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    Thống kê trận đấu Minnesota United 0-0 Vancouver Whitecaps: Trận hòa không bàn thắng

    Tuệ Nhân26/07/2026 09:36

    Minnesota United và Vancouver Whitecaps chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Drake Callender là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.75. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    17'
    Mamadou Dieng
    Minnesota United
    24'
    Jeevan Badwal
    Vancouver Whitecaps
    87'
    Michael Boxall 
    Minnesota United

    Thống kê trận đấu

    Minnesota UnitedThống kêVancouver Whitecaps
    36%
    Kiểm soát bóng
    64%
    11
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    5
    5
    Phạt góc
    2
    7
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    3
    Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Drake Callender
    Drake Callender
    Minnesota United
    Điểm 7.75
    Joaquín Pereyra
    Joaquín Pereyra
    Minnesota United
    Điểm 7.61
    Yohei Takaoka
    Yohei Takaoka
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.48
    Andrés Cubas
    Andrés Cubas
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.47
    Kyle Duncan
    Kyle Duncan
    Minnesota United
    Điểm 7.42
    Mamadou Dieng
    Mamadou Dieng
    Minnesota United
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Minnesota United
    7.75
    Drake CallenderMOTM
    7.61
    Joaquín Pereyra
    7.42
    Kyle Duncan
    7.2
    Mamadou Dieng
    6.86
    Anthony Markanich Jr.
    6.79
    Jefferson Díaz
    6.75
    Michael Boxall
    6.66
    Devin Padelford
    6.64
    Kelvin Yeboah
    6.63
    Peter Stroud
    6.6
    Owen Gene
    6.58
    Carlos Harvey
    6.55
    Wil Trapp
    6.52
    Morris Duggan
    6.5
    Bongokuhle Hlongwane
    6.43
    Tomás Chancalay
    Vancouver Whitecaps
    7.48
    Yohei Takaoka
    7.47
    Andrés Cubas
    7.08
    Tate Johnson
    7.03
    Jeevan Badwal
    6.99
    Tristan Blackmon
    6.94
    Thomas Müller
    6.81
    Ryan Gauld
    6.77
    Cheikh Sabaly
    6.77
    Oliver Larraz
    6.73
    Brian White
    6.67
    Nikola Djordjevic
    6.59
    Mihail Gherasimencov
    6.52
    Mathías Laborda
    6.5
    Sam Adekugbe
    6.48
    Ranko Veselinović
    6.46
    Rayan Elloumi

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Minnesota United
    Sơ đồ 5-3-2
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1
    12
    Drake Callender
    3
    Kyle Duncan
    28
    Jefferson Díaz
    15
    Michael Boxall
    23
    Morris Duggan
    13
    Anthony Markanich Jr.
    26
    Joaquín Pereyra
    30
    Owen Gene
    20
    Wil Trapp
    9
    Kelvin Yeboah
    29
    Mamadou Dieng
    1
    Yohei Takaoka
    2
    Mathías Laborda
    4
    Ranko Veselinović
    33
    Tristan Blackmon
    28
    Tate Johnson
    8
    Oliver Larraz
    20
    Andrés Cubas
    7
    Cheikh Sabaly
    13
    Thomas Müller
    59
    Jeevan Badwal
    24
    Brian White
    Dự bị
    Minnesota United
    1 Alec Smir2 Devin Padelford6 Peter Stroud8 Tomás Chancalay18 Mauricio Gonzalez21 Bongokuhle Hlongwane22 Marcus Caldeira24 Julian Gressel67 Carlos Harvey
    Vancouver Whitecaps
    3 Sam Adekugbe19 Rayan Elloumi25 Ryan Gauld26 J.C. Ngando29 Mihail Gherasimencov30 Adrián Zendejas32 Isaac Boehmer41 Nikola Djordjevic63 Johnny Selemani

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Minnesota United · 1 thắng1 hòaVancouver Whitecaps · 3 thắng
    16/03/2026
    Vancouver Whitecaps
    6 - 0
    Minnesota United
    VW
    29/05/2025
    Vancouver Whitecaps
    0 - 0
    Minnesota United
    Hòa
    28/04/2025
    Minnesota United
    1 - 3
    Vancouver Whitecaps
    VW
    06/10/2024
    Vancouver Whitecaps
    0 - 1
    Minnesota United
    MU
    04/07/2024
    Minnesota United
    1 - 3
    Vancouver Whitecaps
    VW

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Minnesota United
    5 trận gần nhất
    HBHBB
    17
    Trận
    6-5-6
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 1.1)
    24
    Thủng lưới
    Vancouver Whitecaps
    5 trận gần nhất
    HBTBT
    16
    Trận
    10-3-3
    T-H-B
    37
    Ghi (TB 2.3)
    16
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
    2SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    7Houston Dynamo15726-423TBTHH
    8Minnesota United17656-523BBHBH
    9St. Louis City16646-122THTTT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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