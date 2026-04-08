Thống kê trận đấu Myanmar 7-2 Lào: Myanmar thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng9 bàn
2'
Aung Lwin Moe — kiến tạo M. M. Lwin
Myanmar
20'
N. T. Win — kiến tạo M. M. Lwin
Myanmar
23'
P. Sangvilay — kiến tạo B. Chernvanglien
Lào
41'
N. T. Win — kiến tạo M. M. Lwin
Myanmar
52'
T. Paing — kiến tạo Aung Lwin Moe
Myanmar
81'
Hein Htet Aung — kiến tạo N. T. Win
Myanmar
83'
N. T. Win — kiến tạo Khant Myat Phone
Myanmar
Thẻ phạt
25'
Min Zwe Khant (Foul)
Myanmar
70'
M. M. Lwin (Unsportsmanlike conduct)
Myanmar
72'
S. Keohanam (Unsportsmanlike conduct)
Lào
Đồ thị diễn biến
MyanmarHT 45'Lào
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: Aung Lwin Moe lập công cho Myanmar (kiến tạo: M. M. Lwin)
Phút 17: B. Chernvanglien lập công cho Lào
Phút 20: N. T. Win lập công cho Myanmar (kiến tạo: M. M. Lwin)
Phút 23: P. Sangvilay lập công cho Lào (kiến tạo: B. Chernvanglien)
Phút 41: N. T. Win lập công cho Myanmar (kiến tạo: M. M. Lwin)
Phút 51: M. M. Lwin ghi bàn trên chấm phạt đền cho Myanmar
Phút 52: T. Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Aung Lwin Moe)
Phút 70: M. M. Lwin (Myanmar) nhận thẻ đỏ, Myanmar phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Myanmar · 3 thắng2 hòaLào · 0 thắng
18/12/2024
Myanmar
3 - 2
Lào
MYA
30/12/2022
Myanmar
2 - 2
Lào
Hòa
16/11/2018
Lào
1 - 3
Myanmar
MYA
13/10/2015
Myanmar
3 - 1
Lào
MYA
11/06/2015
Lào
2 - 2
Myanmar
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Myanmar
5 trận gần nhất
TTBBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)