Thống kê trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng, Việt Nam đặt 1 chân vào chung kết

Việt Nam vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0. Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.