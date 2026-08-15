Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
2'
Harry Maguire — kiến tạo Bruno Fernandes
Manchester United
37'
Samuel Chukwueze — kiến tạo Gonçalo Ramos
AC Milan
51'
Patrick Dorgu
Manchester United
57'
Alphadjo Cissè — kiến tạo Samuel Chukwueze
AC Milan
68'
Gonçalo Ramos — kiến tạo Samuel Chukwueze
AC Milan
71'
Ruben Loftus-Cheek — kiến tạo Gonçalo Ramos
AC Milan
Thẻ phạt
48'
Patrick Dorgu
Manchester United
Đồ thị diễn biến
Manchester UnitedHT 45'AC Milan
Thống kê trận đấu
Manchester UnitedThống kêAC Milan
AC Milan kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; AC Milan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Gonçalo Ramos
AC Milan
1 bàn · 2 kiến tạo
Samuel Chukwueze
AC Milan
1 bàn · 2 kiến tạo
Ruben Loftus-Cheek
AC Milan
1 bàn
Alphadjo Cissè
AC Milan
1 bàn
Patrick Dorgu
Manchester United
1 bàn
Harry Maguire
Manchester United
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
AC Milan
8.43
Gonçalo RamosMOTM1 bàn · 2 KT
8.1
Samuel Chukwueze1 bàn · 2 KT
7.51
Ruben Loftus-Cheek1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Manchester United
2 Diogo Dalot6 Lisandro Martínez11 Joshua Zirkzee14 Marcus Rashford15 Leny Yoro19 Bryan Mbeumo37 Kobbie Mainoo38 Jack Fletcher39 T. Fletcher
AC Milan
4 Samuele Ricci13 Sankhoun Diawara14 Luka Modrić28 Christian Comotto33 Davide Bartesaghi34 Valeri Vladimirov37 Matteo Pittarella41 Léo Paul Bouyer56 Alexis Saelemaekers
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: Harry Maguire lập công cho Manchester United (kiến tạo: Bruno Fernandes)
Phút 37: Samuel Chukwueze lập công cho AC Milan (kiến tạo: Gonçalo Ramos)
Phút 42: Bruno Fernandes (Manchester United) sút hỏng phạt đền
Phút 51: Patrick Dorgu lập công cho Manchester United
Phút 57: Alphadjo Cissè lập công cho AC Milan (kiến tạo: Samuel Chukwueze)
Phút 68: Gonçalo Ramos lập công cho AC Milan (kiến tạo: Samuel Chukwueze)
Phút 71: Ruben Loftus-Cheek lập công cho AC Milan (kiến tạo: Gonçalo Ramos)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Manchester United · 3 thắng1 hòaAC Milan · 1 thắng
19/03/2021
AC Milan
0 - 1
Manchester United
MU
12/03/2021
Manchester United
1 - 1
AC Milan
Hòa
11/03/2010
Manchester United
4 - 0
AC Milan
MU
17/02/2010
AC Milan
2 - 3
Manchester United
MU
03/05/2007
AC Milan
3 - 0
Manchester United
AM
Phong độ & thống kê mùa giải
Manchester United
5 trận gần nhất
BHHTT
AC Milan
5 trận gần nhất
TBHHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)