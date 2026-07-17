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    Thống kê trận đấu Mornar 1-2 Atlètic Club d'Escaldes: Atlètic Club d'Escaldes ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân17/07/2026 03:42

    Atlètic Club d'Escaldes đã ngược dòng đánh bại Mornar 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    20'
    J. Dasic — kiến tạo D. Zoric
    Mornar
    90'
    D. Valero(pen)
    Atlètic Club d'Escaldes
    90+3'
    D. Valero(pen)
    Atlètic Club d'Escaldes
    Thẻ phạt
    25'
    S. Denkovic
    Mornar
    41'
    N. Vieira
    Atlètic Club d'Escaldes
    50'
    M. Blasco
    Atlètic Club d'Escaldes
    64'
    P. Vukcevic
    Mornar
    64'
    J. L. Assoubre
    Atlètic Club d'Escaldes
    Đồ thị diễn biến
    MornarHT 45'Atlètic Club d'Escaldes

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Mornar
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesco Stesevic
    Atlètic Club d'Escaldes
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marti Riverola
    24
    Benjamin Krijestarac
    97
    Petar Vukčević
    15
    Jovan Baošić
    6
    Ilija Martinović
    33
    Nikola Stijepović
    18
    Darko Zorić
    4
    Andrija Kaluđerović
    17
    Jovan Dašić
    11
    Yann Michael Yao
    10
    Demir Skrijelj
    7
    Stefan Denković
    1
    Adriá Fernandez
    49
    Adrià Gallego
    15
    Sergio Rodriguez
    5
    Chinchu
    3
    Marcos Blasco
    14
    Hamza Ryahi
    6
    Emanoel
    10
    Gemelson Vieira
    11
    David Valero Climent
    7
    Juan Barragan
    17
    Sohaib Boulayoune
    Dự bị
    Mornar
    21 Matija Rovčanin23 Balša Dubljević19 Nikola Vujnović13 Vasilije Stojanović14 Nikola Vuković16 Filip Mitrović32 Velimir Ljutica8 Marko Đurišić99 Vukas Dragović
    Atlètic Club d'Escaldes
    8 Jean Luc9 Borja Morales Osuna20 Jota30 Pacho Cano19 Diego Fernandes Antunes23 Kevin Olah

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: J. Dasic lập công cho Mornar (kiến tạo: D. Zoric)
    Phút 90: D. Valero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Atlètic Club d'Escaldes
    Phút 93: D. Valero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Atlètic Club d'Escaldes

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Mornar · 0 thắng0 hòaAtlètic Club d'Escaldes · 1 thắng
    09/07/2026
    Atlètic Club d'Escaldes
    2 - 1
    Mornar
    ACD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Mornar
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Mornar 1-2 Atlètic Club d'Escaldes: Atlètic Club d'Escaldes ngược dòng ngoạn mục
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