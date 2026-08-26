Thống kê trận đấu Monterrey 2-1 Chicago Fire: O. Pineda tỏa sáng, Monterrey giành vé vào bán kết

Monterrey vượt qua Chicago Fire với tỷ số 2-1. Victor Guzmán là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.