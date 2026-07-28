Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
45'
Paulo Josué — kiến tạo Pavithran Gunalan
Malaysia
57'
Endrick — kiến tạo Pavithran Gunalan
Malaysia
66'
V. Sydavong(phản lưới)
Malaysia
Thẻ phạt
20'
Chanthavixay Khounthoumphone
Lào
50'
Rodney Celvin Akwensivie
Malaysia
90'
Vongsakda Chanthaleuxay
Lào
Đồ thị diễn biến
MalaysiaHT 45'Lào
Thống kê trận đấu
Malaysia kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Malaysia vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Endrick
Malaysia
1 bàn
Paulo Josué
Malaysia
1 bàn
P
Pavithran Gunalan
Malaysia
2 kiến tạo
Azri Ab Ghani
Malaysia
Điểm 7.4
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
6
Chanthavixay Khounthoumphone
Dự bị
Malaysia
4 Alif Ahmad6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain11 Fazrul Amir12 Haiqal Lau14 Engku Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Azim
Lào
1 Kop Lokphathip2 Photthavong Sangvilay7 Sayfon Keohanam9 Khonesavanh Keonuchanh11 Chony Waenpaseuth14 Kouaycheng Noophackde15 Phayak Siphanom18 Soulisack Souvankham21 Vongsakda Chanthaleuxay
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: Paulo Josué lập công cho Malaysia (kiến tạo: Pavithran Gunalan)
Phút 57: Endrick lập công cho Malaysia (kiến tạo: Pavithran Gunalan)
Phút 66: V. Sydavong phản lưới nhà, Malaysia được hưởng bàn thắng
Phút 84: Wan Kuzain lập công cho Malaysia
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Malaysia · 5 thắng0 hòaLào · 0 thắng
14/10/2025
Malaysia
5 - 1
Lào
MAL
09/10/2025
Lào
0 - 3
Malaysia
MAL
14/11/2024
Lào
1 - 3
Malaysia
MAL
24/12/2022
Malaysia
5 - 0
Lào
MAL
09/12/2021
Malaysia
4 - 0
Lào
MAL
Phong độ & thống kê mùa giải
Malaysia
5 trận gần nhất
TTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Malaysia
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|Thái Lan
|1
|1
|0
|0
|+5
|3
|T
|3
|Myanmar
|2
|1
|0
|1
|+2
|3
|BT
|4
|Philippines
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
|5
|Lào
|2
|0
|0
|2
|-9
|0
|BB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)