Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
83'
A. Mesic — kiến tạo A. Spahic
Velež
Đồ thị diễn biến
Milsami OrheiHT 45'Velež
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Milsami Orhei
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Alexei Savinov
Velež
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ibro Rahimic
Dự bị
Milsami Orhei
13 Vasile Luchita35 Denis Vornic10 Radu Gînsari17 Leonard Bulmaga21 Samouil Izountouemoi15 David Sîrbu7 Chiril Silcenco
Velež
22 Elmin Mataradžić66 Faruk Setic55 Adin Bajrić17 Ayham Shhade20 Damir Halilović38 Dženan Puce21 Alan Pajević83 Mahir Bešić88 Leonid Ignatov
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 80: V. Luchita (Milsami Orhei) nhận thẻ đỏ, Milsami Orhei phải chơi thiếu người
Phút 83: A. Mesic lập công cho Velež (kiến tạo: A. Spahic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Milsami Orhei · 0 thắng1 hòaVelež · 0 thắng
10/07/2026
Velež
1 - 1
Milsami Orhei
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)