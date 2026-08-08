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    Thống kê trận đấu Malaysia 1-0 Philippines: Pavithran Gunalan tỏa sáng, Malaysia giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 21:57

    Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Pavithran Gunalan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.44. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    16'
    Pavithran Gunalan — kiến tạo Wan Kuzain
    Malaysia
    Thẻ phạt
    20'
    Javier Mariona
    Philippines
    45+1'
    Aliff Haiqal
    Malaysia
    66'
    Manuel Ott
    Philippines
    Đồ thị diễn biến
    MalaysiaHT 45'Philippines

    Thống kê trận đấu

    MalaysiaThống kêPhilippines
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    7
    Dứt điểm
    3
    3
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    16
    3
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Pavithran Gunalan
    Pavithran Gunalan
    Malaysia
    1 bàn
    Wan Kuzain
    Wan Kuzain
    Malaysia
    1 kiến tạo · điểm 7.25
    Sergio Aguero
    Sergio Aguero
    Malaysia
    Điểm 7.36

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Malaysia
    7.44
    Pavithran GunalanMOTM1 bàn
    7.36
    Sergio Aguero
    7.25
    Wan Kuzain1 KT
    6.86
    Mohamadou Sumareh
    6.85
    Azri Ab Ghani
    6.63
    Paulo Josué
    6.58
    Aliff Haiqal
    Philippines
    6.56
    Oskari Kekkonen
    6.53
    Adrian Ugelvik
    6.43
    Sandro Reyes
    6.39
    Javier Mariona
    6.36
    Christian Rontini
    6.35
    Jarvey Gayoso
    6.34
    Patrick Deyto
    6.34
    Daisuke Sato
    6.16
    Cole Mrowka

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Malaysia
    Sơ đồ 4-3-3
    Philippines
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Azri Ab Ghani
    4
    Alif Ahmad
    5
    Rodney Celvin Akwensivie
    3
    Ubaidullah Shamsul
    25
    Faris Danish
    7
    Wan Kuzain
    8
    Sergio Aguero
    12
    Aliff Haiqal
    13
    Mohamadou Sumareh
    17
    Paulo Josué
    21
    Pavithran Gunalan
    16
    Patrick Deyto
    2
    Adrian Ugelvik
    23
    Christian Rontini
    21
    Daisuke Sato
    22
    Javier Mariona
    14
    Oskari Kekkonen
    8
    Gavin Alonzo Muens
    11
    Kenji Manangan Nishioka
    6
    Sandro Reyes
    17
    Cole Mrowka
    9
    Jarvey Gayoso
    Dự bị
    Malaysia
    6 Aysar Hadi9 Hadi Fayyadh11 Mohamad Fazrul Amir bin Mohamad14 Engku Nur Shakir15 Ibrahim bin Manusi16 Muhammad Haziq Aiman bin Mohd Es19 Haqimi Rosli20 Muhd Syafiq Ahmad22 Daryl Sham
    Philippines
    1 Quincy Kammeraad4 Noah Leddel5 Scott Phillip Galang Woods10 John Lucero12 Jaime Domingo Rosquillo13 Martini Rey15 Enrico Mangaoang18 Andres Aldeguer19 Pocholo Bugas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: Pavithran Gunalan lập công cho Malaysia (kiến tạo: Wan Kuzain)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Malaysia
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    4
    Trận
    3-0-1
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    3
    Thủng lưới
    Philippines
    5 trận gần nhất
    BBTBH
    4
    Trận
    1-0-3
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.3)
    7
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan3300+89TTT
    2Malaysia4301+49TTBT
    3Myanmar3201+76BTT
    4Philippines4103-23BTBB
    5Lào4004-170BBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam5 bàn
    2Win Naing TunWin Naing TunMyanmar4 bàn
    3Ilhan FandiIlhan FandiSingapore3 bàn
    4Than PaingThan PaingMyanmar3 bàn
    5Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam4 kiến tạo
    2Maung Maung LwinMaung Maung LwinMyanmar4 kiến tạo
    3T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    4Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    5Dony Tri PamungkasDony Tri PamungkasIndonesia2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Malaysia 1-0 Philippines: Pavithran Gunalan tỏa sáng, Malaysia giành trọn 3 điểm
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