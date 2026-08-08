Thống kê trận đấu Malaysia 1-0 Philippines: Pavithran Gunalan tỏa sáng, Malaysia giành trọn 3 điểm

Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Pavithran Gunalan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.44. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.