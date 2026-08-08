Thống kê trận đấu Middlesbrough 1-0 Wrexham: W. Lankshear tỏa sáng, Middlesbrough giành chiến thắng, đi tiếp

Middlesbrough vượt qua Wrexham với tỷ số 1-0. Sebastian Berhalter là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.