Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
90+2'
H. Cuypers — kiến tạo L. Ocampos
Monterrey
Đồ thị diễn biến
MonterreyHT 45'Nashville SC
Thống kê trận đấu
MonterreyThống kêNashville SC
Monterrey vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Orbelín Pineda
Monterrey
1 bàn
Hugo Cuypers
Monterrey
1 bàn
Ahmed Qasem
Nashville SC
1 bàn
Lucas Ocampos
Monterrey
1 kiến tạo · điểm 7.3
Diego Rossi
Monterrey
1 kiến tạo · điểm 7.3
Alonso Aceves
Monterrey
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Monterrey
8.2
Orbelín PinedaMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Monterrey
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Matias Almeyda
Nashville SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan
Dự bị
Monterrey
31 César Ramos232 Santiago Lomelin3 Gerardo Arteaga2 Ricardo Chávez21 Luis Reyes34 César Bustos10 Luca Orellano200 Omar Galvez11 Iker Fimbres
Nashville SC
99 Brian Schwake1 Joe Willis2 Daniel Lovitz29 Julian Gaines23 Jordan Knight33 Christopher Applewhite16 Matthew Corcoran20 Edvard Tagseth7 Cristian Espinoza
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 1: A. Qasem lập công cho Nashville SC
Phút 52: O. Pineda lập công cho Monterrey
Phút 92: H. Cuypers lập công cho Monterrey (kiến tạo: L. Ocampos)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Monterrey · 0 thắng0 hòaNashville SC · 1 thắng
16/08/2023
Bán kết
Monterrey
0 - 2
Nashville SC
NS
Phong độ & thống kê mùa giải
Monterrey
5 trận gần nhất
TTBTB
Nashville SC
5 trận gần nhất
BTBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)