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    Thống kê trận đấu Motherwell 1-3 SC Freiburg: SC Freiburg ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:29

    SC Freiburg đã ngược dòng đánh bại Motherwell 3-1. Matthias Ginter là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    2'
    R. Charles-Cook — kiến tạo E. Longelo
    Motherwell
    28'
    M. Ginter — kiến tạo D. Scherhant
    SC Freiburg
    65'
    M. Ginter(pen)
    SC Freiburg
    90+6'
    K. Goto — kiến tạo V. Grifo
    SC Freiburg
    Thẻ phạt
    21'
    J. Hodge (Tripping)
    Motherwell
    39'
    L. Fadinger (Foul)
    Motherwell
    59'
    J. Beste (Tripping)
    SC Freiburg
    65'
    M. Moormann (Holding)
    Motherwell
    67'
    A. Lowry (Tripping)
    Motherwell
    Đồ thị diễn biến
    MotherwellHT 45'SC Freiburg

    Thống kê trận đấu

    MotherwellThống kêSC Freiburg
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    4
    Dứt điểm
    20
    1
    Trúng đích
    8
    2
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    0
    SC Freiburg kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; SC Freiburg vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Matthias Ginter
    Matthias Ginter
    SC Freiburg
    2 bàn
    Regan Charles-Cook
    Regan Charles-Cook
    Motherwell
    1 bàn
    Igor Matanović
    Igor Matanović
    SC Freiburg
    1 kiến tạo · điểm 7
    Emmanuel Longelo
    Emmanuel Longelo
    Motherwell
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Alex Paulsen
    Alex Paulsen
    Motherwell
    Điểm 7.6
    Yannick Engelhardt
    Yannick Engelhardt
    SC Freiburg
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Motherwell
    7.6
    Alex Paulsen
    7.2
    Regan Charles-Cook1 bàn
    6.9
    Jake Girdwood-Reich
    6.9
    Lukas Fadinger
    6.7
    Tawanda Maswanhise
    6.7
    Sebastian Palmer-Houlden
    6.7
    Stephen O'Donnell
    6.6
    Ibrahim Said
    6.5
    Emmanuel Longelo1 KT
    6.5
    Ewan Wilson
    6.3
    Jamie Knight-Lebel
    6.3
    Willy Vogt
    6.3
    Olly Whyte
    5.9
    Martin Moormann
    5.9
    Alex Lowry
    5.9
    Joe Hodge
    SC Freiburg
    8.2
    Matthias GinterMOTM2 bàn
    7.3
    Yannick Engelhardt
    7
    Philipp Treu
    7
    Maximilian Rosenfelder
    7
    Maximilian Eggestein
    7
    Igor Matanović1 KT
    6.9
    Mio Backhaus
    6.9
    Derry Scherhant
    6.7
    Jordy Makengo
    6.6
    Vincenzo Grifo
    6.5
    Jan-Niklas Beste
    6.3
    Cyriaque Irié
    6.2
    Yuito Suzuki

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Motherwell
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alfred Johansson
    SC Freiburg
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julian Schuster
    1
    Alex Paulsen
    3
    Jake Girdwood-Reich
    4
    Jamie Knight-Lebel
    5
    Martin Moormann
    45
    Emmanuel Longelo
    11
    Alex Lowry
    8
    Lukas Fadinger
    71
    Joe Hodge
    19
    Ibrahim Said
    18
    Tawanda Maswanhise
    17
    Regan Charles-Cook
    1
    Mio Backhaus
    29
    Philipp Treu
    28
    Matthias Ginter
    37
    Maximilian Rosenfelder
    33
    Jordy Makengo
    8
    Maximilian Eggestein
    16
    Yannick Engelhardt
    19
    Jan-Niklas Beste
    14
    Yuito Suzuki
    7
    Derry Scherhant
    31
    Igor Matanović
    Dự bị
    Motherwell
    21 Matty Connelly31 Jack McConnell2 Stephen O'Donnell23 Ewan Wilson25 Olly Whyte27 Mikey Booth29 Zander McAllister34 Aaron Thomson35 Blane Watson
    SC Freiburg
    21 Florian Müller24 Jannik Huth3 Philipp Lienhart5 Anthony Jung17 Lukas Kübler27 Berkay Yılmaz30 Christian Günter43 Bruno Ogbus6 Patrick Osterhage

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: R. Charles-Cook lập công cho Motherwell (kiến tạo: E. Longelo)
    Phút 28: M. Ginter lập công cho SC Freiburg (kiến tạo: D. Scherhant)
    Phút 65: M. Moormann (Motherwell) nhận thẻ đỏ, Motherwell phải chơi thiếu người
    Phút 65: M. Ginter ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Freiburg
    Phút 96: K. Goto lập công cho SC Freiburg (kiến tạo: V. Grifo)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Motherwell
    5 trận gần nhất
    BBTHH
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    SC Freiburg
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Motherwell 1-3 SC Freiburg: SC Freiburg ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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