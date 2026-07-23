Thống kê trận đấu Malisheva 2-0 Hibernian: V. Nafiu tỏa sáng, Malisheva giành trọn 3 điểm

Malisheva vượt qua Hibernian với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.