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    Thống kê trận đấu Myanmar 7-2 Lào: Myanmar thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn04/08/2026 19:32

    Myanmar giành chiến thắng đậm 7-2 trước Lào. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng9 bàn
    2'
    Aung Lwin Moe — kiến tạo M. M. Lwin
    Myanmar
    17'
    B. Chernvanglien
    Lào
    20'
    N. T. Win — kiến tạo M. M. Lwin
    Myanmar
    23'
    P. Sangvilay — kiến tạo B. Chernvanglien
    Lào
    41'
    N. T. Win — kiến tạo M. M. Lwin
    Myanmar
    45+6'
    M. M. Lwin(pen)
    Myanmar
    52'
    T. Paing — kiến tạo Aung Lwin Moe
    Myanmar
    81'
    Hein Htet Aung — kiến tạo N. T. Win
    Myanmar
    83'
    N. T. Win — kiến tạo Khant Myat Phone
    Myanmar
    Thẻ phạt
    4'
    P. Siphanom (Foul)
    Lào
    25'
    Min Zwe Khant (Foul)
    Myanmar
    45+4'
    K. Phetsivilay (Foul)
    Lào
    62'
    V. Kulungsy (Foul)
    Lào
    70'
    M. M. Lwin (Unsportsmanlike conduct)
    Myanmar
    72'
    S. Keohanam (Unsportsmanlike conduct)
    Lào
    Đồ thị diễn biến
    MyanmarHT 45'Lào

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: Aung Lwin Moe lập công cho Myanmar (kiến tạo: M. M. Lwin)
    Phút 17: B. Chernvanglien lập công cho Lào
    Phút 20: N. T. Win lập công cho Myanmar (kiến tạo: M. M. Lwin)
    Phút 23: P. Sangvilay lập công cho Lào (kiến tạo: B. Chernvanglien)
    Phút 41: N. T. Win lập công cho Myanmar (kiến tạo: M. M. Lwin)
    Phút 51: M. M. Lwin ghi bàn trên chấm phạt đền cho Myanmar
    Phút 52: T. Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Aung Lwin Moe)
    Phút 70: M. M. Lwin (Myanmar) nhận thẻ đỏ, Myanmar phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Myanmar · 3 thắng2 hòaLào · 0 thắng
    18/12/2024
    Myanmar
    3 - 2
    Lào
    MYA
    30/12/2022
    Myanmar
    2 - 2
    Lào
    Hòa
    16/11/2018
    Lào
    1 - 3
    Myanmar
    MYA
    13/10/2015
    Myanmar
    3 - 1
    Lào
    MYA
    11/06/2015
    Lào
    2 - 2
    Myanmar
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Myanmar
    5 trận gần nhất
    TTBBB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới
    Lào
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    4
    Trận
    0-0-4
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 0.8)
    20
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Myanmar 7-2 Lào: Myanmar thắng đậm thuyết phục
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