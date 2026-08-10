Thống kê trận đấu Moreirense 2-2 SC Braga: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Moreirense và SC Braga chia điểm với tỷ số 2-2. Fran Navarro là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.