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    Thống kê trận đấu Nashville SC 4-1 Atletico San Luis: Nashville SC ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn10/08/2026 09:10

    Nashville SC đã ngược dòng đánh bại Atletico San Luis 4-1. Cristian Espinoza là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    18'
    R. Llorente — kiến tạo E. Aguila
    Atletico San Luis
    36'
    C. Espinoza — kiến tạo E. Saad
    Nashville SC
    38'
    S. Surridge — kiến tạo E. Tagseth
    Nashville SC
    45+7'
    C. Espinoza
    Nashville SC
    88'
    R. Baker-Whiting
    Nashville SC
    Thẻ phạt
    13'
    R. Torres
    Atletico San Luis
    45+5'
    E. Aguila
    Atletico San Luis
    61'
    A. Muyl
    Nashville SC
    80'
    D. Lovitz
    Nashville SC
    89'
    R. Baker-Whiting
    Nashville SC
    Đồ thị diễn biến
    Nashville SCHT 45'Atletico San Luis

    Thống kê trận đấu

    Nashville SCThống kêAtletico San Luis
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    18
    Dứt điểm
    8
    6
    Trúng đích
    2
    3
    Phạt góc
    3
    20
    Phạm lỗi
    16
    3
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    2
    Nashville SC vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Cristian Espinoza
    Cristian Espinoza
    Nashville SC
    2 bàn
    Sam Surridge
    Sam Surridge
    Nashville SC
    1 bàn
    Reed Baker-Whiting
    Reed Baker-Whiting
    Nashville SC
    1 bàn
    R
    Rafa Llorente
    Atletico San Luis
    1 bàn
    Elias Saad
    Elias Saad
    Nashville SC
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Edvard Tagseth
    Edvard Tagseth
    Nashville SC
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Nashville SC
    8.6
    Cristian EspinozaMOTM2 bàn
    7.9
    Sam Surridge1 bàn
    7.9
    Elias Saad1 KT
    7.9
    Reed Baker-Whiting1 bàn
    7.2
    Andy Najar
    7.2
    Jeisson Palacios
    7
    Maxwell Woledzi
    7
    Daniel Lovitz
    6.9
    Edvard Tagseth1 KT
    6.9
    Hany Mukhtar
    6.6
    Matthew Corcoran
    6.6
    Famara Camara
    6.5
    Shakur Mohammed
    6.3
    Brian Schwake
    6.3
    Alex Muyl
    Atletico San Luis
    7.7
    Rafa Llorente1 bàn
    7
    Oscar Macías
    6.9
    Román Torres
    6.9
    Felipe Mora
    6.9
    Johan Caicedo
    6.7
    Sebastián Pérez Bouquet
    6.6
    Leonardo Flores
    6.5
    Sébastien Salles-Lamonge
    6.5
    Aldo Cruz
    6.5
    David Rodriguez
    6.5
    Benjamín Galdames
    6.3
    Anderson Duarte
    6.2
    Andrés Sánchez
    6.2
    Benjamín Galindo
    6.2
    Eduardo Águila1 KT
    6
    Miguel Alonso García

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Brian Callaghan
    Atletico San Luis
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand
    99
    Brian Schwake
    31
    Andy Najar
    4
    Jeisson Palacios
    3
    Maxwell Woledzi
    2
    Daniel Lovitz
    7
    Cristian Espinoza
    20
    Edvard Tagseth
    16
    Matthew Corcoran
    19
    Alex Muyl
    9
    Sam Surridge
    11
    Elias Saad
    1
    Andrés Sánchez
    14
    Miguel Alonso García
    30
    Benjamín Galindo
    31
    Eduardo Águila
    2
    Román Torres
    21
    Oscar Macías
    10
    Sébastien Salles-Lamonge
    18
    Aldo Cruz
    11
    David Rodriguez
    99
    Felipe Mora
    22
    Rafa Llorente
    Dự bị
    Nashville SC
    10 Hany Mukhtar13 Xavier Valdez1 Joe Willis5 Jack Maher22 Josh Bauer27 Reed Baker-Whiting23 Jordan Knight6 Bryan Acosta12 Charles-Emile Brunet
    Atletico San Luis
    25 Gibran Lajud23 Cesar Lopez16 Lucas Esteves192 Yoshimar Molina7 Benjamín Galdames8 Ronaldo Nájera242 Ángel Reyes13 Johan Caicedo26 Sebastián Pérez Bouquet

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: R. Llorente lập công cho Atletico San Luis (kiến tạo: E. Aguila)
    Phút 36: C. Espinoza lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Saad)
    Phút 38: S. Surridge lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Tagseth)
    Phút 52: C. Espinoza lập công cho Nashville SC
    Phút 88: R. Baker-Whiting lập công cho Nashville SC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Nashville SC
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    Atletico San Luis
    5 trận gần nhất
    BBHHB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    3Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    4Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    5K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Nashville SC 4-1 Atletico San Luis: Nashville SC ngược dòng ngoạn mục
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