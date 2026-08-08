Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
61'
W. Lankshear — kiến tạo S. Berhalter
Middlesbrough
Thẻ phạt
69'
W. Lankshear
Middlesbrough
Đồ thị diễn biến
MiddlesbroughHT 45'Wrexham
Thống kê trận đấu
MiddlesbroughThống kêWrexham
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Will Lankshear
Middlesbrough
1 bàn
Sebastian Berhalter
Middlesbrough
1 kiến tạo · điểm 7.7
Zak Vyner
Wrexham
Điểm 7.6
Danny Ward
Wrexham
Điểm 7.5
Dominic Hyam
Wrexham
Điểm 7.5
Callum Doyle
Wrexham
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Middlesbrough
7.7
Sebastian BerhalterMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Middlesbrough
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Kim Hellberg
Wrexham
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Phil Parkinson
Dự bị
Middlesbrough
25 George Edmundson22 Kyle Joseph33 Jon McLaughlin21 Seny Dieng49 Josh Dede50 Jack Daley28 Law McCabe46 Finlay Cartwright44 Cruz Ibeh
Wrexham
47 Ryan Longman8 Ben Whiteman11 Bailey Cadamarteri19 Kieffer Moore1 Arthur Okonkwo24 Dan Scarr4 Max Cleworth15 George Dobson7 Davis Keillor-Dunn
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 61: W. Lankshear lập công cho Middlesbrough (kiến tạo: S. Berhalter)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Middlesbrough · 0 thắng2 hòaWrexham · 0 thắng
02/05/2026
Wrexham
2 - 2
Middlesbrough
Hòa
25/10/2025
Middlesbrough
1 - 1
Wrexham
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)