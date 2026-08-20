Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
37'
T. Jacob
Atlanta United FC
58'
A. Markanich
Minnesota United FC
78'
T. Muyumba — kiến tạo A. Miranchuk
Atlanta United FC
Thẻ phạt
18'
J. Alonso
Atlanta United FC
29'
M. Boxall
Minnesota United FC
32'
J. Pereyra
Minnesota United FC
56'
C. Sanchez
Atlanta United FC
75'
T. Chancalay
Minnesota United FC
87'
O. Gene
Minnesota United FC
Đồ thị diễn biến
Minnesota United FCHT 45'Atlanta United FC
Thống kê trận đấu
Minnesota United FCThống kêAtlanta United FC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tomás Jacob
Atlanta United FC
1 bàn
Tristan Muyumba
Atlanta United FC
1 bàn
Anthony Markanich
Minnesota United FC
1 bàn
Aleksey Miranchuk
Atlanta United FC
1 kiến tạo · điểm 6.2
Lucas Hoyos
Atlanta United FC
Điểm 7.3
Joaquín Pereyra
Minnesota United FC
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Minnesota United FC
7.2
Anthony Markanich1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Minnesota United FC
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Cameron Knowles
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Gerardo Martino
Dự bị
Minnesota United FC
1 Alec Smir3 Kyle Duncan2 Devin Padelford24 Julian Gressel18 Mauricio González67 Carlos Harvey16 Aziel Jackson29 Mamadou Dieng9 Kelvin Yeboah
Atlanta United FC
42 Jayden Hibbert47 Matthew Edwards4 Enea Mihaj2 Ronald Hernández27 Paulo Díaz20 Luke Brennan7 Steven Alzate30 Cayman Togashi19 Sergio Santos
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 37: T. Jacob lập công cho Atlanta United FC
Phút 58: A. Markanich lập công cho Minnesota United FC
Phút 78: T. Muyumba lập công cho Atlanta United FC (kiến tạo: A. Miranchuk)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Minnesota United FC · 2 thắng0 hòaAtlanta United FC · 3 thắng
05/05/2024
Atlanta United FC
1 - 2
Minnesota United FC
MUF
28/08/2019
Chung kết
Atlanta United FC
2 - 1
Minnesota United FC
AUF
30/05/2019
Atlanta United FC
3 - 0
Minnesota United FC
AUF
01/04/2018
Minnesota United FC
0 - 1
Atlanta United FC
AUF
04/10/2017
Atlanta United FC
2 - 3
Minnesota United FC
MUF
Phong độ & thống kê mùa giải
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
BHTHB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|18
|11
|4
|3
|+23
|37
|THHBT
|2
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|3
|Los Angeles FC
|20
|10
|4
|6
|+15
|34
|BHTTT
|…
|8
|Colorado Rapids
|19
|8
|1
|10
|+4
|25
|TTBTB
|9
|Minnesota United FC
|19
|6
|7
|6
|-5
|25
|HHHBH
|10
|Portland Timbers
|19
|7
|3
|9
|-1
|24
|BTTHT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)