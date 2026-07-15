Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
34'
K. Uka — kiến tạo A. Veliu
Malisheva
45+2'
D. Ibishi — kiến tạo V. Isgandarli
Malisheva
52'
K. Uka — kiến tạo D. Ibishi
Malisheva
57'
A. Veliu — kiến tạo K. Uka
Malisheva
90'
K. Dulaj — kiến tạo M. Bushaj
Malisheva
Thẻ phạt
30'
J. Celikovic
Vllaznia Shkodër
Đồ thị diễn biến
MalishevaHT 45'Vllaznia Shkodër
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Malisheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bekim Isufi
Vllaznia Shkodër
Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Eduard Martini
Dự bị
Malisheva
25 Adnan Kanurić23 Enes Morina3 Omer Bajraktari33 Redjep Murati19 Emir Zogaj8 Mark Bushaj14 Korab Luma18 Valjmir Nafiu4 Ardian Sopaj
Vllaznia Shkodër
31 Rezart Bunjaj66 Simon Uldedaj30 Amer Kthupi80 Xhoel Hajdari19 Aris Ara27 Gerald Kubazi44 Sokol Uldedaj70 Klajti Halili
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: K. Uka lập công cho Malisheva (kiến tạo: A. Veliu)
Phút 47: D. Ibishi lập công cho Malisheva (kiến tạo: V. Isgandarli)
Phút 52: K. Uka lập công cho Malisheva (kiến tạo: D. Ibishi)
Phút 57: A. Veliu lập công cho Malisheva (kiến tạo: K. Uka)
Phút 90: K. Dulaj lập công cho Malisheva (kiến tạo: M. Bushaj)
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)