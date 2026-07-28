Thống kê trận đấu Malaysia 4-0 Lào: Malaysia thắng đậm thuyết phục

Malaysia giành chiến thắng đậm 4-0 trước Lào. Endrick là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.65. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.