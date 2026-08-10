Thống kê trận đấu Nashville SC 4-1 Atletico San Luis: Nashville SC ngược dòng ngoạn mục

Nashville SC đã ngược dòng đánh bại Atletico San Luis 4-1. Cristian Espinoza là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.