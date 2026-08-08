Thống kê trận đấu Maritimo 1-0 Casa Pia: Raphael Guzzo tỏa sáng, Maritimo giành trọn 3 điểm

Maritimo vượt qua Casa Pia với tỷ số 1-0. Raphael Guzzo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.