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    Thống kê trận đấu Minnesota United FC 3-1 Atlante FC: Minnesota United FC ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn12/08/2026 09:35

    Minnesota United FC đã ngược dòng đánh bại Atlante FC 3-1. Joaquín Pereyra là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    32'
    D. Padelford(phản lưới)
    Atlante FC
    59'
    M. Gonzalez
    Minnesota United FC
    75'
    J. Pereyra — kiến tạo M. Caldeira
    Minnesota United FC
    87'
    J. Pereyra — kiến tạo M. Caldeira
    Minnesota United FC
    Thẻ phạt
    11'
    A. Quiros
    Atlante FC
    37'
    K. Chandler
    Minnesota United FC
    44'
    D. Padelford
    Minnesota United FC
    62'
    J. Gressel
    Minnesota United FC
    69'
    Jhojan Julio
    Atlante FC
    Đồ thị diễn biến
    Minnesota United FCHT 45'Atlante FC

    Thống kê trận đấu

    Minnesota United FCThống kêAtlante FC
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    15
    Dứt điểm
    9
    6
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Minnesota United FC vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Joaquín Pereyra
    Joaquín Pereyra
    Minnesota United FC
    2 bàn · 1 kiến tạo
    Mauricio González
    Mauricio González
    Minnesota United FC
    1 bàn
    Marcus Caldeira
    Marcus Caldeira
    Minnesota United FC
    2 kiến tạo · điểm 8
    Óscar Jiménez
    Óscar Jiménez
    Atlante FC
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Minnesota United FC
    10
    Joaquín PereyraMOTM2 bàn · 1 KT
    8
    Marcus Caldeira2 KT
    7
    Alec Smir
    7
    Kyle Duncan
    7
    Julian Gressel
    7
    Kelvin Yeboah
    7
    Owen Gene
    6.9
    Wil Trapp
    6.9
    Mauricio González1 bàn
    6.9
    Carlos Harvey
    6.9
    Morris Duggan
    6.6
    Tomás Chancalay
    6.3
    Devin Padelford
    6.3
    Kieran Chandler
    6.2
    D.J. Taylor
    6
    Jefferson Díaz
    Atlante FC
    7.3
    Óscar Jiménez
    6.9
    Luis Puente
    6.7
    Eugenio Pizzuto
    6.7
    Martín Fernández
    6.7
    Joaquin Moxica
    6.5
    Nicolas Carrera
    6.5
    Eduardo Tercero
    6.3
    Luis Calzadilla
    6.3
    Jhojan Julio
    6.3
    José González
    6.3
    Cristobal Alfaro
    6.3
    Octavio Vázquez
    6.2
    Diogo Bagüí
    5.9
    Walter Portales
    5.9
    Aarón Quirós
    5.6
    Edgar Jiménez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Minnesota United FC
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Cameron Knowles
    Atlante FC
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ernesto Herrera Aguirre Miguel
    1
    Alec Smir
    27
    D.J. Taylor
    28
    Jefferson Díaz
    2
    Devin Padelford
    3
    Kyle Duncan
    24
    Julian Gressel
    20
    Wil Trapp
    33
    Kieran Chandler
    26
    Joaquín Pereyra
    9
    Kelvin Yeboah
    18
    Mauricio González
    1
    Óscar Jiménez
    29
    Walter Portales
    6
    Nicolas Carrera
    32
    Diogo Bagüí
    44
    Aarón Quirós
    34
    Edgar Jiménez
    8
    Eugenio Pizzuto
    25
    Martín Fernández
    19
    Luis Calzadilla
    9
    Luis Puente
    7
    Jhojan Julio
    Dự bị
    Minnesota United FC
    12 Drake Callender15 Michael Boxall23 Morris Duggan13 Anthony Markanich67 Carlos Harvey30 Owen Gene21 Bongokuhle Hlongwane7 Dominik Fitz22 Marcus Caldeira
    Atlante FC
    22 Roberto Barragan33 Jordan García14 Cristobal Alfaro4 Eduardo Tercero3 Luis Sánchez18 Christian Bermúdez10 Octavio Vázquez16 José González21 Javier Ibarra

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: D. Padelford phản lưới nhà, Atlante FC được hưởng bàn thắng
    Phút 59: M. Gonzalez lập công cho Minnesota United FC
    Phút 75: J. Pereyra lập công cho Minnesota United FC (kiến tạo: M. Caldeira)
    Phút 87: J. Pereyra lập công cho Minnesota United FC (kiến tạo: M. Caldeira)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Minnesota United FC
    5 trận gần nhất
    THBH
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    3
    Thủng lưới
    Atlante FC
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Minnesota United FC 3-1 Atlante FC: Minnesota United FC ngược dòng ngoạn mục
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