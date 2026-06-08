Tin mới

    Thống kê trận đấu Mallorca 3-0 Paris Saint Germain: Mallorca thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn06/08/2026 03:49

    Mallorca giành chiến thắng đậm 3-0 trước Paris Saint Germain. Zito Luvumbo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.01. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    21'
    Zito Luvumbo — kiến tạo Jan Virgili
    Mallorca
    40'
    Jan Virgili — kiến tạo Sergi Darder
    Mallorca
    51'
    Antonio Raíllo   — kiến tạo Álex Sala
    Mallorca
    Thẻ phạt
    62'
    Antoniu Roca
    Mallorca
    Đồ thị diễn biến
    MallorcaHT 45'Paris Saint Germain

    Thống kê trận đấu

    MallorcaThống kêParis Saint Germain
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    17
    Dứt điểm
    8
    6
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Mallorca vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jan Virgili
    Jan Virgili
    Mallorca
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Zito Luvumbo
    Zito Luvumbo
    Mallorca
    1 bàn
    Antonio Raíllo
    Antonio Raíllo
    Mallorca
    1 bàn
    Sergi Darder
    Sergi Darder
    Mallorca
    1 kiến tạo · điểm 7.35
    Álex Sala
    Álex Sala
    Mallorca
    1 kiến tạo · điểm 6.94

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Mallorca
    8.01
    Zito LuvumboMOTM1 bàn
    7.81
    Jan Virgili1 bàn · 1 KT
    7.7
    Antonio Raíllo1 bàn
    7.35
    Sergi Darder1 KT
    7.04
    Toni Lato
    6.94
    Álex Sala1 KT
    6.93
    Arnau Tenas
    6.71
    Iván Cuéllar
    6.68
    Adrián Fuentes
    6.61
    Abdón Prats
    6.6
    Antonio Sánchez
    6.58
    Martin Valjent
    6.55
    Marc Domènech
    6.53
    Mateu Morey
    6.52
    Aboubaka Soumahoro
    6.48
    Antoniu Roca
    6.47
    Manu Morlanes
    6.47
    Luis Orejuela de la Rosa
    6.43
    Jandro García
    6.41
    David López
    6.41
    Miguel Calatayud
    6.26
    Pablo Torre
    Paris Saint Germain
    7.19
    Dro Fernández
    7
    Senny Mayulu
    6.82
    Lucas Beraldo
    6.75
    Adam Ayari
    6.65
    Khvicha Kvaratskhelia
    6.6
    Willian Pacho
    6.57
    Rayan Abo El Nay
    6.51
    Ibrahim Mbaye
    6.47
    Abdou Fanne Drame
    6.46
    Younes Idder
    6.37
    Lucas Chevalier
    6.32
    Dimitri Lucea
    6.28
    Quentin Ndjantou
    6.26
    Matvey Safonov
    6.23
    D. Boly
    5.49
    Ilya Zabarnyi

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Mallorca
    Sơ đồ 4-4-2
    Paris Saint Germain
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Arnau Tenas
    44
    Miguel Calatayud
    24
    Martin Valjent
    21
    Antonio Raíllo
    3
    Toni Lato
    11
    Zito Luvumbo
    8
    Manu Morlanes
    10
    Sergi Darder
    7
    Jan Virgili
    18
    Adrián Fuentes
    20
    Pablo Torre
    39
    Matvey Safonov
    42
    D. Boly
    6
    Ilya Zabarnyi
    52
    Axel Koukaba
    54
    Dimitri Lucea
    24
    Senny Mayulu
    4
    Lucas Beraldo
    27
    Dro Fernández
    49
    Ibrahim Mbaye
    47
    Quentin Ndjantou
    7
    Khvicha Kvaratskhelia
    Dự bị
    Mallorca
    2 Mateu Morey4 David López6 Antonio Sánchez9 Abdón Prats15 Antoniu Roca16 Aboubaka Soumahoro23 Álex Sala25 Iván Cuéllar29 Luis Orejuela de la Rosa
    Paris Saint Germain
    16 Alessandro Longoni30 Lucas Chevalier46 Younes Idder48 Abdou Fanne Drame51 Willian Pacho53 Paul Bourdin55 Mamadou Meïté56 Vainqueur Diyinu Nzinga57 Adam Ayari

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: Zito Luvumbo lập công cho Mallorca (kiến tạo: Jan Virgili)
    Phút 40: Jan Virgili lập công cho Mallorca (kiến tạo: Sergi Darder)
    Phút 51: Antonio Raíllo   lập công cho Mallorca (kiến tạo: Álex Sala)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Mallorca
    5 trận gần nhất
    TTBBH
    Paris Saint Germain
    5 trận gần nhất
    BHBTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Mallorca 3-0 Paris Saint Germain: Mallorca thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO