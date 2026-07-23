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    Thống kê trận đấu Malisheva 2-0 Hibernian: V. Nafiu tỏa sáng, Malisheva giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân23/07/2026 23:24

    Malisheva vượt qua Hibernian với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    21'
    K. Uka — kiến tạo A. Veliu
    Malisheva
    90'
    V. Nafiu — kiến tạo K. Uka
    Malisheva
    Thẻ phạt
    52'
    W. O'Hora
    Hibernian
    90+3'
    A. Abdulai
    Hibernian
    Đồ thị diễn biến
    MalishevaHT 45'Hibernian

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Malisheva
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jusufi Bekim
    Hibernian
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV David Gray
    1
    Ilir Avdyli
    55
    Kesli Shani
    5
    Dreni Kryeziu
    27
    Andreas Skovgaard
    17
    Vüsal İsgändärli
    30
    Donart Vitija
    6
    Besnik Ferati
    7
    Kreshnik Uka
    2
    Arlind Veliu
    99
    Dzemal Ibishi
    10
    Laurent Xhylani
    1
    Raphael Sallinger
    25
    Felix Passlack
    5
    Warren O'Hora
    4
    Grant Hanley
    15
    Jack Iredale
    8
    Josh Mulligan
    14
    Miguel Changa Chaiwa
    21
    Jordan Obita
    7
    Owen Elding
    9
    Nathan Lowe
    10
    Martin Boyle
    Dự bị
    Malisheva
    23 Enes Morina25 Adnan Kanurić3 Omer Bajraktari20 Arber Pira33 Redjep Murati4 Ardian Sopaj8 Mark Bushaj14 Korab Luma18 Valjmir Nafiu
    Hibernian
    13 Jordan Smith35 Freddie Owens6 Jason Kerr3 Adam Mayor11 Joe Newell20 Rudi Allan Molotnikov27 Kanayochukwu Megwa30 Jacob MacIntyre32 Josh Campbell

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: K. Uka lập công cho Malisheva (kiến tạo: A. Veliu)
    Phút 90: V. Nafiu lập công cho Malisheva (kiến tạo: K. Uka)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Malisheva
    5 trận gần nhất
    TTBTB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới
    Hibernian
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Malisheva 2-0 Hibernian: V. Nafiu tỏa sáng, Malisheva giành trọn 3 điểm
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