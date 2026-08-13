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    Thống kê trận đấu Monterrey 2-1 Nashville SC: Monterrey ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn13/08/2026 09:11

    Monterrey đã ngược dòng đánh bại Nashville SC 2-1. Orbelín Pineda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    1'
    A. Qasem
    Nashville SC
    52'
    O. Pineda
    Monterrey
    90+2'
    H. Cuypers — kiến tạo L. Ocampos
    Monterrey
    Thẻ phạt
    23'
    J. Rodriguez
    Monterrey
    42'
    A. Muyl
    Nashville SC
    81'
    J. Maher
    Nashville SC
    Đồ thị diễn biến
    MonterreyHT 45'Nashville SC

    Thống kê trận đấu

    MonterreyThống kêNashville SC
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    16
    Dứt điểm
    7
    5
    Trúng đích
    1
    11
    Phạt góc
    3
    8
    Phạm lỗi
    18
    0
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Monterrey vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Orbelín Pineda
    Orbelín Pineda
    Monterrey
    1 bàn
    Hugo Cuypers
    Hugo Cuypers
    Monterrey
    1 bàn
    Ahmed Qasem
    Ahmed Qasem
    Nashville SC
    1 bàn
    Lucas Ocampos
    Lucas Ocampos
    Monterrey
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Diego Rossi
    Diego Rossi
    Monterrey
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Alonso Aceves
    Alonso Aceves
    Monterrey
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Monterrey
    8.2
    Orbelín PinedaMOTM1 bàn
    7.6
    Hugo Cuypers1 bàn
    7.3
    Lucas Ocampos1 KT
    7.3
    Diego Rossi1 KT
    7.2
    Alonso Aceves
    7
    Jorge Rodríguez
    6.9
    Victor Guzmán
    6.9
    Ricardo Chávez
    6.9
    Luca Orellano
    6.9
    Cesar Garza
    6.7
    Luis Cárdenas
    6.7
    Jesús Corona
    6.6
    Fidel Ambríz
    6.6
    Roberto de la Rosa
    6.6
    Iker Fimbres
    6.5
    Óliver Torres
    Nashville SC
    7.2
    Ahmed Qasem1 bàn
    7
    Jack Maher
    6.9
    Charles-Emile Brunet
    6.9
    Bryan Acosta
    6.7
    Reed Baker-Whiting
    6.7
    Shakur Mohammed
    6.7
    Hany Mukhtar
    6.7
    Julian Gaines
    6.5
    Sam Surridge
    6.3
    Xavier Valdez
    6.3
    Thomas Williams
    6.3
    Elias Saad
    6.2
    Josh Bauer
    6.2
    Alex Muyl
    6.2
    Daniel Lovitz
    5.9
    Jordan Knight

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Monterrey
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Matias Almeyda
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan
    22
    Luis Cárdenas
    7
    Lucas Ocampos
    4
    Victor Guzmán
    19
    Alonso Aceves
    30
    Jorge Rodríguez
    5
    Fidel Ambríz
    8
    Óliver Torres
    25
    Orbelín Pineda
    17
    Jesús Corona
    9
    Diego Rossi
    99
    Hugo Cuypers
    13
    Xavier Valdez
    22
    Josh Bauer
    5
    Jack Maher
    21
    Thomas Williams
    27
    Reed Baker-Whiting
    37
    Ahmed Qasem
    12
    Charles-Emile Brunet
    6
    Bryan Acosta
    19
    Alex Muyl
    10
    Hany Mukhtar
    14
    Shakur Mohammed
    Dự bị
    Monterrey
    31 César Ramos232 Santiago Lomelin3 Gerardo Arteaga2 Ricardo Chávez21 Luis Reyes34 César Bustos10 Luca Orellano200 Omar Galvez11 Iker Fimbres
    Nashville SC
    99 Brian Schwake1 Joe Willis2 Daniel Lovitz29 Julian Gaines23 Jordan Knight33 Christopher Applewhite16 Matthew Corcoran20 Edvard Tagseth7 Cristian Espinoza

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 1: A. Qasem lập công cho Nashville SC
    Phút 52: O. Pineda lập công cho Monterrey
    Phút 92: H. Cuypers lập công cho Monterrey (kiến tạo: L. Ocampos)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Monterrey · 0 thắng0 hòaNashville SC · 1 thắng
    16/08/2023
    Bán kết
    Monterrey
    0 - 2
    Nashville SC
    NS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Monterrey
    5 trận gần nhất
    TTBTB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    BTBHB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2H. CuypersH. CuypersMonterrey3 bàn
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    4L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    5P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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