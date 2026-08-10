Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
18'
R. Llorente — kiến tạo E. Aguila
Atletico San Luis
36'
C. Espinoza — kiến tạo E. Saad
Nashville SC
38'
S. Surridge — kiến tạo E. Tagseth
Nashville SC
88'
R. Baker-Whiting
Nashville SC
Thẻ phạt
13'
R. Torres
Atletico San Luis
45+5'
E. Aguila
Atletico San Luis
89'
R. Baker-Whiting
Nashville SC
Đồ thị diễn biến
Nashville SCHT 45'Atletico San Luis
Thống kê trận đấu
Nashville SCThống kêAtletico San Luis
Nashville SC vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Cristian Espinoza
Nashville SC
2 bàn
Sam Surridge
Nashville SC
1 bàn
Reed Baker-Whiting
Nashville SC
1 bàn
R
Rafa Llorente
Atletico San Luis
1 bàn
Elias Saad
Nashville SC
1 kiến tạo · điểm 7.9
Edvard Tagseth
Nashville SC
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Nashville SC
8.6
Cristian EspinozaMOTM2 bàn
7.9
Reed Baker-Whiting1 bàn
Atletico San Luis
6.7
Sebastián Pérez Bouquet
6.5
Sébastien Salles-Lamonge
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Nashville SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan
Atletico San Luis
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand
10
Sébastien Salles-Lamonge
Dự bị
Nashville SC
10 Hany Mukhtar13 Xavier Valdez1 Joe Willis5 Jack Maher22 Josh Bauer27 Reed Baker-Whiting23 Jordan Knight6 Bryan Acosta12 Charles-Emile Brunet
Atletico San Luis
25 Gibran Lajud23 Cesar Lopez16 Lucas Esteves192 Yoshimar Molina7 Benjamín Galdames8 Ronaldo Nájera242 Ángel Reyes13 Johan Caicedo26 Sebastián Pérez Bouquet
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: R. Llorente lập công cho Atletico San Luis (kiến tạo: E. Aguila)
Phút 36: C. Espinoza lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Saad)
Phút 38: S. Surridge lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Tagseth)
Phút 52: C. Espinoza lập công cho Nashville SC
Phút 88: R. Baker-Whiting lập công cho Nashville SC
Phong độ & thống kê mùa giải
Atletico San Luis
5 trận gần nhất
BBHHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)