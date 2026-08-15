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    Thống kê trận đấu Manchester United 2-4 AC Milan: AC Milan ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn15/08/2026 23:43

    AC Milan đã ngược dòng đánh bại Manchester United 4-2. Gonçalo Ramos là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.43. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    2'
    Harry Maguire — kiến tạo Bruno Fernandes
    Manchester United
    37'
    Samuel Chukwueze — kiến tạo Gonçalo Ramos
    AC Milan
    51'
    Patrick Dorgu
    Manchester United
    57'
    Alphadjo Cissè — kiến tạo Samuel Chukwueze
    AC Milan
    68'
    Gonçalo Ramos — kiến tạo Samuel Chukwueze
    AC Milan
    71'
    Ruben Loftus-Cheek — kiến tạo Gonçalo Ramos
    AC Milan
    Thẻ phạt
    11'
    Pervis Estupiñán
    AC Milan
    48'
    Patrick Dorgu
    Manchester United
    Đồ thị diễn biến
    Manchester UnitedHT 45'AC Milan

    Thống kê trận đấu

    Manchester UnitedThống kêAC Milan
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    10
    Dứt điểm
    13
    6
    Trúng đích
    9
    4
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    AC Milan kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; AC Milan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Gonçalo Ramos
    Gonçalo Ramos
    AC Milan
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Samuel Chukwueze
    Samuel Chukwueze
    AC Milan
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Ruben Loftus-Cheek
    Ruben Loftus-Cheek
    AC Milan
    1 bàn
    Alphadjo Cissè
    Alphadjo Cissè
    AC Milan
    1 bàn
    Patrick Dorgu
    Patrick Dorgu
    Manchester United
    1 bàn
    Harry Maguire
    Harry Maguire
    Manchester United
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Manchester United
    7.49
    Patrick Dorgu1 bàn
    6.99
    Harry Maguire1 bàn
    6.81
    Bruno Fernandes1 KT
    6.67
    Andrey Santos
    6.58
    Amad Diallo
    6.48
    Matheus Cunha
    6.48
    Youri Tielemans
    6.4
    Noussair Mazraoui
    6.11
    Senne Lammens
    6.02
    Ayden Heaven
    6
    Luke Shaw
    AC Milan
    8.43
    Gonçalo RamosMOTM1 bàn · 2 KT
    8.1
    Samuel Chukwueze1 bàn · 2 KT
    7.51
    Ruben Loftus-Cheek1 bàn
    7.5
    Alphadjo Cissè1 bàn
    7.07
    Lorenzo Torriani
    6.97
    Ardon Jashari
    6.29
    Filippo Terracciano
    6.29
    Yunus Musah
    6.17
    Pervis Estupiñán
    6.01
    Strahinja Pavlović
    5.59
    Koni De Winter

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Manchester United
    Sơ đồ 4-2-3-1
    AC Milan
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Senne Lammens
    3
    Noussair Mazraoui
    5
    Harry Maguire
    26
    Ayden Heaven
    23
    Luke Shaw
    18
    Youri Tielemans
    17
    Andrey Santos
    16
    Amad Diallo
    8
    Bruno Fernandes
    13
    Patrick Dorgu
    10
    Matheus Cunha
    96
    Lorenzo Torriani
    42
    Filippo Terracciano
    5
    Koni De Winter
    31
    Strahinja Pavlović
    21
    Samuel Chukwueze
    80
    Yunus Musah
    30
    Ardon Jashari
    2
    Pervis Estupiñán
    8
    Ruben Loftus-Cheek
    70
    Alphadjo Cissè
    9
    Gonçalo Ramos
    Dự bị
    Manchester United
    2 Diogo Dalot6 Lisandro Martínez11 Joshua Zirkzee14 Marcus Rashford15 Leny Yoro19 Bryan Mbeumo37 Kobbie Mainoo38 Jack Fletcher39 T. Fletcher
    AC Milan
    4 Samuele Ricci13 Sankhoun Diawara14 Luka Modrić28 Christian Comotto33 Davide Bartesaghi34 Valeri Vladimirov37 Matteo Pittarella41 Léo Paul Bouyer56 Alexis Saelemaekers

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: Harry Maguire lập công cho Manchester United (kiến tạo: Bruno Fernandes)
    Phút 37: Samuel Chukwueze lập công cho AC Milan (kiến tạo: Gonçalo Ramos)
    Phút 42: Bruno Fernandes (Manchester United) sút hỏng phạt đền
    Phút 51: Patrick Dorgu lập công cho Manchester United
    Phút 57: Alphadjo Cissè lập công cho AC Milan (kiến tạo: Samuel Chukwueze)
    Phút 68: Gonçalo Ramos lập công cho AC Milan (kiến tạo: Samuel Chukwueze)
    Phút 71: Ruben Loftus-Cheek lập công cho AC Milan (kiến tạo: Gonçalo Ramos)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Manchester United · 3 thắng1 hòaAC Milan · 1 thắng
    19/03/2021
    AC Milan
    0 - 1
    Manchester United
    MU
    12/03/2021
    Manchester United
    1 - 1
    AC Milan
    Hòa
    11/03/2010
    Manchester United
    4 - 0
    AC Milan
    MU
    17/02/2010
    AC Milan
    2 - 3
    Manchester United
    MU
    03/05/2007
    AC Milan
    3 - 0
    Manchester United
    AM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Manchester United
    5 trận gần nhất
    BHHTT
    AC Milan
    5 trận gần nhất
    TBHHB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Manchester United 2-4 AC Milan: AC Milan ngược dòng ngoạn mục
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