Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
17'
Mamadou Dieng
Minnesota United
24'
Jeevan Badwal
Vancouver Whitecaps
87'
Michael Boxall
Minnesota United
Thống kê trận đấu
Minnesota UnitedThống kêVancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Drake Callender
Minnesota United
Điểm 7.75
Joaquín Pereyra
Minnesota United
Điểm 7.61
Yohei Takaoka
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.48
Andrés Cubas
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.47
Kyle Duncan
Minnesota United
Điểm 7.42
Mamadou Dieng
Minnesota United
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Minnesota United
6.86
Anthony Markanich Jr.
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Minnesota United
Sơ đồ 5-3-2
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Minnesota United
1 Alec Smir2 Devin Padelford6 Peter Stroud8 Tomás Chancalay18 Mauricio Gonzalez21 Bongokuhle Hlongwane22 Marcus Caldeira24 Julian Gressel67 Carlos Harvey
Vancouver Whitecaps
3 Sam Adekugbe19 Rayan Elloumi25 Ryan Gauld26 J.C. Ngando29 Mihail Gherasimencov30 Adrián Zendejas32 Isaac Boehmer41 Nikola Djordjevic63 Johnny Selemani
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Minnesota United · 1 thắng1 hòaVancouver Whitecaps · 3 thắng
16/03/2026
Vancouver Whitecaps
6 - 0
Minnesota United
VW
29/05/2025
Vancouver Whitecaps
0 - 0
Minnesota United
Hòa
28/04/2025
Minnesota United
1 - 3
Vancouver Whitecaps
VW
06/10/2024
Vancouver Whitecaps
0 - 1
Minnesota United
MU
04/07/2024
Minnesota United
1 - 3
Vancouver Whitecaps
VW
Phong độ & thống kê mùa giải
Minnesota United
5 trận gần nhất
HBHBB
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
HBTBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|16
|10
|3
|3
|+21
|33
|TBTBH
|2
|SJ Earthquakes
|16
|10
|2
|4
|+15
|32
|HBBTB
|3
|Los Angeles FC
|17
|9
|3
|5
|+12
|30
|BBTTT
|…
|7
|Houston Dynamo
|15
|7
|2
|6
|-4
|23
|TBTHH
|8
|Minnesota United
|17
|6
|5
|6
|-5
|23
|BBHBH
|9
|St. Louis City
|16
|6
|4
|6
|-1
|22
|THTTT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)