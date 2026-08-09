Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
4'
P. Bamford — kiến tạo J. Rothwell
Sheffield Utd
71'
M. McGuinness — kiến tạo S. Peck
Sheffield Utd
89'
C. O'Hare — kiến tạo R. One
Sheffield Utd
Thẻ phạt
87'
L. Thompson
Mansfield Town
Đồ thị diễn biến
Mansfield TownHT 45'Sheffield Utd
Thống kê trận đấu
Mansfield TownThống kêSheffield Utd
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mark McGuinness
Sheffield Utd
1 bàn
Callum O'Hare
Sheffield Utd
1 bàn
Patrick Bamford
Sheffield Utd
1 bàn
Sydie Peck
Sheffield Utd
1 kiến tạo · điểm 7.6
Joe Rothwell
Sheffield Utd
1 kiến tạo · điểm 7
Ryan One
Sheffield Utd
1 kiến tạo · điểm 6.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sheffield Utd
6.7
Rhys Norrington-Davies
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Mansfield Town
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Nigel Clough
Sheffield Utd
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Wilder
Dự bị
Mansfield Town
18 Rhys Oates4 Elliott Hewitt16 Liam Thompson22 Nathan Moriah-Welsh14 Michael Smith1 Liam Roberts2 Kyle Knoyle10 George Maris
Sheffield Utd
11 Romelle Donovan14 Harrison Burrows4 Oliver Arblaster26 Ryan One17 Adam Davies33 Jamal Baptiste2 Matt Doherty44 Jaïro Riedewald23 Tyrese Campbell
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: P. Bamford lập công cho Sheffield Utd (kiến tạo: J. Rothwell)
Phút 71: M. McGuinness lập công cho Sheffield Utd (kiến tạo: S. Peck)
Phút 89: C. O'Hare lập công cho Sheffield Utd (kiến tạo: R. One)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Mansfield Town · 1 thắng0 hòaSheffield Utd · 2 thắng
11/01/2026
Sheffield Utd
3 - 4
Mansfield Town
MT
20/07/2022
Mansfield Town
0 - 3
Sheffield Utd
SU
14/08/2014
Sheffield Utd
2 - 1
Mansfield Town
SU
Phong độ & thống kê mùa giải
Sheffield Utd
5 trận gần nhất
THTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)