanmar4 kiến tạo
    2Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam4 kiến tạo
    3T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    4Seksan RatreeSeksan RatreeThái Lan2 kiến tạo
    5Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng, Việt Nam đặt 1 chân vào chung kết
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO