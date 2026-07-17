Atlètic Club d'Escaldes đã ngược dòng đánh bại Mornar 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 93: D. Valero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Atlètic Club d'Escaldes

Phút 90: D. Valero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Atlètic Club d'Escaldes

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)