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    Thống kê trận đấu Manchester City 3-1 Atletico Madrid: Manchester City ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn09/08/2026 20:04

    Manchester City đã ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    43'
    J. Dominguez — kiến tạo M. Hjulmand
    Atletico Madrid
    57'
    O. Marmoush — kiến tạo A. Semenyo
    Manchester City
    59'
    O. Marmoush — kiến tạo A. Semenyo
    Manchester City
    90'
    R. Ait-Nouri — kiến tạo D. Mubama
    Manchester City
    Thẻ phạt
    55'
    M. Hjulmand
    Atletico Madrid
    89'
    J. Gvardiol
    Manchester City
    Đồ thị diễn biến
    Manchester CityHT 45'Atletico Madrid

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 43: J. Dominguez lập công cho Atletico Madrid (kiến tạo: M. Hjulmand)
    Phút 57: O. Marmoush lập công cho Manchester City (kiến tạo: A. Semenyo)
    Phút 59: O. Marmoush lập công cho Manchester City (kiến tạo: A. Semenyo)
    Phút 90: R. Ait-Nouri lập công cho Manchester City (kiến tạo: D. Mubama)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Manchester City · 1 thắng1 hòaAtletico Madrid · 2 thắng
    30/07/2023
    Manchester City
    1 - 2
    Atletico Madrid
    AM
    30/07/2023
    Manchester City
    1 - 2
    Atletico Madrid
    AM
    14/04/2022
    Tứ kết
    Atletico Madrid
    0 - 0
    Manchester City
    Hòa
    06/04/2022
    Tứ kết
    Manchester City
    1 - 0
    Atletico Madrid
    MC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Manchester City
    5 trận gần nhất
    TTHBH
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Atletico Madrid
    5 trận gần nhất
    BBTBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Manchester City 3-1 Atletico Madrid: Manchester City ngược dòng ngoạn mục
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