Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
20'
J. Dasic — kiến tạo D. Zoric
Mornar
90'
D. Valero(pen)
Atlètic Club d'Escaldes
90+3'
D. Valero(pen)
Atlètic Club d'Escaldes
Thẻ phạt
41'
N. Vieira
Atlètic Club d'Escaldes
50'
M. Blasco
Atlètic Club d'Escaldes
64'
J. L. Assoubre
Atlètic Club d'Escaldes
Đồ thị diễn biến
MornarHT 45'Atlètic Club d'Escaldes
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Mornar
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesco Stesevic
Atlètic Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marti Riverola
Dự bị
Mornar
21 Matija Rovčanin23 Balša Dubljević19 Nikola Vujnović13 Vasilije Stojanović14 Nikola Vuković16 Filip Mitrović32 Velimir Ljutica8 Marko Đurišić99 Vukas Dragović
Atlètic Club d'Escaldes
8 Jean Luc9 Borja Morales Osuna20 Jota30 Pacho Cano19 Diego Fernandes Antunes23 Kevin Olah
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: J. Dasic lập công cho Mornar (kiến tạo: D. Zoric)
Phút 90: D. Valero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Atlètic Club d'Escaldes
Phút 93: D. Valero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Atlètic Club d'Escaldes
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Mornar · 0 thắng0 hòaAtlètic Club d'Escaldes · 1 thắng
09/07/2026
Atlètic Club d'Escaldes
2 - 1
Mornar
ACD
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)