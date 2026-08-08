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    Thống kê trận đấu Middlesbrough 1-0 Wrexham: W. Lankshear tỏa sáng, Middlesbrough giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 03:52

    Middlesbrough vượt qua Wrexham với tỷ số 1-0. Sebastian Berhalter là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    61'
    W. Lankshear — kiến tạo S. Berhalter
    Middlesbrough
    Thẻ phạt
    43'
    L. O'Brien
    Wrexham
    56'
    S. Smith
    Wrexham
    69'
    W. Lankshear
    Middlesbrough
    85'
    D. Hyam
    Wrexham
    90+1'
    C. Doyle
    Wrexham
    Đồ thị diễn biến
    MiddlesbroughHT 45'Wrexham

    Thống kê trận đấu

    MiddlesbroughThống kêWrexham
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    13
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Will Lankshear
    Will Lankshear
    Middlesbrough
    1 bàn
    Sebastian Berhalter
    Sebastian Berhalter
    Middlesbrough
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Zak Vyner
    Zak Vyner
    Wrexham
    Điểm 7.6
    Danny Ward
    Danny Ward
    Wrexham
    Điểm 7.5
    Dominic Hyam
    Dominic Hyam
    Wrexham
    Điểm 7.5
    Callum Doyle
    Callum Doyle
    Wrexham
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Middlesbrough
    7.7
    Sebastian BerhalterMOTM1 KT
    7.5
    Will Lankshear1 bàn
    7.3
    Solomon Brynn
    7.3
    Callum Brittain
    7.3
    Maximilian Arfsten
    7.2
    Luke Ayling
    7
    Neto Borges
    7
    Adilson Malanda
    6.9
    Morgan Whittaker
    6.9
    Kyle Joseph
    6.7
    Finlay Cartwright
    6.5
    Leo Castledine
    6.3
    Jeremy Sarmiento
    6.3
    George Edmundson
    Wrexham
    7.6
    Zak Vyner
    7.5
    Danny Ward
    7.5
    Dominic Hyam
    7.5
    Callum Doyle
    7.2
    Nathan Broadhead
    6.7
    Matty James
    6.7
    George Thomason
    6.6
    Lewis O'Brien
    6.5
    Ryan Longman
    6.5
    Kieffer Moore
    6.5
    Davis Keillor-Dunn
    6.3
    Daniel Imray
    6.3
    Oliver Rathbone
    6.3
    Sam Smith
    6.3
    Ben Whiteman
    6.3
    Bailey Cadamarteri

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Middlesbrough
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Kim Hellberg
    Wrexham
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Phil Parkinson
    31
    Solomon Brynn
    2
    Callum Brittain
    12
    Luke Ayling
    30
    Neto Borges
    17
    Maximilian Arfsten
    29
    Adilson Malanda
    11
    Morgan Whittaker
    6
    Sebastian Berhalter
    19
    Leo Castledine
    16
    Jeremy Sarmiento
    7
    Will Lankshear
    21
    Danny Ward
    26
    Zak Vyner
    5
    Dominic Hyam
    2
    Callum Doyle
    30
    Daniel Imray
    20
    Oliver Rathbone
    37
    Matty James
    27
    Lewis O'Brien
    14
    George Thomason
    28
    Sam Smith
    33
    Nathan Broadhead
    Dự bị
    Middlesbrough
    25 George Edmundson22 Kyle Joseph33 Jon McLaughlin21 Seny Dieng49 Josh Dede50 Jack Daley28 Law McCabe46 Finlay Cartwright44 Cruz Ibeh
    Wrexham
    47 Ryan Longman8 Ben Whiteman11 Bailey Cadamarteri19 Kieffer Moore1 Arthur Okonkwo24 Dan Scarr4 Max Cleworth15 George Dobson7 Davis Keillor-Dunn

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 61: W. Lankshear lập công cho Middlesbrough (kiến tạo: S. Berhalter)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Middlesbrough · 0 thắng2 hòaWrexham · 0 thắng
    02/05/2026
    Wrexham
    2 - 2
    Middlesbrough
    Hòa
    25/10/2025
    Middlesbrough
    1 - 1
    Wrexham
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Middlesbrough
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Wrexham
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Middlesbrough 1-0 Wrexham: W. Lankshear tỏa sáng, Middlesbrough giành chiến thắng, đi tiếp
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