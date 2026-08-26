Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
45+4'
V. Guzman — kiến tạo G. Arteaga
Monterrey
59'
P. Zinckernagel — kiến tạo A. Gutman
Chicago Fire
Thẻ phạt
45+3'
P. Zinckernagel
Chicago Fire
Đồ thị diễn biến
MonterreyHT 45'Chicago Fire
Thống kê trận đấu
MonterreyThống kêChicago Fire
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Victor Guzmán
Monterrey
1 bàn
Orbelín Pineda
Monterrey
1 bàn
Philip Zinckernagel
Chicago Fire
1 bàn
Andrew Gutman
Chicago Fire
1 kiến tạo · điểm 7.2
Gerardo Arteaga
Monterrey
1 kiến tạo · điểm 6.3
Jesús Corona
Monterrey
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Monterrey
8.2
Victor GuzmánMOTM1 bàn
Chicago Fire
7.9
Philip Zinckernagel1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Monterrey
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matias Almeyda
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena
Dự bị
Monterrey
30 Jorge Rodríguez31 César Ramos22 Luis Cárdenas21 Luis Reyes14 Érick Aguirre18 Cesar Garza11 Iker Fimbres10 Luca Orellano5 Fidel Ambríz
Chicago Fire
17 Robin Lod22 Mauricio Pineda7 Maren Haile-Selassie19 Jonathan Bamba25 Jeff Gal44 Josh Cohen2 Leonardo Barroso5 Samuel Rogers14 Viktor Radojević
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 42: L. Ocampos (Monterrey) sút hỏng phạt đền
Phút 49: V. Guzman lập công cho Monterrey (kiến tạo: G. Arteaga)
Phút 59: P. Zinckernagel lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Gutman)
Phút 83: O. Pineda lập công cho Monterrey
Phong độ & thống kê mùa giải
Monterrey
5 trận gần nhất
TBTTT
Chicago Fire
5 trận gần nhất
BHTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)