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    Thống kê trận đấu Milsami Orhei 0-1 Velež: A. Mesic tỏa sáng, Velež giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân17/07/2026 01:54

    Velež vượt qua Milsami Orhei với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    83'
    A. Mesic — kiến tạo A. Spahic
    Velež
    Thẻ phạt
    39'
    A. Mesic
    Velež
    40'
    H. Asmelash
    Milsami Orhei
    43'
    Decio Neto
    Milsami Orhei
    56'
    W. Fonkeu
    Milsami Orhei
    66'
    V. Luchita
    Milsami Orhei
    80'
    V. Luchita
    Milsami Orhei
    80'
    V. Luchita
    Milsami Orhei
    83'
    A. Spahic
    Velež
    85'
    A. Hrkac
    Velež
    90+4'
    R. Ginsari
    Milsami Orhei
    Đồ thị diễn biến
    Milsami OrheiHT 45'Velež

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Milsami Orhei
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Alexei Savinov
    Velež
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ibro Rahimic
    31
    Filip Dujmović
    29
    Hennos Asmelash
    4
    Aleksandar Angelov
    34
    Decio Neto
    24
    Dehninio Muringen
    30
    Frederick Takyi
    33
    William Fonkeu
    5
    Christopher Nwaeze
    11
    Sorin Chele
    28
    Kabamba Kalabatama
    14
    Philip Odubia
    1
    Faris Ribić
    7
    Ajdin Nukić
    8
    Ante Hrkać
    13
    Anes Omerović
    18
    Said Duranović
    80
    Nino Stojanović
    6
    Rafidine Abdullah
    29
    Andro Babić
    11
    Aldin Mešić
    9
    Armin Spahic
    10
    Đani Salčin
    Dự bị
    Milsami Orhei
    13 Vasile Luchita35 Denis Vornic10 Radu Gînsari17 Leonard Bulmaga21 Samouil Izountouemoi15 David Sîrbu7 Chiril Silcenco
    Velež
    22 Elmin Mataradžić66 Faruk Setic55 Adin Bajrić17 Ayham Shhade20 Damir Halilović38 Dženan Puce21 Alan Pajević83 Mahir Bešić88 Leonid Ignatov

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 80: V. Luchita (Milsami Orhei) nhận thẻ đỏ, Milsami Orhei phải chơi thiếu người
    Phút 83: A. Mesic lập công cho Velež (kiến tạo: A. Spahic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Milsami Orhei · 0 thắng1 hòaVelež · 0 thắng
    10/07/2026
    Velež
    1 - 1
    Milsami Orhei
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Milsami Orhei
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Milsami Orhei 0-1 Velež: A. Mesic tỏa sáng, Velež giành trọn 3 điểm
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