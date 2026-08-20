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    Thống kê trận đấu Minnesota United FC 1-2 Atlanta United FC: T. Muyumba tỏa sáng, Atlanta United FC giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 09:33

    Atlanta United FC vượt qua Minnesota United FC với tỷ số 2-1. Tomás Jacob là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    37'
    T. Jacob
    Atlanta United FC
    58'
    A. Markanich
    Minnesota United FC
    78'
    T. Muyumba — kiến tạo A. Miranchuk
    Atlanta United FC
    Thẻ phạt
    18'
    J. Alonso
    Atlanta United FC
    29'
    M. Boxall
    Minnesota United FC
    32'
    J. Pereyra
    Minnesota United FC
    46'
    A. Gill
    Atlanta United FC
    56'
    C. Sanchez
    Atlanta United FC
    75'
    T. Chancalay
    Minnesota United FC
    87'
    O. Gene
    Minnesota United FC
    Đồ thị diễn biến
    Minnesota United FCHT 45'Atlanta United FC

    Thống kê trận đấu

    Minnesota United FCThống kêAtlanta United FC
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    11
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    2
    12
    Phạm lỗi
    10
    3
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tomás Jacob
    Tomás Jacob
    Atlanta United FC
    1 bàn
    Tristan Muyumba
    Tristan Muyumba
    Atlanta United FC
    1 bàn
    Anthony Markanich
    Anthony Markanich
    Minnesota United FC
    1 bàn
    Aleksey Miranchuk
    Aleksey Miranchuk
    Atlanta United FC
    1 kiến tạo · điểm 6.2
    Lucas Hoyos
    Lucas Hoyos
    Atlanta United FC
    Điểm 7.3
    Joaquín Pereyra
    Joaquín Pereyra
    Minnesota United FC
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Minnesota United FC
    7.2
    Anthony Markanich1 bàn
    7.2
    Joaquín Pereyra
    6.9
    Wil Trapp
    6.7
    Drake Callender
    6.6
    Owen Gene
    6.6
    Marcus Caldeira
    6.6
    Mamadou Dieng
    6.5
    Aziel Jackson
    6.3
    Jefferson Díaz
    6.3
    Michael Boxall
    6.2
    Morris Duggan
    6.2
    Bongokuhle Hlongwane
    6.2
    Tomás Chancalay
    Atlanta United FC
    7.7
    Tomás JacobMOTM1 bàn
    7.6
    Tristan Muyumba1 bàn
    7.3
    Lucas Hoyos
    7
    Stian Gregersen
    6.9
    Junior Alonso
    6.9
    Miguel Almirón
    6.7
    Adrian Gill
    6.7
    Steven Alzate
    6.5
    Luke Brennan
    6.3
    Elías Báez
    6.3
    Cooper Sanchez
    6.3
    Fafà Picault
    6.2
    Aleksey Miranchuk1 KT

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Minnesota United FC
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Cameron Knowles
    Atlanta United FC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Gerardo Martino
    12
    Drake Callender
    28
    Jefferson Díaz
    15
    Michael Boxall
    23
    Morris Duggan
    21
    Bongokuhle Hlongwane
    30
    Owen Gene
    20
    Wil Trapp
    13
    Anthony Markanich
    26
    Joaquín Pereyra
    22
    Marcus Caldeira
    8
    Tomás Chancalay
    1
    Lucas Hoyos
    55
    Tomás Jacob
    5
    Stian Gregersen
    6
    Junior Alonso
    3
    Elías Báez
    48
    Cooper Sanchez
    16
    Adrian Gill
    8
    Tristan Muyumba
    10
    Miguel Almirón
    59
    Aleksey Miranchuk
    22
    Fafà Picault
    Dự bị
    Minnesota United FC
    1 Alec Smir3 Kyle Duncan2 Devin Padelford24 Julian Gressel18 Mauricio González67 Carlos Harvey16 Aziel Jackson29 Mamadou Dieng9 Kelvin Yeboah
    Atlanta United FC
    42 Jayden Hibbert47 Matthew Edwards4 Enea Mihaj2 Ronald Hernández27 Paulo Díaz20 Luke Brennan7 Steven Alzate30 Cayman Togashi19 Sergio Santos

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 37: T. Jacob lập công cho Atlanta United FC
    Phút 58: A. Markanich lập công cho Minnesota United FC
    Phút 78: T. Muyumba lập công cho Atlanta United FC (kiến tạo: A. Miranchuk)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Minnesota United FC · 2 thắng0 hòaAtlanta United FC · 3 thắng
    05/05/2024
    Atlanta United FC
    1 - 2
    Minnesota United FC
    MUF
    28/08/2019
    Chung kết
    Atlanta United FC
    2 - 1
    Minnesota United FC
    AUF
    30/05/2019
    Atlanta United FC
    3 - 0
    Minnesota United FC
    AUF
    01/04/2018
    Minnesota United FC
    0 - 1
    Atlanta United FC
    AUF
    04/10/2017
    Atlanta United FC
    2 - 3
    Minnesota United FC
    MUF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Minnesota United FC
    5 trận gần nhất
    BHTHB
    19
    Trận
    6-7-6
    T-H-B
    21
    Ghi (TB 1.1)
    26
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    8Colorado Rapids198110+425TTBTB
    9Minnesota United FC19676-525HHHBH
    10Portland Timbers19739-124BTTHT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Minnesota United FC 1-2 Atlanta United FC: T. Muyumba tỏa sáng, Atlanta United FC giành trọn 3 điểm
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