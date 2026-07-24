Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
37'
K. Gomanov — kiến tạo A. Kontsevoy
ML Vitebsk
Đồ thị diễn biến
ML VitebskHT 45'Sutjeska
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
ML Vitebsk
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikhail Martinovich
Sutjeska
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic
Dự bị
ML Vitebsk
9 Bassekou Diabaté30 Pavel Shcherbachenya3 Nikita Baranok5 Milad Mohammadi45 Ilya Moskalenchik8 Silas Gnaka18 Vladislav Zhuk7 Timur Ivanov11 Shamar Nicholson
Sutjeska
5 Igor Pajović19 Aleksandar Šćekić10 Balša Tošković12 Tomas Durovic23 Rados Dubljevic25 Marko Đukanović44 Rados Dedic3 Mamadou Camara9 Petar Anicic
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: V. Gromyko (ML Vitebsk) sút hỏng phạt đền
Phút 31: V. Gromyko lập công cho ML Vitebsk
Phút 37: K. Gomanov lập công cho ML Vitebsk (kiến tạo: A. Kontsevoy)
Phút 65: B. Diabate lập công cho ML Vitebsk
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)