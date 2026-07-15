Tin mới

    Thống kê trận đấu Malisheva 5-0 Vllaznia Shkodër: Malisheva thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân15/07/2026 23:22

    Malisheva giành chiến thắng đậm 5-0 trước Vllaznia Shkodër. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    34'
    K. Uka — kiến tạo A. Veliu
    Malisheva
    45+2'
    D. Ibishi — kiến tạo V. Isgandarli
    Malisheva
    52'
    K. Uka — kiến tạo D. Ibishi
    Malisheva
    57'
    A. Veliu — kiến tạo K. Uka
    Malisheva
    90'
    K. Dulaj — kiến tạo M. Bushaj
    Malisheva
    Thẻ phạt
    29'
    L. Xhylani
    Malisheva
    30'
    J. Celikovic
    Vllaznia Shkodër
    37'
    C. Dros
    Vllaznia Shkodër
    46'
    V. Isgandarli
    Malisheva
    51'
    A. Pira
    Malisheva
    79'
    R. Toma
    Vllaznia Shkodër
    90'
    K. Dulaj
    Malisheva
    Đồ thị diễn biến
    MalishevaHT 45'Vllaznia Shkodër

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Malisheva
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bekim Isufi
    Vllaznia Shkodër
    Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Eduard Martini
    1
    Ilir Avdyli
    20
    Arber Pira
    5
    Dreni Kryeziu
    55
    Kesli Shani
    2
    Arlind Veliu
    10
    Laurent Xhylani
    30
    Donart Vitija
    6
    Besnik Ferati
    17
    Vüsal İsgändärli
    99
    Dzemal Ibishi
    7
    Kreshnik Uka
    12
    Aron Jukaj
    4
    Jasmin Čeliković
    3
    Gledjan Pusi
    2
    Erdenis Gurishta
    29
    Emiljano Musta
    6
    Cristian Dros
    11
    Edon Murataj
    25
    Klinti Qato
    40
    Ensar Tafili
    9
    Bekim Balaj
    22
    Rrok Toma
    Dự bị
    Malisheva
    25 Adnan Kanurić23 Enes Morina3 Omer Bajraktari33 Redjep Murati19 Emir Zogaj8 Mark Bushaj14 Korab Luma18 Valjmir Nafiu4 Ardian Sopaj
    Vllaznia Shkodër
    31 Rezart Bunjaj66 Simon Uldedaj30 Amer Kthupi80 Xhoel Hajdari19 Aris Ara27 Gerald Kubazi44 Sokol Uldedaj70 Klajti Halili

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: K. Uka lập công cho Malisheva (kiến tạo: A. Veliu)
    Phút 47: D. Ibishi lập công cho Malisheva (kiến tạo: V. Isgandarli)
    Phút 52: K. Uka lập công cho Malisheva (kiến tạo: D. Ibishi)
    Phút 57: A. Veliu lập công cho Malisheva (kiến tạo: K. Uka)
    Phút 90: K. Dulaj lập công cho Malisheva (kiến tạo: M. Bushaj)
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Malisheva 5-0 Vllaznia Shkodër: Malisheva thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO