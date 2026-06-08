Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
21'
Zito Luvumbo — kiến tạo Jan Virgili
Mallorca
40'
Jan Virgili — kiến tạo Sergi Darder
Mallorca
51'
Antonio Raíllo — kiến tạo Álex Sala
Mallorca
Đồ thị diễn biến
MallorcaHT 45'Paris Saint Germain
Thống kê trận đấu
MallorcaThống kêParis Saint Germain
Mallorca vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jan Virgili
Mallorca
1 bàn · 1 kiến tạo
Zito Luvumbo
Mallorca
1 bàn
Antonio Raíllo
Mallorca
1 bàn
Sergi Darder
Mallorca
1 kiến tạo · điểm 7.35
Álex Sala
Mallorca
1 kiến tạo · điểm 6.94
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Mallorca
8.01
Zito LuvumboMOTM1 bàn
7.81
Jan Virgili1 bàn · 1 KT
6.47
Luis Orejuela de la Rosa
Paris Saint Germain
6.65
Khvicha Kvaratskhelia
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Paris Saint Germain
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Mallorca
2 Mateu Morey4 David López6 Antonio Sánchez9 Abdón Prats15 Antoniu Roca16 Aboubaka Soumahoro23 Álex Sala25 Iván Cuéllar29 Luis Orejuela de la Rosa
Paris Saint Germain
16 Alessandro Longoni30 Lucas Chevalier46 Younes Idder48 Abdou Fanne Drame51 Willian Pacho53 Paul Bourdin55 Mamadou Meïté56 Vainqueur Diyinu Nzinga57 Adam Ayari
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: Zito Luvumbo lập công cho Mallorca (kiến tạo: Jan Virgili)
Phút 40: Jan Virgili lập công cho Mallorca (kiến tạo: Sergi Darder)
Phút 51: Antonio Raíllo lập công cho Mallorca (kiến tạo: Álex Sala)
Phong độ & thống kê mùa giải
Mallorca
5 trận gần nhất
TTBBH
Paris Saint Germain
5 trận gần nhất
BHBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)