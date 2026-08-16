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    Thống kê trận đấu Nashville SC 4-1 Inter Miami: Nashville SC thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn16/08/2026 09:49

    Nashville SC giành chiến thắng đậm 4-1 trước Inter Miami. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    17'
    A. Najar — kiến tạo E. Saad
    Nashville SC
    45+3'
    T. Segovia — kiến tạo L. Messi
    Inter Miami
    49'
    H. Mukhtar — kiến tạo E. Saad
    Nashville SC
    56'
    S. Surridge — kiến tạo C. Espinoza
    Nashville SC
    63'
    H. Mukhtar — kiến tạo B. Schwake
    Nashville SC
    Thẻ phạt
    45+6'
    S. Surridge
    Nashville SC
    47'
    Casemiro
    Inter Miami
    59'
    L. Messi
    Inter Miami
    78'
    D. Ruiz
    Inter Miami
    Đồ thị diễn biến
    Nashville SCHT 45'Inter Miami

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: A. Najar lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Saad)
    Phút 23: L. Messi (Inter Miami) sút hỏng phạt đền
    Phút 48: T. Segovia lập công cho Inter Miami (kiến tạo: L. Messi)
    Phút 49: H. Mukhtar lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Saad)
    Phút 56: S. Surridge lập công cho Nashville SC (kiến tạo: C. Espinoza)
    Phút 63: H. Mukhtar lập công cho Nashville SC (kiến tạo: B. Schwake)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Nashville SC · 1 thắng2 hòaInter Miami · 2 thắng
    19/03/2026
    Vòng 1/8
    Inter Miami
    1 - 1
    Nashville SC
    Hòa
    12/03/2026
    Vòng 1/8
    Nashville SC
    0 - 0
    Inter Miami
    Hòa
    09/11/2025
    Vòng 1/8
    Inter Miami
    4 - 0
    Nashville SC
    IM
    02/11/2025
    Vòng 1/8
    Nashville SC
    2 - 1
    Inter Miami
    NS
    25/10/2025
    Vòng 1/8
    Inter Miami
    3 - 1
    Nashville SC
    IM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    TBTBH
    18
    Trận
    12-4-2
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 1.9)
    14
    Thủng lưới
    Inter Miami
    5 trận gần nhất
    BBBTH

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140HBTTT
    2Inter Miami181152+1338HTTTT
    3New England Revolution19937+430BBHTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5S. SurridgeS. SurridgeNashville SC12 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Nashville SC 4-1 Inter Miami: Nashville SC thắng đậm thuyết phục
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