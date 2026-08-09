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    Thống kê trận đấu Mansfield Town 0-3 Sheffield Utd: C. O'Hare tỏa sáng, Sheffield Utd giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn09/08/2026 23:52

    Sheffield Utd giành chiến thắng đậm 3-0 trước Mansfield Town. Sydie Peck là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    4'
    P. Bamford — kiến tạo J. Rothwell
    Sheffield Utd
    71'
    M. McGuinness — kiến tạo S. Peck
    Sheffield Utd
    89'
    C. O'Hare — kiến tạo R. One
    Sheffield Utd
    Thẻ phạt
    37'
    F. Seriki
    Sheffield Utd
    63'
    L. Reed
    Mansfield Town
    87'
    L. Thompson
    Mansfield Town
    Đồ thị diễn biến
    Mansfield TownHT 45'Sheffield Utd

    Thống kê trận đấu

    Mansfield TownThống kêSheffield Utd
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    8
    Dứt điểm
    20
    2
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    3
    15
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mark McGuinness
    Mark McGuinness
    Sheffield Utd
    1 bàn
    Callum O
    Callum O'Hare
    Sheffield Utd
    1 bàn
    Patrick Bamford
    Patrick Bamford
    Sheffield Utd
    1 bàn
    Sydie Peck
    Sydie Peck
    Sheffield Utd
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Joe Rothwell
    Joe Rothwell
    Sheffield Utd
    1 kiến tạo · điểm 7
    Ryan One
    Ryan One
    Sheffield Utd
    1 kiến tạo · điểm 6.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Mansfield Town
    7.3
    Jon Russell
    7.2
    Ryan Sweeney
    6.9
    Harry Lewis
    6.9
    Louis Reed
    6.9
    Stephen McLaughlin
    6.6
    Adedeji Oshilaja
    6.6
    Elliott Hewitt
    6.5
    David McGoldrick
    6.5
    Tyler Roberts
    6.5
    Nathan Moriah-Welsh
    6.3
    Lucas Akins
    6.3
    Regan Hendry
    6.3
    Rhys Oates
    6.3
    Liam Thompson
    6.3
    Michael Smith
    5.9
    Frazer Blake-Tracy
    Sheffield Utd
    7.6
    Sydie PeckMOTM1 KT
    7.5
    Mark McGuinness1 bàn
    7.3
    Callum O'Hare1 bàn
    7.3
    Oliver Arblaster
    7.2
    Japhet Tanganga
    7
    Joe Rothwell1 KT
    6.9
    Michael Cooper
    6.9
    Femi Seriki
    6.9
    Tahith Chong
    6.7
    Rhys Norrington-Davies
    6.7
    Patrick Bamford1 bàn
    6.6
    Harrison Burrows
    6.5
    Ryan One1 KT
    6.3
    Romelle Donovan
    6.3
    Matt Doherty
    6.2
    Thomas Cannon

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Mansfield Town
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Nigel Clough
    Sheffield Utd
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Wilder
    21
    Harry Lewis
    23
    Adedeji Oshilaja
    20
    Frazer Blake-Tracy
    5
    Ryan Sweeney
    7
    Lucas Akins
    13
    Jon Russell
    25
    Louis Reed
    24
    Regan Hendry
    3
    Stephen McLaughlin
    17
    David McGoldrick
    19
    Tyler Roberts
    1
    Michael Cooper
    38
    Femi Seriki
    5
    Japhet Tanganga
    25
    Mark McGuinness
    30
    Rhys Norrington-Davies
    19
    Tahith Chong
    42
    Sydie Peck
    7
    Joe Rothwell
    10
    Callum O'Hare
    45
    Patrick Bamford
    9
    Thomas Cannon
    Dự bị
    Mansfield Town
    18 Rhys Oates4 Elliott Hewitt16 Liam Thompson22 Nathan Moriah-Welsh14 Michael Smith1 Liam Roberts2 Kyle Knoyle10 George Maris
    Sheffield Utd
    11 Romelle Donovan14 Harrison Burrows4 Oliver Arblaster26 Ryan One17 Adam Davies33 Jamal Baptiste2 Matt Doherty44 Jaïro Riedewald23 Tyrese Campbell

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: P. Bamford lập công cho Sheffield Utd (kiến tạo: J. Rothwell)
    Phút 71: M. McGuinness lập công cho Sheffield Utd (kiến tạo: S. Peck)
    Phút 89: C. O'Hare lập công cho Sheffield Utd (kiến tạo: R. One)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Mansfield Town · 1 thắng0 hòaSheffield Utd · 2 thắng
    11/01/2026
    Sheffield Utd
    3 - 4
    Mansfield Town
    MT
    20/07/2022
    Mansfield Town
    0 - 3
    Sheffield Utd
    SU
    14/08/2014
    Sheffield Utd
    2 - 1
    Mansfield Town
    SU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Mansfield Town
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Sheffield Utd
    5 trận gần nhất
    THTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    2V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Mansfield Town 0-3 Sheffield Utd: C. O'Hare tỏa sáng, Sheffield Utd giành chiến thắng, đi tiếp
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