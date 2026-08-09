Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
43'
J. Dominguez — kiến tạo M. Hjulmand
Atletico Madrid
57'
O. Marmoush — kiến tạo A. Semenyo
Manchester City
59'
O. Marmoush — kiến tạo A. Semenyo
Manchester City
90'
R. Ait-Nouri — kiến tạo D. Mubama
Manchester City
Thẻ phạt
55'
M. Hjulmand
Atletico Madrid
89'
J. Gvardiol
Manchester City
Đồ thị diễn biến
Manchester CityHT 45'Atletico Madrid
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 43: J. Dominguez lập công cho Atletico Madrid (kiến tạo: M. Hjulmand)
Phút 57: O. Marmoush lập công cho Manchester City (kiến tạo: A. Semenyo)
Phút 59: O. Marmoush lập công cho Manchester City (kiến tạo: A. Semenyo)
Phút 90: R. Ait-Nouri lập công cho Manchester City (kiến tạo: D. Mubama)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Manchester City · 1 thắng1 hòaAtletico Madrid · 2 thắng
30/07/2023
Manchester City
1 - 2
Atletico Madrid
AM
30/07/2023
Manchester City
1 - 2
Atletico Madrid
AM
14/04/2022
Tứ kết
Atletico Madrid
0 - 0
Manchester City
Hòa
06/04/2022
Tứ kết
Manchester City
1 - 0
Atletico Madrid
MC
Phong độ & thống kê mùa giải
Manchester City
5 trận gần nhất
TTHBH
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
BBTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)