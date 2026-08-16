Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
17'
A. Najar — kiến tạo E. Saad
Nashville SC
45+3'
T. Segovia — kiến tạo L. Messi
Inter Miami
49'
H. Mukhtar — kiến tạo E. Saad
Nashville SC
56'
S. Surridge — kiến tạo C. Espinoza
Nashville SC
63'
H. Mukhtar — kiến tạo B. Schwake
Nashville SC
Đồ thị diễn biến
Nashville SCHT 45'Inter Miami
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: A. Najar lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Saad)
Phút 23: L. Messi (Inter Miami) sút hỏng phạt đền
Phút 48: T. Segovia lập công cho Inter Miami (kiến tạo: L. Messi)
Phút 49: H. Mukhtar lập công cho Nashville SC (kiến tạo: E. Saad)
Phút 56: S. Surridge lập công cho Nashville SC (kiến tạo: C. Espinoza)
Phút 63: H. Mukhtar lập công cho Nashville SC (kiến tạo: B. Schwake)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nashville SC · 1 thắng2 hòaInter Miami · 2 thắng
19/03/2026
Vòng 1/8
Inter Miami
1 - 1
Nashville SC
Hòa
12/03/2026
Vòng 1/8
Nashville SC
0 - 0
Inter Miami
Hòa
09/11/2025
Vòng 1/8
Inter Miami
4 - 0
Nashville SC
IM
02/11/2025
Vòng 1/8
Nashville SC
2 - 1
Inter Miami
NS
25/10/2025
Vòng 1/8
Inter Miami
3 - 1
Nashville SC
IM
Phong độ & thống kê mùa giải
Nashville SC
5 trận gần nhất
TBTBH
Inter Miami
5 trận gần nhất
BBBTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|HBTTT
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|HTTTT
|3
|New England Revolution
|19
|9
|3
|7
|+4
|30
|BBHTH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)