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    Thống kê trận đấu Maritimo 1-0 Casa Pia: Raphael Guzzo tỏa sáng, Maritimo giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 23:28

    Maritimo vượt qua Casa Pia với tỷ số 1-0. Raphael Guzzo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    61'
    Raphael Guzzo — kiến tạo M. Tejon
    Maritimo
    Thẻ phạt
    45+2'
    D. Sousa
    Casa Pia
    86'
    A. Jatta
    Casa Pia
    90+1'
    Raphael Guzzo
    Maritimo
    90+6'
    T. Tavares
    Maritimo
    Đồ thị diễn biến
    MaritimoHT 45'Casa Pia

    Thống kê trận đấu

    MaritimoThống kêCasa Pia
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    16
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    4
    2
    Phạt góc
    6
    17
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Casa Pia kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Casa Pia lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Raphael Guzzo
    Raphael Guzzo
    Maritimo
    1 bàn
    Martín Tejón
    Martín Tejón
    Maritimo
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    André Gomes
    André Gomes
    Casa Pia
    Điểm 7.9
    Rodrigo Andrade
    Rodrigo Andrade
    Maritimo
    Điểm 7.3
    Abdu Conté
    Abdu Conté
    Casa Pia
    Điểm 7.3
    Vladan Danilović
    Vladan Danilović
    Maritimo
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Maritimo
    8
    Raphael GuzzoMOTM1 bàn
    7.5
    Martín Tejón1 KT
    7.3
    Rodrigo Andrade
    7.2
    Vladan Danilović
    7
    Rafael Fernandes
    7
    Adrián Butzke
    6.9
    Alfonso Pastor
    6.9
    Igor Julião
    6.9
    Paulo Henrique
    6.9
    Simo Bouzaidi
    6.6
    Romain Correia
    6.5
    Maurice Boakye
    6.3
    Tomás Tavares
    6.2
    Samuel Bamba
    Casa Pia
    7.9
    André Gomes
    7.3
    Abdu Conté
    7
    Kevin Prieto
    6.9
    João Goulart
    6.9
    David Sousa
    6.9
    Rochinha
    6.7
    Sebastián Pérez
    6.7
    Domingos Jose Gabriel Bandeira
    6.6
    Gabi Pereira
    6.6
    Pedro Rosas
    6.6
    Selvi Clúa
    6.5
    André Geraldes
    6.3
    Lawrence Ofori
    6.3
    Henrique Araújo
    6.2
    Oluwakorede Osundina
    6.2
    Alassana Jatta

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Maritimo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag
    Casa Pia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Filipe Coelho
    13
    Alfonso Pastor
    2
    Igor Julião
    4
    Rafael Fernandes
    44
    Romain Correia
    23
    Paulo Henrique
    14
    Raphael Guzzo
    6
    Rodrigo Andrade
    18
    Vladan Danilović
    11
    Simo Bouzaidi
    17
    Adrián Butzke
    10
    Martín Tejón
    31
    André Gomes
    18
    André Geraldes
    4
    João Goulart
    43
    David Sousa
    5
    Abdu Conté
    24
    Sebastián Pérez
    80
    Lawrence Ofori
    8
    Gabi Pereira
    13
    Oluwakorede Osundina
    9
    Henrique Araújo
    10
    Rochinha
    Dự bị
    Maritimo
    77 Pedro Teixeira1 Gonçalo Tabuaço22 Gábor Szalai68 Nelio Batista16 Francisco Silva66 Israel Ayuma15 Tomás Tavares25 Yellu Santiago90 Maurice Boakye
    Casa Pia
    95 Ivan Mandić22 Daniel Azevedo3 Domingos Jose Gabriel Bandeira75 Pedro Rosas27 Kaique Rocha19 Kevin Prieto16 Selvi Clúa59 Abdu Dafe11 Raúl Blanco

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 61: Raphael Guzzo lập công cho Maritimo (kiến tạo: M. Tejon)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Maritimo · 0 thắng1 hòaCasa Pia · 2 thắng
    19/03/2023
    Casa Pia
    2 - 0
    Maritimo
    CP
    04/10/2022
    Maritimo
    1 - 2
    Casa Pia
    CP
    23/07/2022
    Casa Pia
    0 - 0
    Maritimo
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Maritimo
    5 trận gần nhất
    THHTB
    Casa Pia
    5 trận gần nhất
    BBBTT

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Famalicao101001H
    2Estoril101001H
    3Estrela000000
    11Benfica000000
    12Maritimo000000
    13SC Braga000000
    15Arouca000000
    16Casa Pia000000
    17Academico Viseu000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    2Gil DiasGil DiasFamalicao1 kiến tạo
    3G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao0 kiến tạo
    4Y. BegraouiY. BegraouiEstoril0 kiến tạo
    5Tiago BritoTiago BritoEstoril0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Maritimo 1-0 Casa Pia: Raphael Guzzo tỏa sáng, Maritimo giành trọn 3 điểm
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