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    Thống kê trận đấu Moreirense 2-2 SC Braga: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn10/08/2026 04:30

    Moreirense và SC Braga chia điểm với tỷ số 2-2. Fran Navarro là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    7'
    F. Navarro — kiến tạo Vitor Carvalho
    SC Braga
    8'
    N. John — kiến tạo A. Duville-Parsemain
    Moreirense
    66'
    P. Victor — kiến tạo D. E. Tiknaz
    SC Braga
    90+1'
    J. Veloso
    Moreirense
    Thẻ phạt
    18'
    Travassos (Holding)
    SC Braga
    20'
    Guilherme Liberato (Tripping)
    Moreirense
    45+2'
    Kevyn Monteiro (Foul)
    Moreirense
    61'
    N. John (Foul)
    Moreirense
    78'
    G. Batista (Tripping)
    Moreirense
    Đồ thị diễn biến
    MoreirenseHT 45'SC Braga

    Thống kê trận đấu

    MoreirenseThống kêSC Braga
    36%
    Kiểm soát bóng
    64%
    7
    Dứt điểm
    12
    3
    Trúng đích
    4
    4
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    20
    0
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    1
    SC Braga kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Fran Navarro
    Fran Navarro
    SC Braga
    1 bàn
    João Veloso
    João Veloso
    Moreirense
    1 bàn
    Nile John
    Nile John
    Moreirense
    1 bàn
    Pau Víctor
    Pau Víctor
    SC Braga
    1 bàn
    Demir Ege Tıknaz
    Demir Ege Tıknaz
    SC Braga
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Vítor Carvalho
    Vítor Carvalho
    SC Braga
    1 kiến tạo · điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Moreirense
    7.6
    João Veloso1 bàn
    7.2
    Nile John1 bàn
    6.9
    Mateja Stjepanović
    6.7
    Kiko Bondoso
    6.7
    Yan Maranhão
    6.6
    Leandro Santos
    6.6
    Gilberto Batista
    6.6
    Guilherme Liberato
    6.3
    Kevyn Monteiro
    6.3
    Afonso Vieira
    6.3
    Landerson
    6.2
    Kiko
    6.2
    Alexandre Parsemain1 KT
    6
    Rodrigo Alonso
    5.9
    André Ferreira
    SC Braga
    7.7
    Fran NavarroMOTM1 bàn
    7.3
    Demir Ege Tıknaz1 KT
    7.2
    Vítor Carvalho1 KT
    7.2
    Pau Víctor1 bàn
    6.9
    Gustaf Lagerbielke
    6.7
    Mario Dorgeles
    6.6
    Gabriel Silva
    6.5
    Ricardo Horta
    6.5
    Victor Gómez
    6.3
    Bright Arrey-Mbi
    6.3
    Adrian Bajrami
    6.3
    Denis Huseinbašić
    6.2
    Diogo Travassos
    6.2
    Jean-Baptiste Gorby
    5.5
    Bernardo Fontes

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Moreirense
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vasco Costa
    SC Braga
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens
    13
    André Ferreira
    2
    Leandro Santos
    66
    Gilberto Batista
    4
    Kevyn Monteiro
    27
    Kiko
    23
    Nile John
    65
    Guilherme Liberato
    21
    Rodrigo Alonso
    89
    Afonso Vieira
    9
    Alexandre Parsemain
    11
    Landerson
    31
    Bernardo Fontes
    14
    Gustaf Lagerbielke
    6
    Vítor Carvalho
    26
    Bright Arrey-Mbi
    7
    Diogo Travassos
    29
    Jean-Baptiste Gorby
    34
    Demir Ege Tıknaz
    11
    Gabriel Silva
    20
    Mario Dorgeles
    9
    Fran Navarro
    21
    Ricardo Horta
    Dự bị
    Moreirense
    1 Aranha31 Pedro Jesus17 Álvaro Martínez8 Mateja Stjepanović10 Kiko Bondoso25 Afonso Assis30 Jimi Gower20 João Veloso77 Koby Mottoh
    SC Braga
    44 Adrian Bajrami78 Joao Carvalho12 Tiago Sá22 Sergio Barcia37 Adrian Leon Barišić8 João Moutinho23 Denis Huseinbašić2 Victor Gómez5 Leonardo Lelo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: F. Navarro lập công cho SC Braga (kiến tạo: Vitor Carvalho)
    Phút 8: N. John lập công cho Moreirense (kiến tạo: A. Duville-Parsemain)
    Phút 66: P. Victor lập công cho SC Braga (kiến tạo: D. E. Tiknaz)
    Phút 91: J. Veloso lập công cho Moreirense

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Moreirense · 0 thắng0 hòaSC Braga · 5 thắng
    05/04/2026
    Moreirense
    0 - 1
    SC Braga
    SB
    10/11/2025
    SC Braga
    2 - 1
    Moreirense
    SB
    16/07/2025
    SC Braga
    2 - 0
    Moreirense
    SB
    04/02/2025
    Moreirense
    1 - 2
    SC Braga
    SB
    26/08/2024
    SC Braga
    3 - 1
    Moreirense
    SB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Moreirense
    5 trận gần nhất
    HTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    SC Braga
    5 trận gần nhất
    HTTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto1100+23T
    2Maritimo1100+13T
    3Arouca1100+13T
    11Santa Clara000000
    12Moreirense000000
    13Benfica000000
    14SC Braga000000
    15Nacional000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    2B. SouzaB. SouzaEstrela1 bàn
    3F. IoannidisF. IoannidisSporting CP1 bàn
    4BarberoBarberoArouca1 bàn
    5G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    2Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    3RobinhoRobinhoEstrela1 kiến tạo
    4I. StoicaI. StoicaEstrela1 kiến tạo
    5Gil DiasGil DiasFamalicao1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Moreirense 2-2 SC Braga: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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