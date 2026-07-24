Tin mới

    Thống kê trận đấu ML Vitebsk 3-0 Sutjeska: ML Vitebsk thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:52

    ML Vitebsk giành chiến thắng đậm 3-0 trước Sutjeska. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    31'
    V. Gromyko
    ML Vitebsk
    37'
    K. Gomanov — kiến tạo A. Kontsevoy
    ML Vitebsk
    65'
    B. Diabate
    ML Vitebsk
    Thẻ phạt
    11'
    V. Bocherov
    ML Vitebsk
    30'
    B. Kopitovic
    Sutjeska
    57'
    Y. Skibskiy
    ML Vitebsk
    Đồ thị diễn biến
    ML VitebskHT 45'Sutjeska

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    ML Vitebsk
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikhail Martinovich
    Sutjeska
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic
    1
    Pavel Pavlyuchenko
    23
    Sergey Balanovich
    20
    Zakhar Volkov
    6
    Kirill Gomanov
    22
    Yan Skibskiy
    55
    Valeriy Gromyko
    15
    Valeriy Bocherov
    27
    Aleksandar Mesarović
    10
    Denilho Cleonise
    80
    Artem Kontsevoy
    12
    Radivoj Bosić
    1
    Vladan Giljen
    2
    Aleksa Golubovic
    15
    Boris Kopitović
    72
    Anto Babić
    4
    Milos Vracar
    20
    Jovan Čađenović
    6
    Deni Hočko
    77
    Marko Simun
    11
    Vasilije Cavor
    55
    Slobodan Babić
    7
    Aleksandar Boljević
    Dự bị
    ML Vitebsk
    9 Bassekou Diabaté30 Pavel Shcherbachenya3 Nikita Baranok5 Milad Mohammadi45 Ilya Moskalenchik8 Silas Gnaka18 Vladislav Zhuk7 Timur Ivanov11 Shamar Nicholson
    Sutjeska
    5 Igor Pajović19 Aleksandar Šćekić10 Balša Tošković12 Tomas Durovic23 Rados Dubljevic25 Marko Đukanović44 Rados Dedic3 Mamadou Camara9 Petar Anicic

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: V. Gromyko (ML Vitebsk) sút hỏng phạt đền
    Phút 31: V. Gromyko lập công cho ML Vitebsk
    Phút 37: K. Gomanov lập công cho ML Vitebsk (kiến tạo: A. Kontsevoy)
    Phút 65: B. Diabate lập công cho ML Vitebsk

    Phong độ & thống kê mùa giải

    ML Vitebsk
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Sutjeska
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu ML Vitebsk 3-0 Sutjeska: ML Vitebsk thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO