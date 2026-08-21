Thống kê trận đấu Motherwell 1-3 SC Freiburg: SC Freiburg ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

SC Freiburg đã ngược dòng đánh bại Motherwell 3-1. Matthias Ginter là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.