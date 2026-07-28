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    Thống kê trận đấu Malaysia 4-0 Lào: Malaysia thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn28/07/2026 21:58

    Malaysia giành chiến thắng đậm 4-0 trước Lào. Endrick là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.65. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    45'
    Paulo Josué — kiến tạo Pavithran Gunalan
    Malaysia
    57'
    Endrick — kiến tạo Pavithran Gunalan
    Malaysia
    66'
    V. Sydavong(phản lưới)
    Malaysia
    84'
    Wan Kuzain
    Malaysia
    Thẻ phạt
    20'
    Chanthavixay Khounthoumphone
    Lào
    36'
    Sergio Aguero
    Malaysia
    50'
    Rodney Celvin Akwensivie
    Malaysia
    83'
    Vilai Kulungsy
    Lào
    90'
    Vongsakda Chanthaleuxay
    Lào
    Đồ thị diễn biến
    MalaysiaHT 45'Lào

    Thống kê trận đấu

    MalaysiaThống kêLào
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    18
    Dứt điểm
    8
    9
    Trúng đích
    3
    8
    Phạt góc
    2
    6
    Phạm lỗi
    11
    3
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Malaysia kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Malaysia vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Endrick
    Endrick
    Malaysia
    1 bàn
    Paulo Josué
    Paulo Josué
    Malaysia
    1 bàn
    P
    Pavithran Gunalan
    Malaysia
    2 kiến tạo
    Azri Ab Ghani
    Azri Ab Ghani
    Malaysia
    Điểm 7.4

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Malaysia
    7.65
    EndrickMOTM1 bàn
    7.52
    Paulo Josué1 bàn
    7.4
    Azri Ab Ghani

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Malaysia
    Sơ đồ 4-3-3
    Lào
    Sơ đồ 5-3-2
    1
    Azri Ab Ghani
    2
    Jimmy Raymond
    5
    Rodney Celvin
    3
    Ubaidullah Shamsul
    24
    Ruventhiran Vengadesan
    10
    Endrick
    8
    Ezequiel Agüero
    20
    Syafiq Ahmad
    13
    Mohamadou Sumareh
    17
    Paulo Josué
    21
    Pavithran Gunalan
    12
    Souvannasangso
    24
    Vilai Kulungsy
    3
    Sonevilay Phetviengsy
    4
    Kaharn Phetsivilay
    13
    Viengxay Sydavong
    23
    Phonsack Seesavath
    6
    Chanthavixay Khounthoumphone
    8
    Damoth Thongkhamsavath
    16
    Xayasith Singsavang
    20
    Bounchay Chernvanglien
    10
    Soukpachan Leuanthala
    Dự bị
    Malaysia
    4 Alif Ahmad6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain11 Fazrul Amir12 Haiqal Lau14 Engku Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Azim
    Lào
    1 Kop Lokphathip2 Photthavong Sangvilay7 Sayfon Keohanam9 Khonesavanh Keonuchanh11 Chony Waenpaseuth14 Kouaycheng Noophackde15 Phayak Siphanom18 Soulisack Souvankham21 Vongsakda Chanthaleuxay

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: Paulo Josué lập công cho Malaysia (kiến tạo: Pavithran Gunalan)
    Phút 57: Endrick lập công cho Malaysia (kiến tạo: Pavithran Gunalan)
    Phút 66: V. Sydavong phản lưới nhà, Malaysia được hưởng bàn thắng
    Phút 84: Wan Kuzain lập công cho Malaysia

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Malaysia · 5 thắng0 hòaLào · 0 thắng
    14/10/2025
    Malaysia
    5 - 1
    Lào
    MAL
    09/10/2025
    Lào
    0 - 3
    Malaysia
    MAL
    14/11/2024
    Lào
    1 - 3
    Malaysia
    MAL
    24/12/2022
    Malaysia
    5 - 0
    Lào
    MAL
    09/12/2021
    Malaysia
    4 - 0
    Lào
    MAL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Malaysia
    5 trận gần nhất
    TTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    Lào
    5 trận gần nhất
    BBT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    9
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Malaysia2200+56TT
    2Thái Lan1100+53T
    3Myanmar2101+23BT
    4Philippines1001-30B
    5Lào2002-90BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia4 bàn
    2Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    3Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    4Mathew Baker Mathew BakerIndonesia2 bàn
    5Than PaingThan PaingMyanmar2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Pavithran GunalanPavithran GunalanMalaysia4 kiến tạo
    2T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    3Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    4Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    5Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Malaysia 4-0 Lào: Malaysia thắng đậm thuyết phục
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