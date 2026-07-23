Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
21'
K. Uka — kiến tạo A. Veliu
Malisheva
90'
V. Nafiu — kiến tạo K. Uka
Malisheva
Đồ thị diễn biến
MalishevaHT 45'Hibernian
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Malisheva
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jusufi Bekim
Hibernian
Sơ đồ 4-3-3 · HLV David Gray
Dự bị
Malisheva
23 Enes Morina25 Adnan Kanurić3 Omer Bajraktari20 Arber Pira33 Redjep Murati4 Ardian Sopaj8 Mark Bushaj14 Korab Luma18 Valjmir Nafiu
Hibernian
13 Jordan Smith35 Freddie Owens6 Jason Kerr3 Adam Mayor11 Joe Newell20 Rudi Allan Molotnikov27 Kanayochukwu Megwa30 Jacob MacIntyre32 Josh Campbell
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: K. Uka lập công cho Malisheva (kiến tạo: A. Veliu)
Phút 90: V. Nafiu lập công cho Malisheva (kiến tạo: K. Uka)
Phong độ & thống kê mùa giải
Malisheva
5 trận gần nhất
TTBTB
Hibernian
5 trận gần nhất
BTTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)