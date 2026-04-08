Thống kê trận đấu Myanmar 7-2 Lào: Myanmar thắng đậm thuyết phục

Myanmar giành chiến thắng đậm 7-2 trước Lào. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 70: M. M. Lwin (Myanmar) nhận thẻ đỏ, Myanmar phải chơi thiếu người

Phút 51: M. M. Lwin ghi bàn trên chấm phạt đền cho Myanmar

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)