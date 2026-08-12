Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
32'
D. Padelford(phản lưới)
Atlante FC
59'
M. Gonzalez
Minnesota United FC
75'
J. Pereyra — kiến tạo M. Caldeira
Minnesota United FC
87'
J. Pereyra — kiến tạo M. Caldeira
Minnesota United FC
Thẻ phạt
37'
K. Chandler
Minnesota United FC
44'
D. Padelford
Minnesota United FC
62'
J. Gressel
Minnesota United FC
Đồ thị diễn biến
Minnesota United FCHT 45'Atlante FC
Thống kê trận đấu
Minnesota United FCThống kêAtlante FC
Minnesota United FC vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Joaquín Pereyra
Minnesota United FC
2 bàn · 1 kiến tạo
Mauricio González
Minnesota United FC
1 bàn
Marcus Caldeira
Minnesota United FC
2 kiến tạo · điểm 8
Óscar Jiménez
Atlante FC
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Minnesota United FC
10
Joaquín PereyraMOTM2 bàn · 1 KT
6.9
Mauricio González1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Minnesota United FC
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Cameron Knowles
Atlante FC
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ernesto Herrera Aguirre Miguel
Dự bị
Minnesota United FC
12 Drake Callender15 Michael Boxall23 Morris Duggan13 Anthony Markanich67 Carlos Harvey30 Owen Gene21 Bongokuhle Hlongwane7 Dominik Fitz22 Marcus Caldeira
Atlante FC
22 Roberto Barragan33 Jordan García14 Cristobal Alfaro4 Eduardo Tercero3 Luis Sánchez18 Christian Bermúdez10 Octavio Vázquez16 José González21 Javier Ibarra
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: D. Padelford phản lưới nhà, Atlante FC được hưởng bàn thắng
Phút 59: M. Gonzalez lập công cho Minnesota United FC
Phút 75: J. Pereyra lập công cho Minnesota United FC (kiến tạo: M. Caldeira)
Phút 87: J. Pereyra lập công cho Minnesota United FC (kiến tạo: M. Caldeira)
Phong độ & thống kê mùa giải
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
THBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)