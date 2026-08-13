Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
16'
Joshua Zirkzee — kiến tạo Bryan Mbeumo
Manchester United
29'
Brenden Aaronson — kiến tạo Daniel James
Leeds United
Đồ thị diễn biến
Manchester UnitedHT 45'Leeds United
Thống kê trận đấu
Manchester UnitedThống kêLeeds United
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Joshua Zirkzee
Manchester United
1 bàn
Brenden Aaronson
Leeds United
1 bàn
Bryan Mbeumo
Manchester United
1 kiến tạo · điểm 7.46
Daniel James
Leeds United
1 kiến tạo · điểm 7.39
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Manchester United
7.48
Joshua ZirkzeeMOTM1 bàn
Leeds United
7.08
Brenden Aaronson1 bàn
6.54
Rhys Chadwick-Chaplin
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1
Leeds United
Sơ đồ 3-4-2-1
Dự bị
Manchester United
3 Noussair Mazraoui8 Bruno Fernandes10 Matheus Cunha18 Youri Tielemans23 Luke Shaw27 Tynan Thompson38 Jack Fletcher43 Toby Collyer45 Dermot Mee
Leeds United
4 Ethan Ampadu6 Joe Rodon9 Dominic Calvert-Lewin10 Joël Piroe17 Harry Wilson18 Anton Stach19 Noah Okafor21 Alex Cairns24 James Justin
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: Joshua Zirkzee lập công cho Manchester United (kiến tạo: Bryan Mbeumo)
Phút 29: Brenden Aaronson lập công cho Leeds United (kiến tạo: Daniel James)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Manchester United · 0 thắng2 hòaLeeds United · 1 thắng
14/04/2026
Manchester United
1 - 2
Leeds United
LU
04/01/2026
Leeds United
1 - 1
Manchester United
Hòa
19/07/2025
Manchester United
0 - 0
Leeds United
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Manchester United
5 trận gần nhất
HHTTB
Leeds United
5 trận gần nhất
HTBTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)