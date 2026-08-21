Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
2'
R. Charles-Cook — kiến tạo E. Longelo
Motherwell
28'
M. Ginter — kiến tạo D. Scherhant
SC Freiburg
65'
M. Ginter(pen)
SC Freiburg
90+6'
K. Goto — kiến tạo V. Grifo
SC Freiburg
Thẻ phạt
21'
J. Hodge (Tripping)
Motherwell
39'
L. Fadinger (Foul)
Motherwell
59'
J. Beste (Tripping)
SC Freiburg
65'
M. Moormann (Holding)
Motherwell
67'
A. Lowry (Tripping)
Motherwell
Đồ thị diễn biến
MotherwellHT 45'SC Freiburg
Thống kê trận đấu
MotherwellThống kêSC Freiburg
SC Freiburg kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; SC Freiburg vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Matthias Ginter
SC Freiburg
2 bàn
Regan Charles-Cook
Motherwell
1 bàn
Igor Matanović
SC Freiburg
1 kiến tạo · điểm 7
Emmanuel Longelo
Motherwell
1 kiến tạo · điểm 6.5
Alex Paulsen
Motherwell
Điểm 7.6
Yannick Engelhardt
SC Freiburg
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Motherwell
7.2
Regan Charles-Cook1 bàn
6.7
Sebastian Palmer-Houlden
SC Freiburg
8.2
Matthias GinterMOTM2 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Motherwell
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alfred Johansson
SC Freiburg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julian Schuster
Dự bị
Motherwell
21 Matty Connelly31 Jack McConnell2 Stephen O'Donnell23 Ewan Wilson25 Olly Whyte27 Mikey Booth29 Zander McAllister34 Aaron Thomson35 Blane Watson
SC Freiburg
21 Florian Müller24 Jannik Huth3 Philipp Lienhart5 Anthony Jung17 Lukas Kübler27 Berkay Yılmaz30 Christian Günter43 Bruno Ogbus6 Patrick Osterhage
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: R. Charles-Cook lập công cho Motherwell (kiến tạo: E. Longelo)
Phút 28: M. Ginter lập công cho SC Freiburg (kiến tạo: D. Scherhant)
Phút 65: M. Moormann (Motherwell) nhận thẻ đỏ, Motherwell phải chơi thiếu người
Phút 65: M. Ginter ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Freiburg
Phút 96: K. Goto lập công cho SC Freiburg (kiến tạo: V. Grifo)
Phong độ & thống kê mùa giải
Motherwell
5 trận gần nhất
BBTHH
SC Freiburg
5 trận gần nhất
TTTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)