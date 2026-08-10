Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
7'
F. Navarro — kiến tạo Vitor Carvalho
SC Braga
8'
N. John — kiến tạo A. Duville-Parsemain
Moreirense
66'
P. Victor — kiến tạo D. E. Tiknaz
SC Braga
Thẻ phạt
18'
Travassos (Holding)
SC Braga
20'
Guilherme Liberato (Tripping)
Moreirense
45+2'
Kevyn Monteiro (Foul)
Moreirense
78'
G. Batista (Tripping)
Moreirense
Đồ thị diễn biến
MoreirenseHT 45'SC Braga
Thống kê trận đấu
MoreirenseThống kêSC Braga
SC Braga kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Fran Navarro
SC Braga
1 bàn
João Veloso
Moreirense
1 bàn
Nile John
Moreirense
1 bàn
Pau Víctor
SC Braga
1 bàn
Demir Ege Tıknaz
SC Braga
1 kiến tạo · điểm 7.3
Vítor Carvalho
SC Braga
1 kiến tạo · điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Moreirense
6.2
Alexandre Parsemain1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Moreirense
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vasco Costa
SC Braga
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens
Dự bị
Moreirense
1 Aranha31 Pedro Jesus17 Álvaro Martínez8 Mateja Stjepanović10 Kiko Bondoso25 Afonso Assis30 Jimi Gower20 João Veloso77 Koby Mottoh
SC Braga
44 Adrian Bajrami78 Joao Carvalho12 Tiago Sá22 Sergio Barcia37 Adrian Leon Barišić8 João Moutinho23 Denis Huseinbašić2 Victor Gómez5 Leonardo Lelo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: F. Navarro lập công cho SC Braga (kiến tạo: Vitor Carvalho)
Phút 8: N. John lập công cho Moreirense (kiến tạo: A. Duville-Parsemain)
Phút 66: P. Victor lập công cho SC Braga (kiến tạo: D. E. Tiknaz)
Phút 91: J. Veloso lập công cho Moreirense
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Moreirense · 0 thắng0 hòaSC Braga · 5 thắng
05/04/2026
Moreirense
0 - 1
SC Braga
SB
10/11/2025
SC Braga
2 - 1
Moreirense
SB
16/07/2025
SC Braga
2 - 0
Moreirense
SB
04/02/2025
Moreirense
1 - 2
SC Braga
SB
26/08/2024
SC Braga
3 - 1
Moreirense
SB
Phong độ & thống kê mùa giải
Moreirense
5 trận gần nhất
HTHB
SC Braga
5 trận gần nhất
HTTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|11
|Santa Clara
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Moreirense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Benfica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|SC Braga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Nacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)