Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
16'
Pavithran Gunalan — kiến tạo Wan Kuzain
Malaysia
Thẻ phạt
20'
Javier Mariona
Philippines
Đồ thị diễn biến
MalaysiaHT 45'Philippines
Thống kê trận đấu
MalaysiaThống kêPhilippines
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Pavithran Gunalan
Malaysia
1 bàn
Wan Kuzain
Malaysia
1 kiến tạo · điểm 7.25
Sergio Aguero
Malaysia
Điểm 7.36
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Malaysia
7.44
Pavithran GunalanMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
5
Rodney Celvin Akwensivie
11
Kenji Manangan Nishioka
Dự bị
Malaysia
6 Aysar Hadi9 Hadi Fayyadh11 Mohamad Fazrul Amir bin Mohamad14 Engku Nur Shakir15 Ibrahim bin Manusi16 Muhammad Haziq Aiman bin Mohd Es19 Haqimi Rosli20 Muhd Syafiq Ahmad22 Daryl Sham
Philippines
1 Quincy Kammeraad4 Noah Leddel5 Scott Phillip Galang Woods10 John Lucero12 Jaime Domingo Rosquillo13 Martini Rey15 Enrico Mangaoang18 Andres Aldeguer19 Pocholo Bugas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: Pavithran Gunalan lập công cho Malaysia (kiến tạo: Wan Kuzain)
Phong độ & thống kê mùa giải
Malaysia
5 trận gần nhất
TBTTB
Philippines
5 trận gần nhất
BBTBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Thái Lan
|3
|3
|0
|0
|+8
|9
|TTT
|2
|Malaysia
|4
|3
|0
|1
|+4
|9
|TTBT
|3
|Myanmar
|3
|2
|0
|1
|+7
|6
|BTT
|4
|Philippines
|4
|1
|0
|3
|-2
|3
|BTBB
|5
|Lào
|4
|0
|0
|4
|-17
|0
|BBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)