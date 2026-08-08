Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
61'
Raphael Guzzo — kiến tạo M. Tejon
Maritimo
Đồ thị diễn biến
MaritimoHT 45'Casa Pia
Thống kê trận đấu
Casa Pia kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Casa Pia lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Raphael Guzzo
Maritimo
1 bàn
Martín Tejón
Maritimo
1 kiến tạo · điểm 7.5
André Gomes
Casa Pia
Điểm 7.9
Rodrigo Andrade
Maritimo
Điểm 7.3
Abdu Conté
Casa Pia
Điểm 7.3
Vladan Danilović
Maritimo
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Casa Pia
6.7
Domingos Jose Gabriel Bandeira
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Maritimo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag
Casa Pia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Filipe Coelho
Dự bị
Maritimo
77 Pedro Teixeira1 Gonçalo Tabuaço22 Gábor Szalai68 Nelio Batista16 Francisco Silva66 Israel Ayuma15 Tomás Tavares25 Yellu Santiago90 Maurice Boakye
Casa Pia
95 Ivan Mandić22 Daniel Azevedo3 Domingos Jose Gabriel Bandeira75 Pedro Rosas27 Kaique Rocha19 Kevin Prieto16 Selvi Clúa59 Abdu Dafe11 Raúl Blanco
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 61: Raphael Guzzo lập công cho Maritimo (kiến tạo: M. Tejon)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Maritimo · 0 thắng1 hòaCasa Pia · 2 thắng
19/03/2023
Casa Pia
2 - 0
Maritimo
CP
04/10/2022
Maritimo
1 - 2
Casa Pia
CP
23/07/2022
Casa Pia
0 - 0
Maritimo
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Maritimo
5 trận gần nhất
THHTB
Casa Pia
5 trận gần nhất
BBBTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Famalicao
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|2
|Estoril
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|3
|Estrela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|11
|Benfica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Maritimo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|SC Braga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|15
|Arouca
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Casa Pia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Academico Viseu
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)