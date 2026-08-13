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    Thống kê trận đấu Manchester United 1-1 Leeds United: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn13/08/2026 03:21

    Manchester United và Leeds United chia điểm với tỷ số 1-1. Joshua Zirkzee là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.48. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    16'
    Joshua Zirkzee — kiến tạo Bryan Mbeumo
    Manchester United
    29'
    Brenden Aaronson — kiến tạo Daniel James
    Leeds United
    Đồ thị diễn biến
    Manchester UnitedHT 45'Leeds United

    Thống kê trận đấu

    Manchester UnitedThống kêLeeds United
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    15
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    5
    8
    Phạt góc
    0
    12
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Joshua Zirkzee
    Joshua Zirkzee
    Manchester United
    1 bàn
    Brenden Aaronson
    Brenden Aaronson
    Leeds United
    1 bàn
    Bryan Mbeumo
    Bryan Mbeumo
    Manchester United
    1 kiến tạo · điểm 7.46
    Daniel James
    Daniel James
    Leeds United
    1 kiến tạo · điểm 7.39

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Manchester United
    7.48
    Joshua ZirkzeeMOTM1 bàn
    7.46
    Bryan Mbeumo1 KT
    6.92
    Amad Diallo
    6.89
    Noussair Mazraoui
    6.89
    Toby Collyer
    6.83
    Ayden Heaven
    6.78
    Bruno Fernandes
    6.77
    Youri Tielemans
    6.72
    Leny Yoro
    6.71
    Jack Fletcher
    6.71
    D. Armer
    6.7
    Patrick Dorgu
    6.6
    Dermot Mee
    6.58
    Senne Lammens
    6.58
    Diogo Dalot
    6.53
    Tynan Thompson
    6.48
    Luke Shaw
    6.43
    Harry Amass
    6.37
    Andrey Santos
    6.21
    Matheus Cunha
    6.09
    T. Fletcher
    Leeds United
    7.39
    Daniel James1 KT
    7.11
    Ethan Ampadu
    7.08
    Brenden Aaronson1 bàn
    6.98
    Joe Rodon
    6.96
    Sean Longstaff
    6.92
    Noah Okafor
    6.89
    Alfie Cresswell
    6.85
    Wilfried Gnonto
    6.79
    Anton Stach
    6.75
    James Trafford
    6.73
    Jaka Bijol
    6.73
    James Justin
    6.6
    Dominic Calvert-Lewin
    6.57
    Alex Cairns
    6.54
    Rhys Chadwick-Chaplin
    6.5
    Lukas Nmecha
    6.43
    Harry Wilson
    6.4
    Tarik Muharemović
    6.39
    Ao Tanaka
    6.28
    Jayden Bogle
    6.25
    Sebastiaan Bornauw

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Manchester United
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Leeds United
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Senne Lammens
    2
    Diogo Dalot
    15
    Leny Yoro
    26
    Ayden Heaven
    41
    Harry Amass
    39
    T. Fletcher
    17
    Andrey Santos
    16
    Amad Diallo
    11
    Joshua Zirkzee
    13
    Patrick Dorgu
    19
    Bryan Mbeumo
    1
    James Trafford
    33
    Sebastiaan Bornauw
    15
    Jaka Bijol
    5
    Tarik Muharemović
    2
    Jayden Bogle
    22
    Ao Tanaka
    8
    Sean Longstaff
    47
    Rhys Chadwick-Chaplin
    11
    Brenden Aaronson
    7
    Daniel James
    14
    Lukas Nmecha
    Dự bị
    Manchester United
    3 Noussair Mazraoui8 Bruno Fernandes10 Matheus Cunha18 Youri Tielemans23 Luke Shaw27 Tynan Thompson38 Jack Fletcher43 Toby Collyer45 Dermot Mee
    Leeds United
    4 Ethan Ampadu6 Joe Rodon9 Dominic Calvert-Lewin10 Joël Piroe17 Harry Wilson18 Anton Stach19 Noah Okafor21 Alex Cairns24 James Justin

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: Joshua Zirkzee lập công cho Manchester United (kiến tạo: Bryan Mbeumo)
    Phút 29: Brenden Aaronson lập công cho Leeds United (kiến tạo: Daniel James)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Manchester United · 0 thắng2 hòaLeeds United · 1 thắng
    14/04/2026
    Manchester United
    1 - 2
    Leeds United
    LU
    04/01/2026
    Leeds United
    1 - 1
    Manchester United
    Hòa
    19/07/2025
    Manchester United
    0 - 0
    Leeds United
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Manchester United
    5 trận gần nhất
    HHTTB
    Leeds United
    5 trận gần nhất
    HTBTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Manchester United 1-1 Leeds United: Hai đội chia điểm
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