Tin mới

    Thống kê trận đấu Monterrey 2-1 Chicago Fire: O. Pineda tỏa sáng, Monterrey giành vé vào bán kết

    Đại Ngàn26/08/2026 09:43

    Monterrey vượt qua Chicago Fire với tỷ số 2-1. Victor Guzmán là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    45+4'
    V. Guzman — kiến tạo G. Arteaga
    Monterrey
    59'
    P. Zinckernagel — kiến tạo A. Gutman
    Chicago Fire
    83'
    O. Pineda
    Monterrey
    Thẻ phạt
    29'
    C. Salcedo
    Monterrey
    37'
    C. Brady
    Chicago Fire
    45+3'
    P. Zinckernagel
    Chicago Fire
    63'
    A. Saletros
    Chicago Fire
    80'
    A. Gutman
    Chicago Fire
    87'
    D. Rossi
    Monterrey
    90+3'
    J. Rodriguez
    Monterrey
    Đồ thị diễn biến
    MonterreyHT 45'Chicago Fire

    Thống kê trận đấu

    MonterreyThống kêChicago Fire
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    16
    Dứt điểm
    8
    4
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    9
    4
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Victor Guzmán
    Victor Guzmán
    Monterrey
    1 bàn
    Orbelín Pineda
    Orbelín Pineda
    Monterrey
    1 bàn
    Philip Zinckernagel
    Philip Zinckernagel
    Chicago Fire
    1 bàn
    Andrew Gutman
    Andrew Gutman
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Gerardo Arteaga
    Gerardo Arteaga
    Monterrey
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Jesús Corona
    Jesús Corona
    Monterrey
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Monterrey
    8.2
    Victor GuzmánMOTM1 bàn
    7.9
    Orbelín Pineda1 bàn
    7.5
    Jesús Corona
    7.5
    Hugo Cuypers
    7.3
    Esteban Andrada
    6.9
    Óliver Torres
    6.9
    Diego Rossi
    6.9
    Lucas Ocampos
    6.7
    Ricardo Chávez
    6.7
    Carlos Salcedo
    6.7
    Jorge Rodríguez
    6.3
    Gerardo Arteaga1 KT
    Chicago Fire
    7.9
    Philip Zinckernagel1 bàn
    7.2
    Andrew Gutman1 KT
    7
    Anton Salétros
    6.9
    Jack Elliott
    6.9
    Dje Tah D'Avilla
    6.7
    Sergio Oregel
    6.7
    Robert Lewandowski
    6.7
    Robin Lod
    6.6
    Joel Waterman
    6.5
    Jonathan Dean
    6.5
    Jonathan Bamba
    6.2
    Puso Dithejane
    6.2
    Maren Haile-Selassie
    6
    Mauricio Pineda
    5.3
    Chris Brady

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Monterrey
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matias Almeyda
    Chicago Fire
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena
    1
    Esteban Andrada
    2
    Ricardo Chávez
    4
    Victor Guzmán
    13
    Carlos Salcedo
    3
    Gerardo Arteaga
    8
    Óliver Torres
    25
    Orbelín Pineda
    9
    Diego Rossi
    7
    Lucas Ocampos
    17
    Jesús Corona
    99
    Hugo Cuypers
    1
    Chris Brady
    24
    Jonathan Dean
    16
    Joel Waterman
    3
    Jack Elliott
    15
    Andrew Gutman
    35
    Sergio Oregel
    42
    Dje Tah D'Avilla
    6
    Anton Salétros
    11
    Philip Zinckernagel
    9
    Robert Lewandowski
    12
    Puso Dithejane
    Dự bị
    Monterrey
    30 Jorge Rodríguez31 César Ramos22 Luis Cárdenas21 Luis Reyes14 Érick Aguirre18 Cesar Garza11 Iker Fimbres10 Luca Orellano5 Fidel Ambríz
    Chicago Fire
    17 Robin Lod22 Mauricio Pineda7 Maren Haile-Selassie19 Jonathan Bamba25 Jeff Gal44 Josh Cohen2 Leonardo Barroso5 Samuel Rogers14 Viktor Radojević

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 42: L. Ocampos (Monterrey) sút hỏng phạt đền
    Phút 49: V. Guzman lập công cho Monterrey (kiến tạo: G. Arteaga)
    Phút 59: P. Zinckernagel lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Gutman)
    Phút 83: O. Pineda lập công cho Monterrey

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Monterrey
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    4
    Thủng lưới
    Chicago Fire
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 2.3)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin4 bàn
    2D. ArcilaD. ArcilaLeon4 bàn
    3A. LassiterA. LassiterPortland Timbers3 bàn
    4H. CuypersH. CuypersMonterrey3 bàn
    5B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4M. GuilavoguiM. GuilavoguiReal Salt Lake2 kiến tạo
    5T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Monterrey 2-1 Chicago Fire: O. Pineda tỏa sáng, Monterrey giành vé vào bán kết
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO